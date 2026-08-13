Un grupo de hackers afirma haber robado datos a gran escala de 50 empresas en todo el mundo

ÁMSTERDAM.– Un prolífico grupo de hackers conocido por explotar vulnerabilidades de software para atacar múltiples objetivos de forma simultánea aseguró haber robado grandes volúmenes de datos de casi 50 empresas de todo el mundo, entre ellas Philips, Shell, Fiserv y GE, según una publicación difundida en su sitio web.

Al menos dos de las compañías mencionadas reconocieron haber detectado incidentes recientes. Philips confirmó que fue blanco de un ataque atribuido a Cl0p, mientras que Shell informó que tenía conocimiento de un “posible incidente”, en línea con una información publicada este jueves por el medio neerlandés BNR.

“Estamos trabajando con nuestros equipos de seguridad y con los expertos pertinentes para investigar la situación”, señaló un vocero de Shell.

Una estación de servicio Shell en Burbank, California MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Philips, por su parte, informó que identificó y contuvo un intento de intrusión contra un servidor empresarial específico vinculado con datos internos, y aclaró que el episodio no afectó los sistemas utilizados por sus clientes.

Fiserv también dijo estar al tanto de las afirmaciones del grupo. Sin embargo, un portavoz aseguró que, tras una “exhaustiva revisión hasta la fecha”, la compañía no encontró indicios de que hubieran sido comprometidos datos de clientes, información bancaria, transacciones o datos personales, ni de que se hubiera visto afectado su entorno operativo.

GE no respondió de inmediato a las consultas.

Reuters no pudo verificar de manera independiente ni el alcance de la filtración denunciada por los hackers ni el tipo de información supuestamente sustraída. Cl0p tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Sede de Philips en Ámsterdam ROYAL PHILIPS - ROYAL PHILIPS

Aunque todavía no está claro cómo habría logrado acceder a las distintas compañías, una advertencia publicada el 22 de julio por Ransom-ISAC, un grupo de intercambio de información del sector, aportó una posible explicación. El informe señaló que Cl0p estaba aprovechando vulnerabilidades en PTC Windchill y FlexPLM, dos programas utilizados en procesos de ingeniería y fabricación.

PTC, con sede en Boston, no respondió de inmediato a las consultas. La empresa había publicado desde el 18 de junio varios avisos de seguridad en los que instaba a sus clientes a instalar parches para corregir una vulnerabilidad y advertía sobre ataques contra sus productos por parte de un actor no identificado.

Brandon Parsons, responsable de inteligencia sobre amenazas de Ascent Solutions y autor del aviso de Ransom-ISAC, explicó que algunas compañías comenzaron a recibir notificaciones de Cl0p alrededor del 19 y 20 de julio.

Según Parsons, la particularidad del grupo es que no suele seleccionar empresas individuales como objetivo, sino que identifica fallas en programas ampliamente utilizados y luego intenta explotarlas de manera masiva.

Cl0p habría aprovechado vulnerabilidades en programas utilizados por grandes compañías para lanzar ataques simultáneos Getty Images

“En realidad no se dirigen a una empresa concreta, sino que se centran en una vulnerabilidad específica de día cero y van a por ella”, explicó, en referencia a fallas desconocidas hasta ese momento y para las cuales los desarrolladores todavía no han publicado una solución.

Parsons definió a Cl0p como un grupo de “extorsionadores profesionales de datos”, una estrategia que le permite atacar a numerosas organizaciones prácticamente al mismo tiempo a partir de una única vulnerabilidad.

Agencia Reuters