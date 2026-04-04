Kuwait: reportan una explosión en el edificio del Ministerio de Petróleo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
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Kuwait: reportan una explosión en el edificio del Ministerio de Petróleo
En medio de un nuevo ataque de Irán contra países del Golfo Pérsico, en Kuwait se reportó una explosión y un incendio en el edificio del Ministerio de Petróleo. Según informaron medios locales, no hubo heridos dado que la estructura estaba vacía a la hora del impacto.
El ataque iraní sucede luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera un ultimátum al régimen respecto a cesar los ataques contra países vecinos aliados de EE.UU. y respecto a la reapertura del estrecho de Ormuz.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) April 4, 2026
Iranian suicide drones just struck Kuwait’s Ministry of Oil HQ, setting it on fire pic.twitter.com/eaO34JlzxD
Siria cierra el cruce fronterizo con Líbano tras una orden de evacuación de Israel
El Gobierno de Siria decidió cerrar temporalmente el cruce de Masnaa, que permite el paso al Líbano. La decisión se tomó, según informó CNN, luego de que las fuerzas de Israel emitieran una orden de evacuación previa a ataques aéreos que tienen decidido realizar.
“Debido al uso por parte de Hezbollah del cruce de Masnaa con fines militares y para el contrabando de armas, el ejército israelí tiene la intención de llevar a cabo ataques aéreos contra el cruce en un futuro próximo”, dijo el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichay Adraee.
Israel registró nuevos misiles lanzados desde Irán hacia su territorio
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron, mediante sus redes sociales, que detectaron una nueva ofensiva por parte del país persa, según The Guardian. “Se identificaron misiles lanzados desde Irán”, escribieron.
Cinco profesores universitarios y 60 estudiantes han muerto desde el inicio de la guerra
El ministro iraní de Ciencia, Investigación y Tecnología, Hossein Simaei Sarraf, habló con la prensa mientras inspeccionaba las consecuencias del ataque al centro de investigación de láser y plasma de la prestigiosa Universidad Shahid Beheshti en el sur de Teherán.
El centro resultó dañado el pasado viernes tras un ataque aéreo. “El enemigo, sin raíces en la historia, la cultura ni la civilización, actúa peor que los humanos que viven en la Edad de Piedra y ataca un centro científico”, declaró a los periodistas entre los escombros. Un video de la agencia AP grabado en el lugar muestra techos y paredes derrumbados, ventanas destrozadas y equipos dañados. No se ha aclarado si el ataque fue perpetrado por Estados Unidos o Israel, ni por qué se atacó el centro. Los medios iraníes no informaron de víctimas. Desde 2011, la Universidad Shahid Beheshti está sancionada por la UE por su participación en el desarrollo de armas nucleares.
Trump necesita aduladores más inteligentes
Kristi Noem se fue. Pam Bondi está fuera. Si va a haber un chivo expiatorio por nuestra fallida operación de cambio de régimen en Irán, probablemente sea Pete Hegseth, cuya excesiva confianza previa a la guerra está siendo destacada en filtraciones hostiles desde dentro de la administración, que subrayan cómo fue “tomado por sorpresa” (¡nunca es buena señal!) por la magnitud y audacia de la respuesta iraní.
La exsecretaria de Seguridad Nacional, la destituida fiscal general y el asediado secretario de Defensa a menudo parecían los funcionarios ideales del gabinete de Trump: elegidos por su imagen televisiva y energía, sin base política propia más allá del propio Trump, y dispuestos a actuar sin reparos como meros conductos de su voluntad. Por eso, sus dificultades ofrecen una lección para los republicanos que consideren servir en los 33 meses (¿pero quién lleva la cuenta?) que le quedan a esta administración: lo que Trump parece querer y lo que realmente quiere no son exactamente lo mismo.
Siete personas muertas en bombardeos israelíes en el Líbano
Siete personas, incluidas dos niñas, murieron en ataques de Israel en el sur de Líbano, dijo el Ministerio de Salud libanés. Un ataque en Maaraka, cerca de la ciudad de Tiro, dejó cinco muertos y un herido. Previamente se había reportado la muerte de dos niñas en Habush. Las autoridades libanesas reportaron que hay 40 personas heridas. El ejército israelí, en tanto, anunció la muerte “en combate” de un soldado de 21 años en el sur de Líbano, donde inició una invasión terrestre para -asegura- neutralizar al movimiento libanés proiraní Hezbollah.
