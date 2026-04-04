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Kuwait: reportan una explosión en el edificio del Ministerio de Petróleo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

La fachada del edificio del Ministerio de Petróleo de Kuwait
La fachada del edificio del Ministerio de Petróleo de Kuwait

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Kuwait: reportan una explosión en el edificio del Ministerio de Petróleo

En medio de un nuevo ataque de Irán contra países del Golfo Pérsico, en Kuwait se reportó una explosión y un incendio en el edificio del Ministerio de Petróleo. Según informaron medios locales, no hubo heridos dado que la estructura estaba vacía a la hora del impacto.

El ataque iraní sucede luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera un ultimátum al régimen respecto a cesar los ataques contra países vecinos aliados de EE.UU. y respecto a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Siria cierra el cruce fronterizo con Líbano tras una orden de evacuación de Israel

El Gobierno de Siria decidió cerrar temporalmente el cruce de Masnaa, que permite el paso al Líbano. La decisión se tomó, según informó CNN, luego de que las fuerzas de Israel emitieran una orden de evacuación previa a ataques aéreos que tienen decidido realizar.

“Debido al uso por parte de Hezbollah del cruce de Masnaa con fines militares y para el contrabando de armas, el ejército israelí tiene la intención de llevar a cabo ataques aéreos contra el cruce en un futuro próximo”, dijo el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichay Adraee.

Israel registró nuevos misiles lanzados desde Irán hacia su territorio

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron, mediante sus redes sociales, que detectaron una nueva ofensiva por parte del país persa, según The Guardian. “Se identificaron misiles lanzados desde Irán”, escribieron.

Cinco profesores universitarios y 60 estudiantes han muerto desde el inicio de la guerra

El ministro iraní de Ciencia, Investigación y Tecnología, Hossein Simaei Sarraf, habló con la prensa mientras inspeccionaba las consecuencias del ataque al centro de investigación de láser y plasma de la prestigiosa Universidad Shahid Beheshti en el sur de Teherán.

El centro resultó dañado el pasado viernes tras un ataque aéreo. “El enemigo, sin raíces en la historia, la cultura ni la civilización, actúa peor que los humanos que viven en la Edad de Piedra y ataca un centro científico”, declaró a los periodistas entre los escombros. Un video de la agencia AP grabado en el lugar muestra techos y paredes derrumbados, ventanas destrozadas y equipos dañados. No se ha aclarado si el ataque fue perpetrado por Estados Unidos o Israel, ni por qué se atacó el centro. Los medios iraníes no informaron de víctimas. Desde 2011, la Universidad Shahid Beheshti está sancionada por la UE por su participación en el desarrollo de armas nucleares.

Trump necesita aduladores más inteligentes

Ross Douthat

Kristi Noem se fue. Pam Bondi está fuera. Si va a haber un chivo expiatorio por nuestra fallida operación de cambio de régimen en Irán, probablemente sea Pete Hegseth, cuya excesiva confianza previa a la guerra está siendo destacada en filtraciones hostiles desde dentro de la administración, que subrayan cómo fue “tomado por sorpresa” (¡nunca es buena señal!) por la magnitud y audacia de la respuesta iraní.

La exsecretaria de Seguridad Nacional, la destituida fiscal general y el asediado secretario de Defensa a menudo parecían los funcionarios ideales del gabinete de Trump: elegidos por su imagen televisiva y energía, sin base política propia más allá del propio Trump, y dispuestos a actuar sin reparos como meros conductos de su voluntad. Por eso, sus dificultades ofrecen una lección para los republicanos que consideren servir en los 33 meses (¿pero quién lleva la cuenta?) que le quedan a esta administración: lo que Trump parece querer y lo que realmente quiere no son exactamente lo mismo.

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Siete personas muertas en bombardeos israelíes en el Líbano

Siete personas, incluidas dos niñas, murieron en ataques de Israel en el sur de Líbano, dijo el Ministerio de Salud libanés. Un ataque en Maaraka, cerca de la ciudad de Tiro, dejó cinco muertos y un herido. Previamente se había reportado la muerte de dos niñas en Habush. Las autoridades libanesas reportaron que hay 40 personas heridas. El ejército israelí, en tanto, anunció la muerte “en combate” de un soldado de 21 años en el sur de Líbano, donde inició una invasión terrestre para -asegura- neutralizar al movimiento libanés proiraní Hezbollah.

