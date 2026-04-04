Kuwait: reportan una explosión en el edificio del Ministerio de Petróleo

En medio de un nuevo ataque de Irán contra países del Golfo Pérsico, en Kuwait se reportó una explosión y un incendio en el edificio del Ministerio de Petróleo. Según informaron medios locales, no hubo heridos dado que la estructura estaba vacía a la hora del impacto.

El ataque iraní sucede luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera un ultimátum al régimen respecto a cesar los ataques contra países vecinos aliados de EE.UU. y respecto a la reapertura del estrecho de Ormuz.