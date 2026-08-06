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Un modelo alemán grababa un comercial de autos en Italia, cayó por un precipicio y murió

La víctima fue el alemán Manoel “Mano” Machinek, de 37 años; “Falleció mientras hacía algo que amaba”, escribió su esposa al despedirlo

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Un modelo europeo grababa un comercial de automóviles, cayó por un precipicio con el rodado y murió al chocar.
Un modelo europeo grababa un comercial de automóviles, cayó por un precipicio con el rodado y murió al chocar.@/mano_machinek

Un trágico accidente sacudió al mundo del espectáculo y de la moda europeos. El modelo y exparticipante de reality shows Manoel “Mano” Machinek falleció a los 37 años luego de sufrir un brutal incidente con un auto mientras participaba de la grabación de un comercial en el norte de Italia.

El accidente tuvo lugar el 30 de julio sobre la ruta de montaña de Mottarone, cerca de Gignese. El camino se suponía que era seguro. Incluso, había sido cerrado al tránsito exclusivamente para la filmación. Para la producción, Machinek se puso al volante de un Porsche 993 RS azul.

Un modelo europeo grababa un comercial de automóviles, cayó por un precipicio con el rodado y murió al chocar.
Un modelo europeo grababa un comercial de automóviles, cayó por un precipicio con el rodado y murió al chocar.@/mano_machinek

Cuando el modelo, que era un apasionado por los automóviles y tenía experiencia como conductor, tomó una curva del camino, perdió el control del rodado deportivo por motivos que ahora son materia de investigación, cayó por un precipicio y, al descender a toda velocidad, impactó de lleno contra un árbol.

Pese a que los servicios de emergencia llegaron rápidamente, las maniobras de reanimación cardiopulmonar no lograron salvar al hombre, indicaron los medios locales.

“Mi amado Mano murió en un trágico accidente mientras hacía algo que amaba más que casi cualquier otra cosa en este mundo: conducir un auto”, escribió María Maksimovic, la pareja de la víctima. Y agregó: “Me parte el corazón que precisamente aquello que tanto amaba se haya convertido en el momento en que tuve que despedirme de él”.

Mano Machinek, que nació en Alemania pero hacía tiempo estaba radicado en Suiza, había alcanzado una importante popularidad en 2022, cuando participó junto a su pareja en la primera temporada del reality austríaco Forsthaus Rampensau. Además de dedicarse al modelaje, era un apasionado del automovilismo. En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes de autos deportivos, circuitos y eventos relacionados con el mundo motor.

Un modelo europeo grababa un comercial de automóviles, cayó por un precipicio con el rodado y murió al chocar.
Un modelo europeo grababa un comercial de automóviles, cayó por un precipicio con el rodado y murió al chocar.@/mano_machinek

La cadena ATV, que emitía el reality, confirmó la noticia con un comunicado: “Lamentamos profundamente la muerte de Mano en un accidente de auto. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. María, te deseamos mucha fuerza y te acompañamos en este momento”.

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