El peso de las visiones mesiánicas en el conflicto con Irán
PARÍS.– “En nombre de Dios”, “Dios así lo quiere”, “La furia divina caerá sobre sus cabezas”… Paradójicamente, en un mundo cada vez más secularizado, los discursos mesiánicos se han apoderado de los hacedores de guerra. Al punto, que –sin exagerar– se podría decir que la guerra de Irán ha convertido a sus tres actores en víctimas del mismo milenarismo.
Para gran parte de los evangélicos estadounidenses, la guerra con Irán se interpreta a la luz de profecías bíblicas, que justificarían una supuesta “guerra justa”.
En los días posteriores al lanzamiento de la operación “Furia épica”, el 28 de febrero, varios miembros de la administración Trump enumeraron las razones que llevaron a Estados Unidos a bombardear Irán junto a Israel, denunciando el peligro que representaría Teherán para la región, acusado de querer obtener el arma nuclear. Cada uno de ellos hizo especial énfasis en el “fanatismo” religioso del régimen.
Estados Unidos afirma haber detenido a familiares de exgeneral iraní Soleimani
Estados Unidos afirmó haber detenido en su territorio a la sobrina y la sobrina nieta del general iraní Qassem Soleimani, abatido en 2020 en un ataque con drones ordenado por Donald Trump, reportó la agencia AFP. Medios iraníes negaron cualquier vínculo entre ambas mujeres y el militar fallecido.
“Anoche, la sobrina y la sobrina nieta del general Qassem Soleimani, de la Guardia Revolucionaria Islámica, fueron arrestadas por agentes federales tras la revocación de su estatus de residentes permanentes por parte del secretario de Estado Marco Rubio”, declaró un portavoz de la diplomacia estadounidense.
La sobrina de Soleimani, identificada como Hamideh Soleimani Afshar, está acusada por Washington de apoyar a la república islámica. “Mientras residía en Estados Unidos, difundió propaganda del régimen iraní, celebró ataques contra soldados y bases militares estadounidenses en Oriente Medio, elogió al nuevo Líder Supremo de Irán, calificó a Estados Unidos como el ‘Gran Satán’ y expresó su apoyo incondicional a la Guardia Revolucionaria Iraní, un grupo catalogado como organización terrorista”, añade el comunicado.
Según la agencia de noticias iraní Fars, Zeinab Soleimani, hija de Qassem Soleimani, negó las acusaciones. “Las personas arrestadas en Estados Unidos no tienen ninguna relación con la familia del general fallecido”, aseguró la agencia. La televisión estatal iraní citó a Narjes Soleimani, otra hija de Qassem Soleimani y miembro del Consejo Municipal Islámico de Teherán. “Hasta ahora, ningún familiar ni allegado del mártir Soleimani ha residido en Estados Unidos”, afirmó.
Las fuerzas armadas de Irán rechazaron el nuevo ultimátum de Trump
Las fuerzas armadas de Irán rechazaron el nuevo ultimátum del presidente Donald Trump, que les dio 48 horas para liberar el estrecho de Ormuz. El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.
El mandatario norteamericano amenazó esta mañana a la república islámica para llegar a un acuerdo sobre la reapertura de la estratégica vía marítima y aseguró que, de no acceder, el país se enfrentará a un “infierno”.
“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!“, escribió en su cuenta de la red social Truth.
El régimen iraní contestó con una alusión a lo dicho por el presidente estadounidense: ”Se les abrirán las puertas del infierno". La vía marítima es crucial para la economía global, ya que por allí transita un quinto del suministro global de petróleo; actualmente se encuentra bloqueada por Irán.
Al mismo tiempo que se conocía el rechazo de Irán al ultimátum, Trump anunció, a través de Truth, un ataque masivo en Teherán donde “muchos de los líderes militares de Irán fueron eliminados”. Junto a su comentario incluyó un video donde se escuchan bombardeos a lo largo de la capital iraní.
