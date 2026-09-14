Europa se reúne para reforzar la seguridad en el Ártico, un “punto caliente” en la mira de Putin y de Trump

ROVANIEMI, Finlandia.– Los líderes de doce países europeos pidieron este lunes a la Unión Europea (UE) que refuerce su presencia en el Ártico para asumir “un papel estratégico y más proactivo” en una región marcada por las tensiones geopolíticas, las amenazas rusas y las ambiciones de Donald Trump.

“La seguridad en el Ártico debe garantizarse colectivamente”, defendieron los doce países, entre ellos Alemania, Francia, Dinamarca y Suecia, en una declaración conjunta al término de una cumbre celebrada en Rovaniemi, Finlandia.

“Esta región se ha convertido en un punto caliente geopolítico”, declaró el canciller alemán, Friedrich Merz, en una conferencia de prensa conjunta. Insistió en que un nuevo enfoque de la UE debería complementar el trabajo de la OTAN debido a la amenaza rusa. “Rusia está reforzando aquí sus capacidades militares, y Rusia utiliza su presencia para actividades híbridas todos los días”, señaló.

Los líderes europeos, en la cumbre del Ártico Michael Kappeler - dpa DPA

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, anfitrión del encuentro en Rovaniemi, destacó la “alta demanda de acciones concretas de la Unión Europea en el Ártico” y un entorno de seguridad cambiante. “El Ártico ha surgido como escenario de la competencia entre grandes potencias”, sostuvo.

En enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con apoderarse por la fuerza de Groenlandia, una enorme isla ártica y territorio autónomo danés, lo que provocó una grave crisis entre los aliados occidentales y llevó a la OTAN a poner en marcha una nueva misión destinada a reforzar la seguridad en el Ártico.

Desde entonces, la tensión entre europeos y estadounidenses se ha reducido un poco, aunque desde entonces los dirigentes del Viejos Continente quieren estudiar fórmulas para reforzar su presencia en la región, conscientes también de la presencia de una Rusia hostil al otro lado de la larga frontera finlandesa. Para estos países, Moscú representa una “amenaza importante y duradera” para la seguridad.

El objetivo de la reunión fue demostrar que lo que ocurre en el Ártico “es una cuestión europea”, subrayó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, durante una rueda de prensa.

El canciller alemán Friedrich Merz asiste a una rueda de prensa en la Cumbre del Ártico Michael Kappeler - dpa DPA

La jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó que el bloque necesita más rompehielos, aunque no quedó claro de inmediato si proponía una adquisición conjunta o instaba a los Estados miembros a reforzar sus propias capacidades.

Durante la cumbre no se tomó ninguna decisión formal aunque la Comisión Europea debería presentar en las próximas semanas una nueva estrategia para el Ártico. El documento deberá definir las grandes líneas de actuación de Bruselas en la región para los próximos años.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas (centro), y el primer ministro finlandés, Petteri Orpo (derecha), conversan a su llegada a la primera sesión de trabajo de la Cumbre del Ártico Europeo en el centro de ciencias Arktikum de Rovaniemi, Finlandia JOUNI PORSANGER - Lehtikuva

El encuentro de dos días que comenzó el domingo se produce tras la incautación noruega, a pedido de Ucrania, de un buque ruso a principios de este mes en el remoto archipiélago ártico de Svalbard, lo que provocó la condena del presidente ruso Vladimir Putin.

Cambio climático

El Ártico también está en el centro de las preocupaciones medioambientales.

Según los expertos, la región se está calentando casi cuatro veces más rápido que la media mundial debido al cambio climático, con graves consecuencias para los ecosistemas y las poblaciones que dependen de estos territorios.

Además, el cambio climático ha ido adelgazando el hielo del Ártico, haciendo que las rutas marítimas sean cada vez más accesibles y reavivando la competencia con Rusia, China y otros países por el acceso a los recursos minerales de la región.

La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció 200 millones de euros (232 millones de dólares) en apoyo de la Unión Europea durante los próximos dos años para ayudar a Groenlandia a enfrentar el cambio climático, mejorar las conexiones a internet y modernizar las centrales hidroeléctricas, la pesca y la educación.

Rusia, China y Estados Unidos han intensificado su presencia en la región, especialmente con el objetivo de acceder a sus importantes recursos naturales y desarrollar nuevas rutas marítimas.

En agosto, China y Corea del Sur enviaron portacontenedores por la llamada Ruta Marítima del Norte, que atraviesa las aguas territoriales rusas, para comprobar su viabilidad. Esta vía permanece navegable durante periodos cada vez más largos a medida que retrocede la banquisa.

Agencias AP y AFP