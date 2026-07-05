Un orador pidió la muerte de Donald Trump en el funeral de Alí Khamenei

TEHERÁN.- En el marco del funeral del fallecido líder supremo iraní, Alí Khamenei, un orador pidió este domingo la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante cientos de miles de personas en Teherán. Fue el poeta Mohammad Rasouli, cuyas expresiones provocaron cánticos como “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!”.

Pese a haber, en diferentes carteles y pintadas en paredes, consignas que exhortan a agredir a Trump o al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el comentario del orador fue la primera mención directa al mandatario estadounidense por parte de un maestro de ceremonias en el funeral. Al dirigirse a la multitud por altavoces en el funeral, Rasouli preguntó, en referencia al jefe de la Casa Blanca: “¿Por qué el hombre más bastardo del mundo sigue vivo?”.

Funcionarios locales y extranjeros pasan junto a los féretros del fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y de sus familiares, tras presentar sus respetos en la Gran Mosalla de Teherán el 3 de julio de 2026 (Foto de Atta KENARE / AFP) ATTA KENARE - AFP

Más tarde, el ayatollah Jafar Sobhani, un clérigo chií de 97 años, encabezó una oración en el Gran Mosalla de Teherán por Khamenei y sus familiares fallecidos. Estuvieron presentes también los hijos de líder, Masoud, Meysam y Mostafa, así como el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y el jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Ahmad Vahidi. También estuvo Esmail Qaani, quien dirige la Fuerza Quds.

Clérigos con uniformes militares montan guardia en la Gran Mezquita Mosalla mientras se llevan a cabo los preparativos para las ceremonias fúnebres de varios días en honor del líder supremo iraní asesinado (AP Foto/Vahid Salemi) Vahid Salemi - AP

Quien no asistió fue el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, hijo del líder fallecido. Se cree que está escondido después de que, según informes, resultara herido en el ataque aéreo que mató a su padre. A su vez, Israel también ha amenazado con matarlo.

El ayatollah que gobernó Irán por décadas murió como consecuencia de un ataque aéreo al comienzo del conflicto bélico entre el país persa y Estados Unidos e Israel. Su funeral comenzó este sábado y se llevará a cabo durante varios días.

Un hombre pasa junto a una publicidad que que muestra las imágenes del fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y de su hijo, el actual líder supremo Mojtaba Khamenei (Foto: ATTA KENARE / AFP) ATTA KENARE - AFP

Esta situación surgió en un momento en el que Irán se encuentra negociando con EE.UU. con el objetivo de ponerle fin a la guerra. Teherán intenta aprovechar su control sobre el estrecho de Ormuz en las negociaciones y mantiene la preocupación por una posible reanudación de los ataques por parte de Israel.

Durante la ceremonia, el principal negociador de Irán, Kazem Gharibabadi, emitió una advertencia a Francia y al Reino Unido por sus comentarios sobre la posibilidad de enviar patrullas conjuntas a la vía fluvial, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que en tiempos de paz solía pasar una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural.

El líder supremo iraní, ayatollah Alí Khamenei, en Teherán, el 10 de mayo de 2024 (Foto AP /Vahid Salemi) Vahid Salemi - AP

El funeral se lleva a cabo en un escenario al aire libre instalado en la Gran Mezquita de Mosalla. Hombres y mujeres se congregaron por separado tras ser revisados con detectores de metales y registros corporales, mientras que policías armados con fusiles de asalto montaban guardia en las calles circundantes.

Con información de AP.