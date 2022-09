Un desaire diplomático de Boric provocó una dura reacción de Israel: “Es desconcertante y sin precedentes”

SANTIAGO.- Un incidente diplomático tiene al presidente chileno Gabriel Boric en el centro de la polémica y a la cancillería de Israel indignada con su actuar. El mandatario decidió suspender a última hora una reunión que tenía en La Moneda con el embajador israelí, Gil Artzyeli, quien había sido convocado a un acto protocolar para hacer entrega de sus credenciales diplomáticas a las 10 de la mañana del jueves.

La decisión de Boric fue una suerte de respuesta diplomática por la muerte de un joven palestino cometida por el ejército israelí durante una redada en el norte de Cisjordania. Según confirmaron fuentes de la Cancillería chilena a LA NACIÓN, el mandatario tomó la decisión de forma personal y casi de manera simultánea con la llegada del embajador israelí al Palacio de La Moneda. “No es que se haya suspendido la ceremonia, sino que se le pidió postergarla dado que ocurrió un incidente con niños en Gaza”, señalaron desde el gobierno chileno.

El tenso momento se vivió cuando Gil Artzyeli ya estaba en el Palacio de La Moneda junto a su comitiva y el diplomático aguardó en vano durante varios minutos la llegada del jefe de Estado. Luego de la inexplicable espera, Artzyeli fue informado que el evento se suspendía y que sería convocado para una nueva reunión. El desaire provocó la indignación del representante de Israel.

“El embajador se enfureció, comenzó a llamar por teléfono y hablar en su idioma, y la verdad es que nadie entendía nada, sólo que estaba muy molesto. Luego de un par de minutos se retiró”, contó una fuente de la cancillería chilena a este diario.

“El problema fue que era el primer de los embajadores que iba a ser recibido y esperó bastante. Fue la canciller Antonia Urrejola quien le comunicó la suspensión del encuentro. Fue un momento incómodo”, añadió la misma fuente. Así, finalmente Boric procedió a recibir las cartas credenciales de todos los otros embajadores: Tomas Wiklund, de Suecia; Christian da Lannoy, de Bélgica; Irmgard Maria Fellner, de Alemania; Markus Dutly, de Suiza, y Khalid Al Salloom, de Arabia Saudita.

Ya durante la campaña electoral, Boric había defendido la causa palestina y definió a Israel como “un estado genocida y asesino”.

Consumada la suspensión de la reunión, rápidamente hubo movimientos del ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para intentar aplacar la crisis y atenuar la molestia del embajador de Israel. De hecho, la canciller Antonia Urrejola se contactó con la autoridad diplomática para convocarlo a una cita durante la tarde e intentar calmar la tensión entre ambos estados.

Finalmente se cristalizó una reunión cerca de las 16 y en ella participó el propio funcionario de Israel con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien le pidió disculpas al representante. El encuentro se prolongó por casi una hora y media y los primeros 30 minutos se dedicaron a escuchar el reclamo del diplomático, quien no escondió su molestia.

“Tuvimos una extensa reunión de más de una hora en la cual han pedido una disculpa a mi persona y al Estado de Israel repetidas veces y abrimos una nueva página”, expresó el embajador de Israel traes la cita.

“Para mí fue un incidente no muy cómodo esta mañana, pero siendo un israelí y un judío, mi pueblo ha pasado por peores cosas en los últimos 4000 años y vamos a superar este incidente de esta mañana, para el bien de Chile y el bien de Israel y de nuestras relaciones bilaterales”, complementó el diplomático, quien detalló lo sucedido. “Yo fui invitado a La Moneda, llegué, y allá no me dejaron entrar. Esto fue lo que pasó. Y la explicación el ministerio lo dará”, dijo Gil Artzyeli.

Reacciones

Sin embargo, y luego de aplacar un poco el desaire, la tensión entre ambos países fue en aumento y desde diversos sectores hubo duras críticas al proceder de Boric.

“Es un hecho inédito no solo en relaciones bilaterales de Chile con Israel o inédito en la historia de la diplomacia chilena, sino que me parece que es un caso inédito en el mundo”, indicó el abogado Gabriel Zaliasnik, uno de los históricos representantes de la comunidad judía en Chile,

“Es deber del gobierno de Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores salvaguardar las relaciones exteriores de nuestro país. Debemos velar por construir puentes entre las naciones, no generar mayores divisiones. Situaciones como estas, demuestran un profundo desprecio por la amistad de más de 70 años entre Chile e Israel”, indicaron desde el grupo interparlamentario chileno-israelí del Congreso.

En tanto, a través de un comunicado, la Comunidad Palestina de Chile dijo “valorar enormemente” la decisión del presidente. “Creemos firmemente que mientras el mundo siga tratando a Israel y sus diplomáticos con normalidad, a la vez que cometen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos en forma sistemática y someten a la población palestina a un régimen de apartheid la situación de los palestinos no cambiará”.

“Agradecemos la convicción del presidente, en un gesto que esperamos sirva de ejemplo para el mundo”, añadió la nota, en referencia a la muerte de Uday Trad Salah, de 17 años, quien según un comunicado del Ministerio de Sanidad palestino, fue abatido por fuerzas israelíes. “Fue asesinado por una bala en la cabeza disparada por los soldados de ocupación israelíes en Kafr Dan, gobernación de Jenin”, indicó la misiva.

Molestia en aumento

Pese a todas la gestiones de la cancillería chilena y las numerosas reacciones que se generaron en todo el espectro político, desde Israel se tomó nota del desplante y el embajador de Chile en ese país fue citado para una reunión este domingo,

“Israel considera grave el comportamiento extraño y sin precedentes de Chile. Esto perjudica seriamente las relaciones entre los países”, expresó la Cancillería israelí en un comunicado publicado en Twitter por el subdirector general de Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Emmanuel Nahshon, y en el que se agregó que la reunión tendrá como objeto “mantener una conversación en la cual se le dejará en claro al embajador la reacción de Israel”.

Desde lo económico también hay preocupación. Según datos de 2021 de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, los principales productos que Chile exporta a Israel son salmón, pasta química de madera, semillas, arándanos, y nueces, mientras Chile importa de Israel manufacturas de plástico, artículos de limpieza, tecnología y tecnología médica.