El peso de las visiones mesiánicas en el conflicto con Irán

Luisa Corradini

PARÍS.– “En nombre de Dios”, “Dios así lo quiere”, “La furia divina caerá sobre sus cabezas”… Paradójicamente, en un mundo cada vez más secularizado, los discursos mesiánicos se han apoderado de los hacedores de guerra. Al punto, que –sin exagerar– se podría decir que la guerra de Irán ha convertido a sus tres actores en víctimas del mismo milenarismo.

Para gran parte de los evangélicos estadounidenses, la guerra con Irán se interpreta a la luz de profecías bíblicas, que justificarían una supuesta “guerra justa”.

Estados Unidos afirma haber detenido a familiares de exgeneral iraní Soleimani

Estados Unidos afirmó haber detenido en su territorio a la sobrina y la sobrina nieta del general iraní Qassem Soleimani, abatido en 2020 en un ataque con drones ordenado por Donald Trump, reportó la agencia AFP. Medios iraníes negaron cualquier vínculo entre ambas mujeres y el militar fallecido.

“Anoche, la sobrina y la sobrina nieta del general Qassem Soleimani, de la Guardia Revolucionaria Islámica, fueron arrestadas por agentes federales tras la revocación de su estatus de residentes permanentes por parte del secretario de Estado Marco Rubio”, declaró un portavoz de la diplomacia estadounidense.

Las fuerzas armadas de Irán rechazaron el nuevo ultimátum de Trump

Las fuerzas armadas de Irán rechazaron el nuevo ultimátum del presidente Donald Trump, que les dio 48 horas para liberar el estrecho de Ormuz. El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

El mandatario norteamericano amenazó esta mañana a la república islámica para llegar a un acuerdo sobre la reapertura de la estratégica vía marítima y aseguró que, de no acceder, el país se enfrentará a un “infierno”.

Cinco personas murieron en ataques contra instalaciones petroquímicas en Irán

Los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel también dejaron heridos en el ataque contra las instalaciones de la Zona Económica Petroquímica Especial de Mahshahr, en el suroeste de Irán, según informaron medios estatales citando a un funcionario de seguridad provincial.

El ejército israelí reivindicó la autoría del ataque por la mañana, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió en un video publicado en X continuar con los ataques. Afirmó que el complejo era responsable de la producción y exportación de materiales químicos a las fuerzas armadas del régimen y que las instalaciones atacadas se utilizaban para producir materiales para explosivos, misiles balísticos y otro tipo de armamento.

El relato triunfalista de Trump choca con un frente cada vez más incierto

Guillermo Idiart

WASHINGTON.- Arropado por cientos de seguidores en la pequeña localidad de Hebron, en el norte de Kentucky, Donald Trump enfervorizó al público al hablar del éxito de la operación militar norteamericana en Irán. “Nunca es bueno decir demasiado pronto que has ganado. Nosotros ganamos“, afirmó el presidente en un mitin con tono electoral. “En la primera hora, todo había terminado”, ahondó.

¿Acaso el mandatario abandonó Washington este sábado para ir a Kentucky? No. Aquella presentación fue el 11 de marzo pasado, apenas 12 días después del inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní que causó un tembladeral en el tablero geopolítico y económico global. En la Casa Blanca, ante periodistas y en sus redes sociales, Trump recurrió luego a más frases triunfalistas sobre la Operación Furia Épica. “¿No es un gran nombre? Bueno, lo es si ganas”, reconoció.

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Dos niñas murieron en bombardeos israelíes en el Líbano

Dos niñas murieron en bombardeos israelíes en el sur de Líbano, anunció el Ministerio de Salud, mientras que Israel reportó la muerte de un soldado en la región. Las dos niñas murieron en Habush, un pueblo cercano a Nabatiye, principal ciudad del sur de Líbano, en unos bombardeos que dejaron además 22 heridos, según el Ministerio de Salud.