Cinco personas murieron en ataques contra instalaciones petroquímicas en Irán
Los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel también dejaron heridos en el ataque contra las instalaciones de la Zona Económica Petroquímica Especial de Mahshahr, en el suroeste de Irán, según informaron medios estatales citando a un funcionario de seguridad provincial.
El ejército israelí reivindicó la autoría del ataque por la mañana, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió en un video publicado en X continuar con los ataques. Afirmó que el complejo era responsable de la producción y exportación de materiales químicos a las fuerzas armadas del régimen y que las instalaciones atacadas se utilizaban para producir materiales para explosivos, misiles balísticos y otro tipo de armamento.
El relato triunfalista de Trump choca con un frente cada vez más incierto
WASHINGTON.- Arropado por cientos de seguidores en la pequeña localidad de Hebron, en el norte de Kentucky, Donald Trump enfervorizó al público al hablar del éxito de la operación militar norteamericana en Irán. “Nunca es bueno decir demasiado pronto que has ganado. Nosotros ganamos“, afirmó el presidente en un mitin con tono electoral. “En la primera hora, todo había terminado”, ahondó.
¿Acaso el mandatario abandonó Washington este sábado para ir a Kentucky? No. Aquella presentación fue el 11 de marzo pasado, apenas 12 días después del inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní que causó un tembladeral en el tablero geopolítico y económico global. En la Casa Blanca, ante periodistas y en sus redes sociales, Trump recurrió luego a más frases triunfalistas sobre la Operación Furia Épica. “¿No es un gran nombre? Bueno, lo es si ganas”, reconoció.
Dos niñas murieron en bombardeos israelíes en el Líbano
Dos niñas murieron en bombardeos israelíes en el sur de Líbano, anunció el Ministerio de Salud, mientras que Israel reportó la muerte de un soldado en la región. Las dos niñas murieron en Habush, un pueblo cercano a Nabatiye, principal ciudad del sur de Líbano, en unos bombardeos que dejaron además 22 heridos, según el Ministerio de Salud.
El ejército israelí, en tanto, anunció la muerte “en combate” de un soldado de 21 años en el sur de Líbano, donde inició una invasión terrestre para -asegura- neutralizar al movimiento libanés proiraní Hezbollah.
Heridos de metralla en Bnei Brak
El viernes por la noche, el servicio de emergencia United Hatzalah brindó atención médica de emergencia en seis localidades de Bnei Brak tras varios incidentes con heridas de metralla. Un joven de 19 años (con heridas moderadas) y un hombre de 48 años (con heridas leves) fueron trasladados a los hospitales Sheba y Mayanei HaYeshua. Muchos otros pacientes fueron atendidos por la Unidad de Psicotrauma.
United Hatzalah provided emergency treatment at 6 locations in Bnei Brak Friday night following shrapnel injuries. A 19-yr-old male (moderate) and a 48-yr-old (minor) were transported to Sheba and Mayanei HaYeshua hospitals. Many others were treated by the Psychotrauma Unit. pic.twitter.com/0QbXpCFpel— United Hatzalah (@UnitedHatzalah) April 4, 2026
Netanyahu: "Continuamos aplastando al régimen terrorista"
ממשיכים לכתוש את משטר הטרור. שבוע טוב! pic.twitter.com/QTKUEcneol— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 4, 2026
Erdogan afirmó que la guerra en Medio Oriente provocó un estancamiento "geoestratégico"
La guerra en Oriente Medio “condujo a un callejón sin salida geoestratégico”, afirmó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según un comunicado de la presidencia turca.
“El presidente Erdogan declaró que el proceso iniciado con la intervención contra Irán había conducido a un callejón sin salida geoestratégico y que la comunidad internacional debía redoblar sus esfuerzos para poner fin a esta guerra”, precisó la presidencia.
Turquía, que intentó involucrarse en los intentos de mediación para poner fin a la guerra, especialmente a través negociaciones llevadas a cabo con Pakistán y Egipto, pretende mantenerse al margen del conflicto desencadenado el 28 de febrero.
