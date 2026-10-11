El goleador estadounidense de 20 años que prefirió jugar con Guatemala y se fue a cumplir su sueño a Europa

La promesa de 20 años Matthew Evans nació en California, se formó en Los Angeles Football Club y pasó por las selecciones juveniles de Estados Unidos y Guatemala. En 2025 comenzó a representar a la selección mayor del país centroamericano y en julio del año en curso inició una nueva etapa en Austria.

Quién es Matthew Evans, la promesa de la selección de Guatemala

El mediocampista, que tiene nacionalidad estadounidense y guatemalteca por sus raíces maternas, desarrolló buena parte de su carrera en las divisiones formativas de Los Angeles Football Club (LAFC) .

. De acuerdo con el sitio web de la Major League Soccer (MLS), su vínculo con el club angelino comenzó en 2017, cuando tenía 11 años.

Matthew Evans nació el 25 de mayo de 2006 en Simi Valley, California Instagram @mattydevans

Su evolución lo llevó hasta LAFC2, equipo que compite en la MLS NEXT Pro, donde acumuló 56 encuentros, 13 tantos y siete asistencias.

En el primer equipo también tuvo participación y firmó un contrato como jugador formado en la institución, conocido como “homegrown”, con vigencia hasta 2027. Además, en la U.S. Open Cup 2025 marcó dos goles en el triunfo por 7 a 1 frente a FC Arizona.

Evans también tuvo participación en categorías juveniles de los seleccionados de EE.UU. y Guatemala. Sin embargo, decidió continuar su trayectoria internacional con el combinado del país latino. Su debut en la mayor se produjo el 11 de junio de 2025, durante las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA frente a Jamaica.

Desde entonces, continuó siendo convocado por la selección. También integró la convocatoria para la Copa Oro de la Concacaf 2025 y disputó encuentros internacionales frente a República Checa y Ecuador.

Con la selección mayor, sus registros alcanzan diez partidos y un gol. Ese tanto llegó el 5 de octubre del año en curso, cuando Guatemala enfrentó a Surinam por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Primer gol de Matthew Evans con la selección de Guatemala

El gol de Evans que llevó a Guatemala a los cuartos de final

El encuentro ante Surinam se disputó en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala. El marcador permaneció 0 a 0 hasta el tiempo añadido, cuando Evans apareció para definir el partido.

En el sexto minuto del tiempo añadido, el mediocampista recibió un pase de Olger Escobar y remató con la zurda desde larga distancia. La pelota terminó dentro del arco y La Bicolor consiguió el triunfo por 1 a 0.

El actual futbolista de FC Wacker Innsbruck se convirtió en la promesa de la selección de Guatemala Facebook FC Wacker Innsbruck

El resultado permitió al seleccionado guatemalteco terminar en el primer puesto del Grupo B de la Liga A y alcanzar por primera vez los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La selección centroamericana continuará su participación frente a Canadá en una serie de ida y vuelta.

El partido de ida está previsto para el 13 de noviembre en Guatemala, mientras que la revancha se disputará el 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto. El ganador de la serie avanzará al Final Four del torneo.

La Liga de Naciones de la Concacaf reúne a las selecciones de las federaciones de la región y está organizada en diferentes categorías .

. La Bicolor compite en la Liga A, donde el objetivo en esta fase es avanzar hacia las rondas definitorias.

LAFC acordó cederlo a préstamo al FC Wacker Innsbruck de la Segunda Liga de Austria hasta junio de 2027 Instagram @mattydevans

Matthew Evans: del LAFC al Wacker Innsbruck de Austria

Antes de convertirse en protagonista con Guatemala, Evans inició una nueva etapa profesional en Austria. En julio, LAFC acordó su cesión al FC Wacker Innsbruck hasta el 30 de junio de 2027.

El conjunto austríaco participa en la 2. Liga, la segunda categoría del fútbol profesional de ese país. La operación fue planteada como una oportunidad para que el jugador tuviera mayor continuidad y pudiera desarrollar aspectos tácticos dentro de un campeonato europeo.

Desde su llegada al FC Wacker Innsbruck, Evans acumula dos asistencias en sus primeros siete partidos. El préstamo también forma parte del vínculo de cooperación deportiva existente entre la institución austríaca y la estadounidense.