El ejército israelí, en tanto, anunció la muerte “en combate” de un soldado de 21 años en el sur de Líbano, donde inició una invasión terrestre para -asegura- neutralizar al movimiento libanés proiraní Hezbollah.

Heridos de metralla en Bnei Brak

El viernes por la noche, el servicio de emergencia United Hatzalah brindó atención médica de emergencia en seis localidades de Bnei Brak tras varios incidentes con heridas de metralla. Un joven de 19 años (con heridas moderadas) y un hombre de 48 años (con heridas leves) fueron trasladados a los hospitales Sheba y Mayanei HaYeshua. Muchos otros pacientes fueron atendidos por la Unidad de Psicotrauma.

Netanyahu: "Continuamos aplastando al régimen terrorista"

Erdogan afirmó que la guerra en Medio Oriente provocó un estancamiento "geoestratégico"

La guerra en Oriente Medio “condujo a un callejón sin salida geoestratégico”, afirmó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según un comunicado de la presidencia turca.

“El presidente Erdogan declaró que el proceso iniciado con la intervención contra Irán había conducido a un callejón sin salida geoestratégico y que la comunidad internacional debía redoblar sus esfuerzos para poner fin a esta guerra”, precisó la presidencia.

Arrestos en EE.UU.

Agentes federales estadounidenses arrestaron el viernes en Estados Unidos a la sobrina y a la sobrina nieta del fallecido general iraní Qassem Soleimani, muerto en un operativo estadounidense con dron en enero de 2020: lo informó el Departamento de Estado.

Las dos mujeres fueron detenidas luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus de residencia permanente. “Hamideh Soleimani Afshar y su hija se encuentran ahora bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)“, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El Gobierno confirmó que el máximo representante diplomático de Irán ya abandonó la Argentina

El canciller Pablo Quirno anunció este sábado que el máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó la Argentina luego de ser declarado persona non grata y haberle avisado que tenía que dejar el territorio dentro de las siguientes 48 horas.

Exportaciones de petróleo

Las exportaciones de petróleo iraní desde la isla de Jark, uno de los puntos más sensibles del país, en el Golfo, aumentó pese a la guerra con Estados Unidos e Israel, afirmaron medios locales este sábado.

“Tras las visitas y reuniones realizadas en la isla de Jark, debo decir que en los últimos días no sólo no disminuyeron las exportaciones de petróleo, sino que incluso aumentaron”, indicó la agencia iraní ISNA citando a Musa Ahmadi, jefe de la comisión de Energía del Parlamento.

Trump necesita aduladores más inteligentes

Kristi Noem se fue. Pam Bondi está fuera. Si va a haber un chivo expiatorio por nuestra fallida operación de cambio de régimen en Irán, probablemente sea Pete Hegseth, cuya excesiva confianza previa a la guerra está siendo destacada en filtraciones hostiles desde dentro de la administración, que subrayan cómo fue “tomado por sorpresa” (¡nunca es buena señal!) por la magnitud y audacia de la respuesta iraní.

La exsecretaria de Seguridad Nacional, la destituida fiscal general y el asediado secretario de Defensa a menudo parecían los funcionarios ideales del gabinete de Trump: elegidos por su imagen televisiva y energía, sin base política propia más allá del propio Trump, y dispuestos a actuar sin reparos como meros conductos de su voluntad. Por eso, sus dificultades ofrecen una lección para los republicanos que consideren servir en los 33 meses (¿pero quién lleva la cuenta?) que le quedan a esta administración: lo que Trump parece querer y lo que realmente quiere no son exactamente lo mismo.

Reacción de Rusia

Vladimir Putin
Vladimir PutinAlexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

Rusia calificó de “acción nefasta” el ataque que alcanzó la zona de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, donde trabajan empleados rusos.

“Condenamos firmemente esta acción nefasta”, declaró la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zajárova, en un comunicado, en el que instó a que cesen “inmediatamente” los ataques “contra las instalaciones nucleares iraníes, incluida la central nuclear de Bushehr”.

