Un ministro de Netanyahu elogió a Milei, arremetió contra Lula y admitió la incertidumbre electoral

JERUSALÉN.- La entrada al despacho de Jerusalén de Amichai Chikli, ministro israelí para la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, y uno de los artífices de los llamados “Acuerdos de Isaac”, firmados en abril pasado con el presidente argentino Javier Milei, no deja lugar a dudas sobre su posición ideológica.

Amichai Chikli

En un cuadro aparece su foto junto a Ahmed al-Sharaa, y el texto sobre la imagen del presidente de la vecina República de Siria, que en el pasado estuvo vinculado con la organización terrorista Al-Qaeda, dice: “Es un terrorista, debemos eliminarlo ahora”.

El salón donde recibe a un grupo de periodistas latinoamericanos, entre ellos LA NACION, está también cubierto de cuadros con fotografías de edificios destruidos en la Franja de Gaza y tanques israelíes.

Sus primeras palabras incluyeron una ardiente defensa del premier israelí, que juega su mandato en los comicios de este martes. “A diferencia de los líderes de la oposición que mostraron una posición muy débil frente al terrorismo, Netanyahu tuvo una victoria muy seria en Gaza, y también contra Hezbollah e Irán. Ya no hay una fuerza militar de Hamas en Gaza”, sostuvo.

Desde su cargo como ministro de la Diáspora, Chikli articula las relaciones de Israel con las comunidades judías en el exterior y también es un intermediario central entre el gobierno de Netanyahu y las corrientes conservadoras en todo el mundo, desde Europa hasta América Latina.

Amichai Chikli

En este sentido a lo largo de la entrevista organizada por la agencia de prensa israelí Fuente Latina, Chikli pronunció una y otra vez el nombre del “gran amigo de Israel, Javier Milei”, y no eludió expresar su decepción por la victoria en los comicios del presidente Lula da Silva, “a quien de ninguna manera pensamos felicitar”. El año pasado había definido al brasileño como un “accidente” en el giro global hacia la derecha política, y dijo que era “cuestión de paciencia” para esperar su salida del poder.

La cercanía ideológica entre el gobierno de Netanyahu y el del presidente Milei quedó plasmada el año pasado en el ambicioso Memorándum en Defensa de la Libertad y la Democracia contra el Terrorismo y el Antisemitismo, llamado también “Acuerdo de Isaac” que establecen una alianza tecnológica, militar, diplomática e ideológica entre los dos países, similar a la establecida con las monarquías árabes en 2020 los famosos Acuerdos de Abraham.

La iniciativa busca sumar a otras naciones de la región con afinidades políticas y culturales, registrándose apoyos o acercamientos de países como Paraguay, Panamá, Ecuador, Chile, Honduras, El Salvador y República Dominicana.

Chikli afirmó: “Queremos profundizar y ampliar esos acuerdos especialmente con la Argentina. Aquí tenemos un muy buen embajador argentino, Axel Wahnish”. De todas maneras, reconoció que por el momento se trata “solo de una declaración de principios”.

En cuanto a la posibilidad de que en las elecciones de este martes en Israel logre el gobierno la oposición, Chikli dijo: “No creo que esa eventualidad ponga en riesgo los acuerdos”, agregó que están trabajando duro y rezando para resultar ganadores pero aceptó que no tiene certeza de que los resultados vayan a ser benéficos para su partido “No tengo una bola de cristal”, señaló.

Amichai Chikli

Frente a los cuestionamientos de la oposición que centró sus ataques en las decisiones de Netanyahu antes y después de los ataques del 7 de octubre de 2023, el ministro aseguró que no existió ninguna falla y por el contrario, consideró que “se hizo retroceder la amenaza terrorista”.

Incluso, según él, no existe debate sobre la creación de un comité de investigación, sino que la discrepancia con la oposición es sobre quién debe integrar ese grupo de trabajo.

“No es sobre la investigación en sí, sino sobre quién nombra a los miembros del equipo de investigación. ¿Es solo el presidente del Tribunal Supremo, quien es de ultraizquierda y sobre el cual hay una enorme disputa respecto al Tribunal Supremo en Israel?”, dijo.

Por último negó, como afirma la oposición, que las condiciones económicas del país sean malas, por el contrario, dijo que la inflación está controlada y el desempleo en los niveles más bajos posibles.