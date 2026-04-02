Encontraron viva a Christina Maria Plante, quien había desaparecido hace 32 años, cuando tenía 13

El 15 de mayo de 1994, Christina Maria Plante se alejó de su casa en Payson, Arizona, con la promesa de regresar pronto. Tenía 13 años y caminaba bajo el sol del mediodía hacia un establo cercano para ver a su caballo, pero nunca llegó a su destino. Durante las siguientes tres décadas, su nombre se convirtió en misterio y dolor para su familia, hasta hoy.

Christina Maria Plante estuvo desaparecida durante 32 años (Foto: Sheriff's Office)

Lo que parecía ser un día más para la adolescente se transformó en el último registro de su existencia. Aproximadamente a las 12:30 (hora local), se la vio caminar por la calle Moonlight y desde ese preciso instante no se supo nada más de ella. Aquel trayecto, que no debía tomar más de unos minutos, se convirtió en un laberinto sin salida que marcaría a toda una comunidad.

Moonlight, donde desapareció Plante (Foto: Google Maps)

De ojos celestes y cabello rubio, ese día Christina vestía una camiseta blanca con pantalones cortos de colores rojos, amarillos y azules, y zapatillas negras. Con esta información y ante la falta de rastros inmediatos, las autoridades clasificaron su desaparición como “en peligro y en circunstancias sospechosas”, por lo que se inició una investigación que movilizaría a fuerzas del orden locales, voluntarios y recursos regionales.

A pesar de los esfuerzos de la Oficina del Sheriff del Condado de Gila y de las intensas búsquedas por la zona, su nombre pasó a formar parte de las trágicas listas de los Cold Cases (casos sin resolver). Durante años, se distribuyeron volantes a nivel nacional y se realizaron entrevistas exhaustivas, pero no se obtuvieron pistas viables.

El comunicado que emitió la Oficina del Sheriff del Condado de Gilia tras la aparición de Plante (Foto: Sheriff's Office)

Sin embargo, lo que parecía un enigma destinado al olvido dio un vuelco histórico esta semana. Gracias a los avances en la tecnología forense, las técnicas de investigación modernas y la persistencia de una nueva generación de investigadores, el silencio de tres décadas se rompió: Christina Maria Plante, ahora de 45 años, fue localizada con vida.

Desde la Oficina del Sheriff confirmaron oficialmente su identidad, aunque no revelaron detalles adicionales sobre su paradero o qué fue de su vida durante estos años por respeto a su bienestar.

“Este caso subraya la importancia de las iniciativas de revisión de casos sin resolver y el impacto de la tecnología en constante evolución para brindar respuestas largamente esperadas a familias y comunidades. La Oficina del Sheriff expresa su gratitud a los investigadores, analistas, agencias colaboradoras y miembros de la comunidad que contribuyeron a mantener este caso activo durante décadas”, expresaron en un comunicado oficial.

La historia de Christina guarda un paralelismo estremecedor con el de Jaycee Dugard, quien en la mañana del 10 de junio de 1991, con solo 11 años, caminaba hacia la parada del colectivo escolar en South Lake Tahoe. Ante los ojos de su padrastro, que observaba desde la distancia, un auto se detuvo a su lado, la niña fue subida por la fuerza y desapareció en cuestión de segundos.

El caso de Jaycee conmocionó a California durante 18 años

Lo que siguió fueron 18 años de un silencio absoluto que llevó a muchos a pensar que el desenlace era fatal. Sin embargo, en agosto de 2009, el misterio se rompió: Jaycee fue localizada con vida a sus 29 años. Durante casi dos décadas, permaneció cautiva en un complejo de tiendas de campaña ocultas en el patio trasero de su captor, Phillip Garrido, a plena vista de los vecinos en Antioch, California.