Nueva amenaza de Trump

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que LLEGARA A UN ACUERDO o ABRIERA EL ESTRECHO DE ORMUZ? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!“, escribió Trump en su cuenta de la red social Truth.

En el Líbano

Las fuerzas israelíes destruyeron en 24 horas 17 cámaras de vigilancia vinculadas con el cuartel general principal de los cascos azules de la ONU en el sur de Líbano, informó un responsable de seguridad de Naciones Unidas.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo, la fuerza de la ONU en Líbano quedó atrapada en el fuego cruzado en el sur del país, mientras Hezbollah ataca a Israel y a sus tropas. En este contexto, las fuerzas israelíes avanzan hacia las localidades fronterizas.

Advertencia de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió sobre los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares de Irán y el consiguiente “riesgo de radiación”.

“Atacaron la central nuclear de Bushehr cuatro veces”, afirmó en una publicación en su cuenta de X. En ese sentido, enfatizó que “cualquier radiación destruiría no solo Teherán, sino también las capitales de los países del Consejo de Cooperación del Golfo”.

EE.UU. intensifica la búsqueda del piloto del caza derribado e Irán limita la zona del operativo

Esta es el área donde Irán busca al piloto estadounidense
Esta es el área donde Irán busca al piloto estadounidenseAgencia AP

Irán y Estados Unidos se enfrentan este sábado también por encontrar a uno de los dos aviadores de un caza estadounidense derribado en el suroeste de la república islámica, cuando la guerra entra en su sexta semana

El Ejército iraní afirma haber atacado el viernes un cazabombardero norteamericano F-15E. Uno de los dos pilotos se eyectó en pleno vuelo y fue rescatado por las fuerzas especiales, pero se desconoce el paradero del segundo, según medios de comunicación estadounidenses.

Ataques a universidades

Los ataques israeloestadounidenses golpearon 30 universidades en Irán desde el inicio de la guerra.

Zona petroquímica iraní bombardeada por EE.UU. e Israel

Tres grandes explosiones tuvieron lugar en las plantas petroquímicas iraníes Fajr 1 y 2, Rejal y Amirkabir, ubicadas en una zona industrial especial en Mahshahr, provincia de Khuzestán, según declaró el vicegobernador general Valiollah Hayati, citando a IRNA, tras un ataque conjunto israelí-estadounidense. Aún se desconoce el alcance total de los daños, añadió Hayati.

“Los complejos petroquímicos de Abu Ali y Bandar Emam, la zona comercial fronteriza de Shalamcheh en Khorramshahr y la ciudad de Ahvaz también fueron atacados esta mañana, sufriendo graves daños estas ciudades ubicadas en la provincia suroccidental de Juzestán”, afirmó. Según la agencia de noticias Tasnim, al menos cinco personas resultaron heridas en el ataque.

Irán y EEUU compiten por encontrar al aviador del caza estadounidense

Irán y Estados Unidos rivalizan este sábado por encontrar a uno de los dos aviadores de un caza estadounidense que se estrelló en la república islámica, cuando la guerra entra en su sexta semana con bombardeos a una instalación petroquímica iraní y a la planta nuclear de Bushehr.

El ejército iraní afirma haber derribado el viernes un cazabombardero norteamericano F-15E. Uno de los dos pilotos se eyectó en pleno vuelo y fue rescatado por las fuerzas especiales, pero se desconoce la suerte del segundo, según medios de comunicación estadounidenses. El ejército iraní también asegura haber alcanzado otro avión estadounidense, un aparato de apoyo aéreo A-10 Thunderbolt II, que posteriormente se estrelló en el Golfo.

Exportaciones de crudo iraní desde la isla de Kharg aumentaron pese a la guerra

Las exportaciones de petróleo iraní desde la isla de Kharg, uno de los puntos más sensibles del país, en el Golfo, aumentó pese a la guerra con Estados Unidos e Israel, afirmaron medios locales este sábado.

“Tras las visitas y reuniones realizadas en la isla de Kharg, debo decir que en los últimos días no sólo no disminuyeron las exportaciones de petróleo, sino que incluso aumentaron”, indicó la agencia iraní ISNA citando a Musa Ahmadi, jefe de la comisión de Energía del Parlamento.

