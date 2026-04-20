Reid Wiseman, piloto de Artemis II: “Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”

Tras regresar a la Tierra, los cuatro astronautas que formaron parte de parte de la misión Artemis II brindaron una conferencia de prensa para relatar las momentos mas destacados durante el viaje. En este contexto, el piloto Reid Wiseman relató la emoción de regresar a su hogar tras una travesía histórica.

“Cuando volvimos a casa, nos quedamos impactados por la efusión global de apoyo, por ese sentimiento de orgullo y de pertenencia hacia esta misión”, sostuvo el tripulante junto a sus compañeros.

Y agregó: “Creo que al principio eso era lo que los cuatro queríamos. Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”.

El reingreso del Artemis II a la Tierra

Tras una misión que marcó un hito después de 53 años, los astrounautas ingresaron a una velocidad de casi 40.000 kilómetros por hora para luego caer cerca de las costas de California para dar por finalizado el viaje espacial a la Luna.

La cápsula Orión amerizó sobre el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde equipos de la NASA y del ejército estadounidense extrajeron a la los cuatro astronautas y los trasladan en helicóptero al buque USS John P. Murtha.

El momento del amerizaje de la misión Artemis II

El lado oculto de la Luna

La misión de Artemis II, consistía en poder observar y capturar imágenes del lado “oculto” de la Luna, ya que desde la tierra no se puede ver. “Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni quisiera Apolo”, sostuvo Wiseman, y enseguida agregó: “Es simplemente indescriptible. Por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen”, agregó.

“Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos, no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana”, destacó el tripulante.

Poder capturar esta imagen de la Luna no fue la única meta que lograron los tripulantes del Artemis II, ya que se convirtieron en los seres humanos que más se han adentrado hasta ahora en las profundidades del espacio. Los astronautas abordo de la cápsula Orión, rompieron el récord de 400.171 kilómetros establecido por la malograda misión Apolo 13 hace más de medio siglo, según consigna BBC Mundo.

Una de las imágenes que capturaron los astronautas durante el viaje Li Rui - XinHua

Previo a que Artemis II sobrevolara el lado oculto de la Luna, China logró enviar dos sondas a esa región del satélite: la Chang’e 4 en 2019 y la Chang’e 6 en 2024. Esta última recogió muestras y las trajo consigo de vuelta a la Tierra para su estudio.

La incorporación de los astronautas a la Tierra tras visitar el espacio

La llegada de los tripulantes a la superficie terrestre no implica el fin inmediato de sus tareas operativas ni el retorno a la vida privada, ya que los astronautas deben someterse a una serie de evaluaciones físicas.

Estas medidas responden a la necesidad de monitorear la adaptación del cuerpo humano tras la exposición a condiciones extremas en el espacio exterior. Asimismo, estos estudios funcionan como una fuente de información directa para futuras misiones.