Misterio por el paradero del líder supremo de Irán: según un medio de Kuwait, lo habrían trasladado de urgencia a Moscú

DUBAI.- En medio de versiones cruzadas sobre el paradero de Mojtaba Khamenei, elegido como líder supremo de Irán en reemplazo de su padre, muerto el primer día de la guerra, reportes provenientes de Kuwait sostienen que el dirigente se encuentra en Moscú, donde habría sido trasladado en una operación de alto secreto para recibir atención médica.

Según el diario Al-Jarida, una fuente de alto rango cercana al dirigente indicó que Khamenei viajó a Moscú en un avión ruso, en el marco de un operativo reservado. Siempre de acuerdo a esa versión, se aclara que tras su llegada el líder iraní fue sometido a una intervención quirúrgica que resultó exitosa y que actualmente permanece bajo tratamiento en un hospital privado situado dentro de un complejo presidencial.

La misma fuente indicó que el traslado tuvo como objetivo preservar su identidad, ante la creciente preocupación de las autoridades iraníes por una posible filtración de su paradero a través del seguimiento de médicos y personal sanitario. En esa línea, precisó que la decisión habría sido impulsada por el propio presidente ruso, Vladimir Putin, quien -según este relato- le propuso en una conversación telefónica a su par iraní, Masoud Pezeshkian, que Khamenei fuera atendido en Moscú.

Demonstrators hold posters of the Iranian Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei during the annual Quds Day, or Jerusalem Day, rally in support of Palestinians in Tehran, Iran, Friday, March 13, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)� Vahid Salemi� - AP�

Sin embargo, hasta el momento Rusia no brindó detalles al respecto. Las dudas en relación al estado de salud de Khamenei y su paradero han ido en aumento desde que asumió en reemplazo de su padre, Ali Khamenei, abatido el 28 de febrero en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Su primer mensaje

Desde que asumió el nuevo líder supremo no se mostró en público. De hecho, el jueves pasado difundió su primer mensaje, pero lo hizo a través de un comunicado leído en la televisión estatal por una presentadora de noticias. Pese a la incertidumbre, los medios iraníes no ofrecieron ninguna explicación al respecto.

Sin embargo, varios funcionarios iraníes citados por distintos medios señalaron que Khamenei, de 56 años, sufrió heridas principalmente en las piernas durante el bombardeo del 28 de febrero contra el complejo donde residía y trabajaba su padre en Teherán.

El ataque aéreo, lanzado el primer día de la ofensiva occidental contra Irán, destruyó el recinto y mató a varios miembros de la familia del líder, además de altos responsables militares. Según esas mismas fuentes, el nuevo dirigente se encontraba resguardado en un lugar altamente protegido, con comunicaciones limitadas para evitar que su ubicación sea detectada.

El medio local también cita una fuente perteneciente al movimiento reformista iraní quien planteó una serie de dudas en torno a la autoría del discurso de Khamenei, al señalar que este podría haber sido escrito por el Secretario General del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, a quien Israel aseguró este martes haber matado durante de una ola de bombardeos nocturnos en Teherán.

En relación a la situación del nuevo líder supremo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio a entender que poseía información sobre su paradero si bien no brindó precisiones al respecto. Por su parte, la inteligencia israelí deslizó que la lesión de Mojtaba podría ser más grave de lo que se esperaba inicialmente, aunque aclararon que no contaban con información sobre su supuesta salida de Irán.