Un muerto en bombardeo de EEUU e Israel cerca de planta nuclear iraní de Bushehr

Una persona murió este sábado en un ataque israelo-estadounidense en la zona de la central nuclear iraní de Bushehr, que no dañó las instalaciones según un medio estatal.

“A raíz de los ataques criminales estadounidense-sionistas, este sábado por la mañana, un proyectil impactó en una zona cercana a la central nuclear de Bushehr, en el suroeste”, señaló la agencia oficial Irna. Añadió que un agente de seguridad del recinto ha fallecido, pero no se han registrado daños en las instalaciones de la central.

Irán ejecutó a dos miembros de un grupo opositor prohibido

Irán ejecutó este sábado a dos hombres condenados por pertenecer a un grupo opositor prohibido y por llevar a cabo acciones desestabilizadoras destinadas a derrocar el gobierno, informó el poder judicial. Estas fueron las últimas de una serie de ejecuciones impuestas contra miembros del vetado movimiento Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), después de que cuatro de sus integrantes fueran ajusticiados a principios de semana.

Con información de AFP.

Un avión de ataque estadounidense A-10 fue alcanzado por las fuerzas de defensa aérea iraníes

Un avión A-10 estadounidense fue alcanzado por las defensas aéreas iraníes, según informaron medios estatales iraníes, citando a la oficina de relaciones públicas del Ejército de Irán. La agencia AP informó previamente que un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se había estrellado en Medio Oriente este viernes. El A-10, también conocido como Warthog, es un avión monoplaza.

365 militares resultaron heridos en combate en la guerra de Irán

Hasta el viernes, 247 de los heridos eran soldados del Ejército, 63 marineros de la Armada, 19 infantes de marina y 36 aviadores de la Fuerza Aérea, según datos del Pentágono disponibles en línea. Se desconoce si estos datos incluyen a los militares involucrados en el derribo de dos aeronaves de combate reportado el viernes.

La mayoría de los heridos (200) eran suboficiales y soldados de rango medio a superior; 85 eran oficiales y 80 suboficiales. El número actual de fallecidos en combate se mantiene en 13.

Qué deben hacer los pilotos de EE.UU. para sobrevivir en territorio enemigo

Un miembro de la tripulación de un caza F-15E norteamericano derribado en Irán el viernes fue rescatado por el Ejército de Estados Unidos, según un funcionario norteamericano y otro israelí, mientras Washington continúa con las tareas de rescate y el otro tripulante pone en práctica su entrenamiento para resguardarse hasta ser recuperado, probablemente en helicóptero.

La aeronave derribada contaba con una tripulación estándar de dos personas: un piloto y un oficial de sistemas de armas. Ambos tripulantes del F-15E se eyectaron. No estaba claro cuál de los dos fue rescatado, y el funcionario estadounidense que confirmó el rescate no ofreció detalles sobre cómo se llevó a cabo.

Un analista internacional cargó contra Trump y puso en duda los efectos de sus discursos en la guerra

El analista internacional Andrés Repetto analizó en LN+ la escalada bélica en Medio Oriente tras las recientes declaraciones de Donald Trump desde la Casa Blanca. El experto examinó el impacto de los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos para explicar la falta de certezas en el rumbo estratégico de Washington.

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Bahréin pospuso la votación sobre la resolución de la ONU destinada a poner fin al control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz

Bahréin, nación del Golfo Pérsico que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU este mes, pospuso la votación de una resolución destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz, la cual había sido considerablemente diluida debido a la oposición de Rusia y China, según informaron dos diplomáticos de la ONU a la agencia AP. Indicaron que la votación se llevará a cabo la próxima semana.

El proyecto de resolución, patrocinado por Bahréin y cuya votación estaba prevista para el sábado, autorizaría medidas defensivas —no acciones ofensivas, como las que inicialmente apoyaron las naciones del Golfo y Estados Unidos— para garantizar el tránsito seguro de los buques por la vía marítima por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

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