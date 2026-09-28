Un experto explicó la razón por la que un rebaño de ovejas caminaría en círculo sin parar: “Debido a la frustración por estar limitadas en el corral”

Un extraño fenómeno captado en video mantiene en vilo a los usuarios en redes sociales: un rebaño de ovejas caminó en círculos sin interrupción durante más de 15 días, incluso bajo la oscuridad de la noche, sin que esté claro si en algún momento se detuvieron a comer o descansar. Las impactantes imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad de una granja en la región de Mongolia Interior, al norte de China. Mientras los especialistas intentan descifrar las causas de este insólito comportamiento, un profesor británico aportó recientemente una posible explicación.

El desconcertante patrón que siguen las ovejas comenzó el 4 de noviembre de 2022 y se mantiene hasta la fecha, según informó el medio estatal chino People’s Daily. En las imágenes se observa a decenas de animales desplazarse en el sentido de las agujas del reloj hasta trazar un círculo perfecto, mientras que algunas permanecen fuera de la rotación o inmóviles en el centro. Hasta el momento, no se ha precisado si se detienen en algún momento para comer o descansar.

Las ovejas que caminan en círculos

El misterio, que desconcertó no solo a la dueña de la granja, quien fue identificada como la señora Miao, sino también a todo el mundo, luego de la difusión de los videos, quizá quedaría resuelto. Matt Bell, un docente y director del Departamento de Agricultura de la Universidad de Hartpury, en Gloucester (Inglaterra), presentó una teoría que podría dar explicación al extraño comportamiento de las ovejas.

“Parece que las ovejas están en el corral por largos períodos y esto podría conducir a un comportamiento estereotipado, con vueltas en círculo repetidas, debido a la frustración por estar limitadas en el corral”, detalló el experto al diario Newsweek. Y apuntó: “Esto no es bueno. Luego, las otras ovejas se unen como animales al rebaño y se fusionan con sus pares”.

Especulaciones sobre el estado de salud de las ovejas

Los medios locales informaron de que Miao posee ovejas en 34 corrales, pero este comportamiento solo apareció en uno de los rebaños, el del número 13. Algunos especialistas apuntaron a que podría tratarse de una enfermedad bacteriana, la listeriosis, una depresión o la falta de apetito.

La listeriosis, también conocida como “enfermedad circular”, tiene como principal característica que los animales que la padecen se apoyan contra objetos estáticos o caminan hacia el lado afectado, de acuerdo con el manual de veterinaria Manual Merck. La infección se produce por la ingesta de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. Generalmente, estos animales y también las cabras se enferman de esta manera por consumir choclo contaminado entre el primer y tercer año de vida. Aunque, aparentemente, según señalaron los mismos medios locales, las ovejas se encontrarían en perfecto estado de salud.

Según se detalló en un estudio de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, “en los rumiantes, [esta enfermedad] puede ocasionar inflamación del cerebro, abortos o intoxicación de la sangre”. El texto señaló: “Los síntomas incluyen abatimiento, inapetencia, fiebre, falta de coordinación, salivación, parálisis facial y marcha en círculos”.