Arrestos en EE.UU.
Agentes federales estadounidenses arrestaron el viernes en Estados Unidos a la sobrina y a la sobrina nieta del fallecido general iraní Qassem Soleimani, muerto en un operativo estadounidense con dron en enero de 2020: lo informó el Departamento de Estado.
Las dos mujeres fueron detenidas luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus de residencia permanente. “Hamideh Soleimani Afshar y su hija se encuentran ahora bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)“, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.
El Gobierno confirmó que el máximo representante diplomático de Irán ya abandonó la Argentina
El canciller Pablo Quirno anunció este sábado que el máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó la Argentina luego de ser declarado persona non grata y haberle avisado que tenía que dejar el territorio dentro de las siguientes 48 horas.
Exportaciones de petróleo
Las exportaciones de petróleo iraní desde la isla de Jark, uno de los puntos más sensibles del país, en el Golfo, aumentó pese a la guerra con Estados Unidos e Israel, afirmaron medios locales este sábado.
“Tras las visitas y reuniones realizadas en la isla de Jark, debo decir que en los últimos días no sólo no disminuyeron las exportaciones de petróleo, sino que incluso aumentaron”, indicó la agencia iraní ISNA citando a Musa Ahmadi, jefe de la comisión de Energía del Parlamento.
La isla de Jark, a unos 30 km de la costa continental y a 500 km al oeste del estrecho de Ormuz, es un punto crítico para la industria energética iraní, ya que desde allí se expide en tiempos normales el 90% de las exportaciones de crudo iraní.
Trump necesita aduladores más inteligentes
Kristi Noem se fue. Pam Bondi está fuera. Si va a haber un chivo expiatorio por nuestra fallida operación de cambio de régimen en Irán, probablemente sea Pete Hegseth, cuya excesiva confianza previa a la guerra está siendo destacada en filtraciones hostiles desde dentro de la administración, que subrayan cómo fue “tomado por sorpresa” (¡nunca es buena señal!) por la magnitud y audacia de la respuesta iraní.
La exsecretaria de Seguridad Nacional, la destituida fiscal general y el asediado secretario de Defensa a menudo parecían los funcionarios ideales del gabinete de Trump: elegidos por su imagen televisiva y energía, sin base política propia más allá del propio Trump, y dispuestos a actuar sin reparos como meros conductos de su voluntad. Por eso, sus dificultades ofrecen una lección para los republicanos que consideren servir en los 33 meses (¿pero quién lleva la cuenta?) que le quedan a esta administración: lo que Trump parece querer y lo que realmente quiere no son exactamente lo mismo.
Reacción de Rusia
Rusia calificó de “acción nefasta” el ataque que alcanzó la zona de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, donde trabajan empleados rusos.
“Condenamos firmemente esta acción nefasta”, declaró la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zajárova, en un comunicado, en el que instó a que cesen “inmediatamente” los ataques “contra las instalaciones nucleares iraníes, incluida la central nuclear de Bushehr”.
Nueva amenaza de Trump
“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que LLEGARA A UN ACUERDO o ABRIERA EL ESTRECHO DE ORMUZ? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!“, escribió Trump en su cuenta de la red social Truth.
En el Líbano
Las fuerzas israelíes destruyeron en 24 horas 17 cámaras de vigilancia vinculadas con el cuartel general principal de los cascos azules de la ONU en el sur de Líbano, informó un responsable de seguridad de Naciones Unidas.
Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo, la fuerza de la ONU en Líbano quedó atrapada en el fuego cruzado en el sur del país, mientras Hezbollah ataca a Israel y a sus tropas. En este contexto, las fuerzas israelíes avanzan hacia las localidades fronterizas.
El responsable, que pidió el anonimato, afirmó que “17 de las cámaras” del cuartel general “fueron destruidas por el Ejército israelí” en la ciudad costera de Naqura.
Advertencia de Irán
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió sobre los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares de Irán y el consiguiente “riesgo de radiación”.
“Atacaron la central nuclear de Bushehr cuatro veces”, afirmó en una publicación en su cuenta de X. En ese sentido, enfatizó que “cualquier radiación destruiría no solo Teherán, sino también las capitales de los países del Consejo de Cooperación del Golfo”.
