Un joven de 14 años abrió fuego en una escuela de Tailandia: cuatro personas murieron y hay más de 15 heridos

BANGKOK.- Cuatro personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un tiroteo en una escuela ubicada al norte de Bangkok, en Tailandia. Las autoridades informaron que entre las víctimas hay alumnos y profesores. Según la Policía local, el atacante tenía 14 años y se quitó la vida tras el ataque.

El hecho tuvo lugar en la mañana del viernes en el colegio secundario Debsirin Nonthaburi, del distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi. Allí, el atacante -estudiante de la institución- ingresó y disparó hacia el alumnado sin previo aviso hiriendo a varios de sus compañeros y maestros.

La información fue confirmada por Arsit Sampantharat, secretario permanente del Ministerio del Interior, en diálogo con la cadena de noticias local PPTV: “El autor del tiroteo era un estudiante que permaneció dentro de la escuela después de que surgieran los primeros informes del ataque”.

Bomberos y la policía local se hicieron presente en el lugar

A su vez, el medio inglés The Guardian señaló que el ministro de Educación tailandés, Prasert Jantararuangtong, confirmó la cifra de fallecidos pero no así la muerte del supuesto atacante, versión que dio por válida la Policía local.

Según detalló el diario inglés, la escuela forma parte de una red de instituciones secundarias Debsirin, fundadas por la familia real tailandesa. Entre sus exalumnos se encuentran primeros ministros, académicos y escritores.

El momento de zozobra que vivieron los alumnos dentro del aula

Uno de los videos que se viralizó en redes sociales durante las últimas horas muestra a varios alumnos dentro de una de las aulas del establecimiento mientras, de fondo, se escuchan los disparos. En esas imágenes se puede ver a los jóvenes en el suelo, completamente aterrorizados.

A su vez, el medio norteamericano CNN compartió una imagen de un arma, varias municiones y una riñonera: todo tirado en uno de los pasillos principales de la escuela.

“Creemos que el arma de fuego pertenecía a un familiar del presunto autor del tiroteo, pero la policía aún no determinó cómo tuvo acceso a ella”, declaró el teniente general Trairong Phiwphan, portavoz de la policía.

El arma con el que se habría llevado a cabo la matanza

Minutos después de la balacera, un testigo declaró a los periodistas locales que los estudiantes se escondieron dentro de un aula mientras oían disparos procedentes de otro edificio, antes de que unos agentes de policía llamaran a la puerta y les abrieran paso para que pudieran salir del establecimiento.

En el ciclo lectivo 2025, la escuela tuvo una matrícula de aproximadamente 3100 estudiantes y 147 profesores, según las autoridades del distrito.

Las imágenes tomadas aproximadamente una hora después del tiroteo mostraban a personas consolándose mutuamente fuera de la escuela, mientras que la policía y los servicios de emergencia recorrían el interior del edificio.

Un video que circuló en redes donde se observa al supuesto sospechoso

Al parecer, el edificio había sido asegurado, pero las autoridades no habían confirmado públicamente la situación del atacante. Tras el ingreso del cuerpo de Bomberos y la policía, la situación quedó bajo control.

En Tailandia, la posesión de armas es relativamente alta en comparación con otros países del sudeste asiático. Según datos de 2017 de la organización suiza Small Arms Survey (SAS), en ese había más de 10,3 millones de armas de fuego en manos de civiles, el equivalente a unas 15 armas por cada 100 personas.