Un papa cercano a la gente y un mensaje incómodo para el poder

Apenas un día y medio lleva León XIV en nuestro país y ya parece mucho más, acaso por lo voluminoso de su agenda o la peculiar intensidad del contacto que sabe establecer con la gente. Resulta evidente que se siente más cómodo con las personas que encuentra por los diferentes caminos que recorre que con los dirigentes políticos, económicos y sindicales, a los cuales enfrenta con una mirada atenta y preocupada.

Previa del Papa León XIV en Córdoba. Gente esperando ingresar en Fadea Córdoba para hacer la vigilia. Sebasti√°n Salguero

¿La novedad de su mensaje? Vuelve una y otra vez al Evangelio y la justicia social, a la necesidad de construir puentes (él es pontífice) y establecer diálogos, al respeto por la dignidad de cada persona y la marcada preferencia por quienes más sufren o están excluidos. En este sentido prosigue el camino de Francisco y otros predecesores. Se advierte que es un misionero y un pastor cercano a su pueblo, lejos de la distancia que a veces establecen las jerarquías.

A su llegada mantuvo una disertación importante e indicativa de su programa, dejando incómodos al gobierno y a la oposición por diferentes motivos. Su inquietud por una economía al servicio del hombre y una política que apunte al bien común no deja de estar presente; su palabra al tiempo serena y firme es clara. Antes había rendido un homenaje a José de San Martín, como lo había hecho en Uruguay con Artigas.

La gente espera al papa León XIV en el cottolengo Don Orione Sebastián Hipperdinger

Todo mensaje de este papa se establece desde la espiritualidad de san Agustín, acaso el más moderno de los pensadores antiguos, a quien reconoce indudablemente como su maestro espiritual. El sacerdote Alejandro Moral, de su misma orden, amigo y colaborador suyo durante años, señalaba hoy que Robert Prevost es más de escuchar que de hablar, de reflexionar y meditar antes de actuar, pero decidido cuando toma partido. Así también lo caracterizan sus colaboradores estrechos. En sus homilías, siempre breves, elige palabras sencillas y no abunda en retórica. Respeta y cumple los horarios.

Durante el lunes, algunos puntos marcaron la profundidad de su sensibilidad y la claridad de su formación intelectual. La visita al Cottolengo Don Orione de Claypole fue el centro de su afirmación sobre la dignidad de toda persona humana. Y fue quizá el momento más fuerte y conmovedor del día, poco antes del multitudinario encuentro en Palermo, donde con una catequesis tan humana como poética se concentró en el valor de la familia como centro de su magisterio, ese lugar privilegiado para la transmisión de la fe y los valores.

Avenida Libertador donde se congregaron este lunes dos millones y medio de fieles Nehuen Rovediello - EFE

Señaló tres momentos de la vida de Jesucristo en su condición de hombre: Belén, donde nació y fue recibido y protegido por su familia, y donde lo reconocieron los sabios y los pastores del campo; Nazaret, donde creció, se formó como hombre y se dedicó al trabajo, y Betania, donde con Marta, María y Lázaro estableció una profunda amistad. Es de señalar que la amistad y la comunión fueron centrales para Agustín.

Su referencia al libro de Ezequiel, cuando describe bellamente el agua que da vida y permite la existencia de los animales y de los árboles con sus frutos, lo llevó a repetir con el profeta que debemos contemplar las obras del Señor. Allí se detuvo porque señaló que es la Iglesia esa obra. El Evangelio de la lectura fue el de los mercaderes del templo, que irritaron al Señor con su lógica pagana: negociar con Dios. León XIV, siempre en su tono pausado y sereno, habló de las dificultades familiares y sociales que muchas veces se originan por esa mentalidad.

Para el Papa la familia cristiana, con la presencia de padres, hijos y abuelos, no está perimida y es allí donde debemos aprender a pedir perdón, recomenzar y recibir la bendición.

Papa León XIV. Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los Equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Captura de TV

Muchas veces citó a Francisco y a Juan Pablo II. Como lo hizo en anteriores ocasiones con Benedicto XVI y con León XIII. Siempre se apoya en la tradición de la Iglesia.

Después hubo otras reuniones importantes, como la que mantuvo con el mundo del trabajo en la Universidad Católica. Sus palabras ofrecen tanto un aliento como un examen de conciencia para la sociedad y sus dirigentes. Los aplausos marcaron las diferencias establecidas en la comunidad que él llamó a superar.

El autor es director de la revista Criterio