Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 7,5

TOKIO.- Un potente terremoto sacudió la costa norte de Japón y la Agencia Meteorológica local emitió una alerta de tsunami en la región. La agencia informó que el sismo, con una magnitud preliminar de 7,5, se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte de ese país, alrededor de las 16.53 (hora local) a una profundidad de unos 10 kilómetros bajo la superficie del mar.

“Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación”, alertó la JMA. “No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la advertencia”, añadió.

Las áreas costeras de Japón alcanzadas por la alerta por tsunami Captura NHK

La agencia informó que se había detectado un tsunami de unos 80 centímetros en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, y que se registró otro más pequeño de 40 centímetros en otro puerto de la prefectura.

El temblor fue lo suficientemente fuerte como para sacudir grandes edificios incluso en Tokio, situado a cientos de kilómetros de distancia. El gobierno aseguró haber activado un equipo de gestión de crisis.

La cadena NHK mostró barcos saliendo del puerto de Hachinohe, en Hokkaido, en previsión de las olas, mientras en la pantalla aparecía intermitentemente la alerta: “¡Tsunami! ¡Evacúen!”. Los servicios de tren bala en Aomori, en el extremo norte de la isla principal japonesa de Honshu, fueron suspendidos debido al terremoto, informó la agencia de noticias Kyodo.

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La agencia indicó que un tsunami de hasta tres metros podría golpear la zona en breve. Además de la alerta de tsunami en Iwate y Aomori, al norte, y en el sureste de Hokkaido, la agencia también emitió un aviso similar, aunque podría ser más leve, para las costas de Miyagi y Fukushima, al sur del epicentro. Otro potente sismo de magnitud 7,5 en diciembre dejó decenas de heridos.

Antecedente

Pasaron 15 años desde que un terremoto de magnitud 9 y un tsunami el 11 de marzo de 2011 devastaron partes del norte de Japón, causaron más de 22.000 muertes y obligaron a casi medio millón de personas a huir de sus hogares, la mayoría de ellas debido a los daños del tsunami.

El tsunami de 2011 causó fallas en la planta nuclear de Fukushima. Getty Images

Unas 160.000 personas huyeron de sus hogares en Fukushima debido a la radiación emitida por la central nuclear Fukushima Daiichi, golpeada por el tsunami. Unas 26.000 de ellas no regresaron porque se reasentaron en otros lugares; sus ciudades natales siguen siendo zonas restringidas o tienen preocupaciones persistentes sobre la radiación.

Japón es uno de los países sísmicamente más activos del mundo, ya que se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico. El archipiélago, poblado por unos 125 millones de habitantes, suele registrar alrededor de 1500 sacudidas cada año y concentra aproximadamente el 18% de los terremotos del planeta. La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

Actualmente, no hay centrales nucleares en funcionamiento en las regiones de Hokkaido y Tohoku, pero Hokkaido Electric Power Co. y Tohoku Electric Power Co. tienen allí varias plantas nucleares fuera de servicio. Tohoku Electric informó que estaba verificando el impacto del terremoto ocurrido en las últimas horas y del tsunami en su central nuclear de Onagawa.

Con información de las agencias AFP, AP y Reuters