Remember the Western outrage about hostilities near Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Ukraine?— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026
Israel-U.S. have bombed our Bushehr plant four times now. Radioactive fallout will end life in GCC capitals, not Tehran.
Attacks on our petrochemicals also convey real objectives. pic.twitter.com/onGCgkJFjt
EE.UU. intensifica la búsqueda del piloto del caza derribado e Irán limita la zona del operativo
Irán y Estados Unidos se enfrentan este sábado también por encontrar a uno de los dos aviadores de un caza estadounidense derribado en el suroeste de la república islámica, cuando la guerra entra en su sexta semana
El Ejército iraní afirma haber atacado el viernes un cazabombardero norteamericano F-15E. Uno de los dos pilotos se eyectó en pleno vuelo y fue rescatado por las fuerzas especiales, pero se desconoce el paradero del segundo, según medios de comunicación estadounidenses.
Tras un largo silencio, la Casa Blanca se limitó a decir que el presidente Donald Trump “fue informado” de lo ocurrido. En una entrevista con NBC, el mandatario aseguró que esto no cambia “nada” de cara a las supuestas negociaciones con Teherán para encontrar una salida a esta guerra, que sacude la economía mundial.
El F-15E fue derribado por un sistema de defensa antiaérea de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, según un portavoz militar.
Ataques a universidades
Los ataques israeloestadounidenses golpearon 30 universidades en Irán desde el inicio de la guerra.
Zona petroquímica iraní bombardeada por EE.UU. e Israel
Tres grandes explosiones tuvieron lugar en las plantas petroquímicas iraníes Fajr 1 y 2, Rejal y Amirkabir, ubicadas en una zona industrial especial en Mahshahr, provincia de Khuzestán, según declaró el vicegobernador general Valiollah Hayati, citando a IRNA, tras un ataque conjunto israelí-estadounidense. Aún se desconoce el alcance total de los daños, añadió Hayati.
“Los complejos petroquímicos de Abu Ali y Bandar Emam, la zona comercial fronteriza de Shalamcheh en Khorramshahr y la ciudad de Ahvaz también fueron atacados esta mañana, sufriendo graves daños estas ciudades ubicadas en la provincia suroccidental de Juzestán”, afirmó. Según la agencia de noticias Tasnim, al menos cinco personas resultaron heridas en el ataque.
Irán y EEUU compiten por encontrar al aviador del caza estadounidense
Irán y Estados Unidos rivalizan este sábado por encontrar a uno de los dos aviadores de un caza estadounidense que se estrelló en la república islámica, cuando la guerra entra en su sexta semana con bombardeos a una instalación petroquímica iraní y a la planta nuclear de Bushehr.
El ejército iraní afirma haber derribado el viernes un cazabombardero norteamericano F-15E. Uno de los dos pilotos se eyectó en pleno vuelo y fue rescatado por las fuerzas especiales, pero se desconoce la suerte del segundo, según medios de comunicación estadounidenses. El ejército iraní también asegura haber alcanzado otro avión estadounidense, un aparato de apoyo aéreo A-10 Thunderbolt II, que posteriormente se estrelló en el Golfo.
Según The New York Times, el único piloto de un avión estadounidense que cayó cerca del estrecho de Ormuz fue rescatado sano y salvo. Tras un largo silencio, la Casa Blanca se limitó a decir que el presidente Donald Trump “fue informado” de lo ocurrido.
Exportaciones de crudo iraní desde la isla de Kharg aumentaron pese a la guerra
Las exportaciones de petróleo iraní desde la isla de Kharg, uno de los puntos más sensibles del país, en el Golfo, aumentó pese a la guerra con Estados Unidos e Israel, afirmaron medios locales este sábado.
“Tras las visitas y reuniones realizadas en la isla de Kharg, debo decir que en los últimos días no sólo no disminuyeron las exportaciones de petróleo, sino que incluso aumentaron”, indicó la agencia iraní ISNA citando a Musa Ahmadi, jefe de la comisión de Energía del Parlamento.
