Un motociclista alcoholizado, sin patente ni registro fue reducido con una toma de yudo en Uruguay

Una persona fue detenida por desacato este sábado sobre las 16.30 tras protagonizar un accidente en el barrio de Carrasco, Montevideo, e increpar a dos policías que llegaron al lugar. En redes sociales se viralizaron dos videos donde se ve cuando un policía detiene a la persona mientras algunos vecinos lo increpan por la forma en que lo hace.

Según el Ministerio del Interior del Uruguay, el hecho comenzó cuando un hombre de 38 años circulaba en moto hacia el oeste por la calle Alberdi. Al llegar a la esquina de calle Cooper perdió el dominio y cayó. Poco después, mientras era atendido por una emergencia médica que llegó al lugar, un móvil policial también arribó.

El hombre, según el Ministerio, fue diagnosticado con “traumatismo leve” y le dieron el “alta en el lugar presentando aliento alcohólico”. Ante esa situación los policías solicitaron la presencia de personal de Tránsito de la Jefatura de Policía y le indicaron que debía someterse a un control de espirometría.

La persona se negó a someterse al control por lo que lo multaron y catalogaron el examen como positivo. Además verificaron que la moto no tenía matrícula y la persona no tenía licencia de conducir.

Desde el Ministerio expresaron que el Juzgado de Faltas determinó que se incaute la moto y se lo cite a declarar. Tras comunicarle esta situación, el hombre de 38 años comenzó a increpar e insultar a los policías y por eso fue detenido por desacato.

En un video publicado por el periodista Miguel Chagas se puede ver como el hombre le dice “vení, vení” a los policías, mientras que un policía le responde: “Si usted me quiere pelear peléeme así como estoy, yo no me voy a sacar nada, es mi uniforme”.

Manejaba alcoholizado y perdió el dominio de la moto. Una emergencia médica le diagnosticó "traumatismo leve". No tenía licencia de conducir y tampoco libreta de propiedad del ciclomotor. Se negó a que le hicieran la espirometría. Fue detenido por desacato. Más en @portalmvd pic.twitter.com/gdubQAI4Mw — Miguel Ángel Chagas. (@miguechagas) April 3, 2022

En otro momento el hombre expresa: “¿Te pensás que soy idiota? Dale, dale” a lo que el policía responde: “calmate porque te llevo del forro del c..., encima que te voy a llevar preso por estar alcoholizado, te voy a llevar preso por hacerte el vivo”.

Tras otra respuesta del hombre el policía lo tira al suelo y lo detiene. En otro video publicado por el periodista Diego Martini se puede ver como una persona reclama a los efectivos: “La violencia en la Policía no tiene por qué estar, pueden hacer todo el procedimiento sin golpearlo”, mientras que otra agrega: “Eso es abuso policial”. El detenido declaró y luego fue liberado.