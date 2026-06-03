Un inusual tornado de más de 100 km/h sorprendió a Roma y causó graves destrozos

Un violento tornado con ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora sacudió el norte de Roma este miércoles por la mañana.

El temporal se sintió especialmente en los barrios de Conca d’Oro, Montesacro y Tufello, que sufrieron graves destrozos. El fenómeno, acompañado de fuertes lluvias y vientos provocó la caída de unos sesenta árboles.

Tornado en Roma

También afectó instalaciones deportivas y estaciones de servicio, movilizando a los bomberos para más de 120 intervenciones, según confirmó el alcalde Roberto Gualtieri a Corriere della Sera.

Varios árboles cayeron por el temporal

Numerosos residentes quedaron atrapados dentro de sus viviendas y en sus propios vehículos en medio de un tránsito completamente paralizado.

Las fuertes ráfagas derribaron carteles y vallas publicitarias y desplazaron los contenedores de basura a lo largo de las avenidas principales.

Temporal fuerte en Italia

Un complejo deportivo sufrió la voladura total del techo lo que dejó al descubierto los campos de juego. En Via Val di Sangro, un pino de gran tamaño desplomó sobre una estación de servicio de la firma IP y destruyó su cubierta superior. Incluso semáforos resultaron dañados.

Un tornado de más de 100 km/h sacudió Roma

Fueron tan graves los destrozos que los bomberos aún trabajan en las zonas afectadas por la tormenta para examinar posibles daños estructurales en las cornisas y terrazas de algunos condominios.

El mal tiempo originado que por una zona de baja presión en el Atlántico se extiende hacia el mar Mediterráneo, provocando un tiempo inestable con lluvias y tormentas eléctricas incluso en zonas del interior del centro y sur de Italia y la costa adriática.

Según las previsiones disponibles, el Departamento de Protección Civil emitió una alerta naranja para el este de Liguria, una alerta amarilla para partes de Lombardía, Liguria, Emilia-Romaña y Toscana, así como para la totalidad de las regiones de Véneto, la Provincia Autónoma de Bolzano, Friuli-Venecia Julia, Umbría, Marcas, Abruzos, Molise y partes de Lacio, Campania y Apulia.