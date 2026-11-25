08:30 | Una periodista española es sancionada por sus preguntas sobre la ultraderecha en otra polémica antes de las elecciones

Silvia Intxaurrondo. Fuente: X

MADRID.- La periodista española Silvia Intxaurrondo desafió públicamente a la Junta Electoral Central (JEC) de su país después de que el organismo le abriera un expediente por presuntamente vulnerar la neutralidad informativa de la televisión pública, en un nuevo episodio de la creciente tensión entre los medios de comunicación y los principales dirigentes políticos de España, a cinco días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La conductora de La hora de la 1, uno de los programas matinales de mayor audiencia del país, anunció este martes que recurrirá la decisión hasta agotar todas las instancias judiciales y cuestionó que se la investigue por haber formulado tres preguntas sobre la presencia de la ultraderecha en los medios públicos.

08:00 | Sánchez lanza una polémica batería de medidas que impactan en el bolsillo cinco días antes de las elecciones en España

MADRID.- Rebaja de impuestos, ampliación de los días por maternidad, licencias más largas por muerte de familiares y prórroga de impuestos para los bancos. A cinco días de las elecciones, Pedro Sánchez exprimió su último consejo de ministros con la aprobación de medidas que impactan directo en el bolsillo y en la calidad de vida de los españoles.

Aunque públicamente el Partido Socialista (PSOE) aseguró que el objetivo era cumplir este martes con algunas promesas hechas para este período de gobierno, Sánchez sabe que estas nuevas decisiones, que abarcan un amplio universo social (como los impuestos que afectan a la clase media o más beneficios para las mujeres) pueden entregarle el voto de millones de españoles que permanecen indecisos.

07:30 | Proyecciones

El sondeo diario de la consultora 40dB para El País, basado en 7500 entrevistas, sitúa al PP apenas por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Los populares obtendrían el 31,8% de los votos y entre 127 y 136 escaños, frente al 30,9% y entre 116 y 127 bancas de los socialistas. Vox quedaría tercero, con el 17,3% y entre 51 y 61 escaños. Aun en el extremo inferior de esas proyecciones, el PP y Vox sumarían 178 diputados.

El sondeo de NC Report para La Razón, basado en 1000 entrevistas, proyecta una mayoría más holgada para la derecha. El PP obtendría entre 130 y 133 escaños y Vox, entre 64 y 66, lo que les aseguraría en conjunto al menos 194 bancas. La encuesta también registra un leve repunte del PSOE, que pasó del 26,1% de intención de voto la semana pasada al 27,2% y obtendría entre 108 y 111 diputados.

07:00 | Qué dicen los últimos sondeos en España y por qué Vox podría definir el futuro de Sánchez

Sánchez y Núñez Feijóo Manu Fernandez - AP

MADRID.– El Partido Popular (PP) y Vox sumarían los escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones del domingo, pese al reciente avance de los socialistas del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Así lo indica la mayoría de los sondeos difundidos este lunes, último día en que la ley permite publicar encuestas antes de la votación.

La mayoría de las proyecciones da por ganador al PP, de centroderecha, aunque lejos de los 176 escaños que se necesitan para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, integrado por 350 miembros. De confirmarse ese escenario, el partido de ultraderecha Vox podría ser decisivo para la formación del próximo gobierno.