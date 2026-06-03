Un luchador de MMA murió tras ser atacado por un oso en Canadá

Hrishikesh Koloth, un luchador de MMA de 27 años, murió el pasado viernes 8 de mayo tras ser atacado por un oso negro en la provincia de Saskatchewan, Canadá. El joven soñaba con desarrollarse profesionalmente en el deporte, aunque de momento subsistía como técnico subcontratado en un predio de exploración de uranio cercano al lago Nordbye.

El incidente ocurrió cuando el hombre, de origen indio, trabajaba en tareas de asistencia técnica para la empresa UraniumX Discovery Corp en el yacimiento Zoo Bay, a unos 850 kilómetros al noreste de la ciudad de Saskatoon. Mientras llevaba a cabo estas actividades, el animal apareció y lo atacó dentro del perímetro del campamento.

El luchador soñaba con participar en competiciones de la UFC

Un hombre que pasaba por el lugar vio lo que ocurría, le disparó al oso y lo mató, pero no logró salvar al deportista, que falleció por la gravedad de las heridas en el lugar del hecho. Poco después, las autoridades locales trasladaron el cuerpo del animal al Colegio Occidental de Medicina Veterinaria en Saskatoon, donde los especialistas hicieron una autopsia para determinar las causas de la agresión.

El joven había emigrado desde el estado de Kerala en 2023 y vivía en la localidad de Penticton junto a su hermano mayor. Hrishikesh practicaba artes marciales mixtas desde hacía más de una década y entrenaba diariamente en el gimnasio Skoden Martial Arts con el objetivo de entrar a los circuitos oficiales de la UFC.

Los voceros de la firma minera informaron la muerte del operario a través de un comunicado y enviaron sus condolencias a los familiares.

El homenaje al luchador de una de las organizaciones de su disciplina

“El sueño de él era pelear, por eso vino a Canadá; quería combatir en la UFC”, declaró Arjun Koloth, hermano de la víctima, a la cadena CBC News. El familiar detalló también que un agente de la Real Policía Montada de Canadá fue hasta su casa a las 4 de la madrugada para notificarle el fallecimiento.

“Todos tenían grandes esperanzas puestas en él, no tendría que haber sido así”, lamentó más tarde. “Él no le tenía miedo a nada. ¿Dos días de aviso antes de una pelea? No importaba. ¿Un rival más pesado que él? No importaba. Ganara o perdiera, él solo quería pelear”, expresó Arjun sobre la pasión de su hermano.

El deportista tenía previsto mudarse a Vancouver en junio para empezar a trabajar como entrenador de boxeo, mientras esperaba una oportunidad en las categorías profesionales. Tras el hecho, los parientes del luchador viajaron a la India para realizar el funeral en su tierra natal.

Lo ocurrido representa el cuarto caso de un ataque de este tipo en la historia de la provincia Freepik

Este caso representa el cuarto ataque letal de un oso en la historia de la provincia de Saskatchewan. El antecedente más cercano en la región ocurrió en 2020, cuando una mujer de 44 años murió tras ser atacada en una zona de cabañas cerca de la localidad de Buffalo Narrows.