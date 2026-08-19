Así reaccionaron los principales medios del mundo a la detención de Cerimedo en Bolivia

La detención en Bolivia del exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo, investigado por presunta tentativa de femicidio después de que su expareja, la activista Nadia Beller, lo acusara de haber planificado un ataque con sicarios en su contra, tuvo una fuerte repercusión en medios internacionales. Diarios de España, Reino Unido, Brasil, Uruguay y Chile, además de la agencia Bloomberg, se hicieron eco del caso y pusieron el foco tanto en los vínculos políticos del consultor argentino con gobiernos y dirigentes de derecha de la región como en su pasado junto al mandatario argentino.

“Detenido en Bolivia Fernando Cerimedo, asesor de Milei y Paz, tras un ataque con sicarios a su expareja”, tituló el principal diario de España, El País. Al exasesor mileísta se lo describe como “uno de los grandes referentes de la comunicación digital de gobiernos de derecha y ultraderecha en Latinoamérica”, y como cofundador del portal La Derecha Diario, en sociedad con el español Javier Negre.

Así reflejó El País el arresto de Cerimedo en Bolivia

“Cerimedo asesoró al presidente boliviano Rodrigo Paz durante la campaña electoral y declaró varias veces su participación en las decisiones políticas del Ejecutivo, pero el gobierno niega que forme parte de la estructura oficial del Estado”, sumó El País.

Por su parte, el diario británico The Telegraph tituló: “Detienen a un asesor de Milei por atentado contra su exnovia abogada”.

El titular de The Telegraph sobre el ataque a la expareja de Cerimedo

El medio indicó que Beller fue atacada la noche del lunes en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra y que recibió tres balazos “por parte de hombres armados que se hicieron pasar por repartidores”.

“Exasesor de Milei arrestado tras el tiroteo contra una mujer embarazada en Bolivia”, expresó Bloomberg, luego de que Beller haya confirmado en distintos medios que tiene un embarazo de cuatro meses y que el padre es el propio Cerimedo.

El titular de Bloomberg tras el arresto del exasesor de Milei, Fernando Cerimedo

Bloomberg destacó además la cercanía del estratega a Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente brasileño, “quien vive en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos desde el año pasado”, acusado de hacer lobby —coacción— en favor de su padre .

Por otro lado, uno de los medios más importantes de Brasil, O Globo, marcó: “La policía arresta a un asesor del presidente boliviano bajo sospecha de intento de femicidio contra su expareja”.

O Globo también se hizo eco de la noticia de la detención de Cerimedo

Tras describir los hechos del lunes por la noche, O Globo hizo hincapié en las acusaciones de Beller ayer desde el hospital, desde donde afirmó que tenía conocimiento “de las negociaciones que el gobierno de Rodrigo Paz y sus allegados llevaron a cabo con él como operador”.

“Investigan a exasesor del presidente Javier Milei por un ataque a balazos contra su expareja en Bolivia”, indicó El País de Uruguay.

"Investigan al exasesor del presidente Javier Milei por un ataque a balazos contra su expareja en Bolivia", dice El País de Uruguay

Y el diario chileno La Tercera tituló: “Cerimedo detenido en Bolivia: el estratega digital de Milei quedó bajo sospecha por un ataque sicario”.

También describió: “Cerimedo había dejado de ocupar un lugar formal cercano al Gobierno argentino, pero su trayectoria siguió ligada al universo político que ayudó a construir. Campañas digitales agresivas, redes de medios partidarios, militancia virtual y circulación de consultores entre distintos países forman parte de una derecha latinoamericana que hace tiempo dejó de funcionar dentro de fronteras nacionales estrictas”.

Así tituló La Tercera respecto a la detención de Cerimedo

“Para Milei, el problema no consiste solamente en explicar cuándo dejó Cerimedo de trabajar con su círculo. Es más incómodo: uno de los hombres asociados públicamente con la maquinaria digital que acompañó su ascenso quedó detenido en otro país dentro de una investigación por un ataque de características mafiosas”, completó el medio chileno.

El caso

Beller fue atacada la noche del lunes en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Recibió tres balazos de sicarios que llegaron ataviados como empleados de delivery, según imágenes difundidas por medios locales como La Razón y El Deber.

El ataque contra la activista boliviana Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra

Durante la madrugada del martes, Cerimedo viajó desde La Paz a Santa Cruz por vía aérea. La prensa informó que luego tenía programado un vuelo hacia Buenos Aires, que no llegó a abordar.

“Desplegamos nuestro personal al aeropuerto donde se procedió al arresto de esa persona”, informó a la prensa el coronel David Gómez, jefe policial de Santa Cruz. “La primera [hipótesis] es que Nadia Beller habría tenido un problema de carácter sentimental [con el asesor del presidente]”, dijo el oficial antes de la difusión mediática de la versión de la víctima.

Detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia captura de video

Cerimedo fue trasladado a una dependencia policial donde fue interrogado por fiscales. La Fiscalía aseguró que solicitaría su detención preventiva en una cárcel boliviana.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que se abrió una investigación contra el argentino por presunta “tentativa de femicidio”. Beller, por su parte, aseguró atravesar un embarazo de cuatro meses y solicitó protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fernando Cerimedo Instagram

Según relató la activista, fue citada al hotel donde ocurrió el ataque mediante un mensaje anónimo, bajo la promesa de que recibiría pruebas relacionadas con una supuesta denuncia contra el expresidente Evo Morales, uno de los principales opositores al gobierno de Paz.

Después de dispararle, los atacantes le robaron el teléfono celular y la cartera antes de escapar, según la reconstrucción policial.

Las acusaciones de Nadia Beller contra Fernando Cerimedo: cajones con billetes, negociados y una “élite policial”

Beller había sido candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), entonces liderado por Morales, pero en los últimos años se distanció del expresidente y se acercó a sectores de derecha. Este martes aseguró, además, que había colaborado con el gobierno de Paz en la revisión de proyectos legislativos.

Cerimedo, por su parte, es un consultor político argentino que participó en campañas de dirigentes de derecha de distintos países de América Latina, entre ellos Javier Milei, Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz.

“Nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación profunda”, dijo temprano el ministro de Gobierno boliviano Marco Antonio Oviedo en una breve declaración a los medios.

Horas después, el vocero presidencial José Luis Gálvez reconoció que Cerimedo colaboró y prestó asesoramiento durante la campaña electoral de Paz, aunque aseguró que actualmente no ocupa ningún cargo en el gobierno. También afirmó que el Ejecutivo no brindará “ningún tipo de protección política” mientras avance la investigación.

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, desde el hospital tras ser baleada Captura de Pantalla

“El presidente ni nadie de este gobierno va a encubrir ni solapar a nadie que haya cometido ilícitos. Pero tampoco vamos a tolerar acusaciones infundadas que no tengan pruebas contundentes”, sostuvo Gálvez, quien agregó que Paz no hará declaraciones sobre el caso “hasta que se sepa la verdad”.

Desde el hospital, Beller habló con LA NACION y aseguró que durante la relación sentimental que mantuvo con Cerimedo —que, según su relato, comenzó en diciembre pasado y terminó el lunes— el consultor le habló de supuestas irregularidades dentro del gobierno argentino.

“Fernando me dijo que la hermana de Milei [Karina] estaba involucrada con la corrupción”, afirmó la activista.

Siempre según el relato de Beller, Cerimedo le habría dicho que su alejamiento del Presidente se produjo porque consideraba que Milei tenía “un entorno demasiado podrido”. La mujer también vinculó la ruptura de esa relación política con la difusión de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas en el organismo.