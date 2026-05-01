Space Launch System, así será el corazón del nuevo cohete de la misión Artemis III que presentó la NASA

La NASA dio un nuevo paso en su plan para volver a llevar humanos a la Luna con la presentación de la etapa central del cohete que se utilizará en la misión Artemis III, prevista dentro del programa Artemis.

Se trata de la sección más grande y potente del cohete Space Launch System (SLS), considerada la “columna vertebral” del sistema de lanzamiento, según indicó el portal 20 minutos.

Etapa central del cohete Artemis III (NASA/Michael DeMocker)

La pieza clave del cohete

La etapa central del SLS concentra la mayor parte de la estructura del vehículo y es fundamental para impulsar la nave durante el despegue.

Según detalló la agencia, incluye los tanques de hidrógeno y oxígeno líquido, el intertanque y la estructura frontal, componentes esenciales para el funcionamiento del sistema.

Esta sección fue trasladada desde el centro de ensamblaje Michoud, en Nueva Orleans, hasta el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde será integrada al resto del cohete.

Fecha para la misión Artemis que bajará a la Luna

La misión denominada Artemis III tiene su fecha de ejecución prevista para mediados de 2027. Esta fase del proyecto resulta fundamental porque constituye el momento en el que la cápsula de tripulación Orión deberá realizar una maniobra de acoplamiento en la órbita terrestre. Según los datos provistos por BBC, el plan integra el uso de uno o dos módulos de aterrizaje para concretar el descenso.

El lanzamiento del cohete del Artemis II

Este hito representa el punto culminante de una serie de pruebas previas. La complejidad de la operación reside en la necesidad de sincronizar vehículos espaciales desarrollados por distintos proveedores. Actualmente, el cronograma oficial fija ese horizonte temporal, aunque la viabilidad de la fecha depende de la superación de diversos fallos técnicos registrados en los componentes de propulsión y transporte.

Las empresas detrás de los módulos de aterrizaje para la misión

La NASA delegó la construcción de los vehículos de descenso en dos compañías privadas de gran relevancia en el sector aeroespacial. La empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, desarrolla una versión lunar del cohete Starship. Esta estructura destaca por sus dimensiones, con una altura total de 35 metros.

Jeff Bezos Elon Musk

Por otro lado, la firma Blue Origin, liderada por Jeff Bezos, trabaja en la nave Blue Moon Mark 2. Este modelo presenta un diseño más compacto en comparación con su competidor, pero mantiene niveles de ambición técnica similares para la exploración lunar.