La isla de Kharg, a unos 30 km de la costa continental y a 500 km al oeste del estrecho de Ormuz, es un punto crítico para la industria energética iraní, ya que desde allí se expide en tiempos normales el 90% de las exportaciones de crudo iraní.
Un muerto en bombardeo de EEUU e Israel cerca de planta nuclear iraní de Bushehr
Una persona murió este sábado en un ataque israelo-estadounidense en la zona de la central nuclear iraní de Bushehr, que no dañó las instalaciones según un medio estatal.
“A raíz de los ataques criminales estadounidense-sionistas, este sábado por la mañana, un proyectil impactó en una zona cercana a la central nuclear de Bushehr, en el suroeste”, señaló la agencia oficial Irna. Añadió que un agente de seguridad del recinto ha fallecido, pero no se han registrado daños en las instalaciones de la central.
Irán ejecutó a dos miembros de un grupo opositor prohibido
Irán ejecutó este sábado a dos hombres condenados por pertenecer a un grupo opositor prohibido y por llevar a cabo acciones desestabilizadoras destinadas a derrocar el gobierno, informó el poder judicial. Estas fueron las últimas de una serie de ejecuciones impuestas contra miembros del vetado movimiento Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), después de que cuatro de sus integrantes fueran ajusticiados a principios de semana.
Con información de AFP.
Un avión de ataque estadounidense A-10 fue alcanzado por las fuerzas de defensa aérea iraníes
Un avión A-10 estadounidense fue alcanzado por las defensas aéreas iraníes, según informaron medios estatales iraníes, citando a la oficina de relaciones públicas del Ejército de Irán. La agencia AP informó previamente que un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se había estrellado en Medio Oriente este viernes. El A-10, también conocido como Warthog, es un avión monoplaza.
365 militares resultaron heridos en combate en la guerra de Irán
Hasta el viernes, 247 de los heridos eran soldados del Ejército, 63 marineros de la Armada, 19 infantes de marina y 36 aviadores de la Fuerza Aérea, según datos del Pentágono disponibles en línea. Se desconoce si estos datos incluyen a los militares involucrados en el derribo de dos aeronaves de combate reportado el viernes.
La mayoría de los heridos (200) eran suboficiales y soldados de rango medio a superior; 85 eran oficiales y 80 suboficiales. El número actual de fallecidos en combate se mantiene en 13.
Qué deben hacer los pilotos de EE.UU. para sobrevivir en territorio enemigo
Un miembro de la tripulación de un caza F-15E norteamericano derribado en Irán el viernes fue rescatado por el Ejército de Estados Unidos, según un funcionario norteamericano y otro israelí, mientras Washington continúa con las tareas de rescate y el otro tripulante pone en práctica su entrenamiento para resguardarse hasta ser recuperado, probablemente en helicóptero.
La aeronave derribada contaba con una tripulación estándar de dos personas: un piloto y un oficial de sistemas de armas. Ambos tripulantes del F-15E se eyectaron. No estaba claro cuál de los dos fue rescatado, y el funcionario estadounidense que confirmó el rescate no ofreció detalles sobre cómo se llevó a cabo.
Un analista internacional cargó contra Trump y puso en duda los efectos de sus discursos en la guerra
El analista internacional Andrés Repetto analizó en LN+ la escalada bélica en Medio Oriente tras las recientes declaraciones de Donald Trump desde la Casa Blanca. El experto examinó el impacto de los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos para explicar la falta de certezas en el rumbo estratégico de Washington.
Bahréin pospuso la votación sobre la resolución de la ONU destinada a poner fin al control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz
Bahréin, nación del Golfo Pérsico que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU este mes, pospuso la votación de una resolución destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz, la cual había sido considerablemente diluida debido a la oposición de Rusia y China, según informaron dos diplomáticos de la ONU a la agencia AP. Indicaron que la votación se llevará a cabo la próxima semana.
El proyecto de resolución, patrocinado por Bahréin y cuya votación estaba prevista para el sábado, autorizaría medidas defensivas —no acciones ofensivas, como las que inicialmente apoyaron las naciones del Golfo y Estados Unidos— para garantizar el tránsito seguro de los buques por la vía marítima por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.
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