Un pasajero subió a un avión borracho, intentó atacar a un policía y recibió una golpiza en España

Un pasajero en estado de ebriedad atacó a agentes de seguridad y terminó detenido tras protagonizar un violento incidente a bordo de un vuelo de Ryanair, que cubría la ruta entre Edimburgo y Palma de Mallorca.

Aunque el episodio ocurrió el 16 de junio, las imágenes que fueron filmadas por un pasajero se difundieron recién este martes. Ritchie Denholm, quien presenció la escena y registró el hecho en video, relató lo sucedido dentro de la aeronave.

Según declaraciones reproducidas por el medio local Edinburgh Live, el hombre —cuya identidad no fue revelada— abordó el avión junto a su pareja. Ambos aparentaban encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Un pasajero subió borracho a un avión en España, intentó atacar a un policía y recibió una golpiza

“Poco después de subir tuvieron una discusión y ahí empezó todo. La tripulación intervino y logró contener la situación hasta el aterrizaje, pero cuando se enteraron de que iban a ser arrestados volvieron a alterarse. Algunos pasajeros estaban asustados y conmocionados”, contó Denholm.

Las grabaciones mostraron al pasajero lanzando un golpe contra uno de los tres agentes de la Guardia Civil española que se encontraban en el lugar. Instantes después, uno de los uniformados logró reducirlo, lo derribó al suelo y respondió de la misma manera: a los golpes. El hombre fue retirado de la aeronave y arrestado.

El pedido de Ryanair

En mayo, durante una entrevista con The Times, Michael O’Leary, director ejecutivo de Ryanair, pidió a los aeropuertos restringir la venta de alcohol antes de los vuelos matutinos para reducir los incidentes protagonizados por pasajeros ebrios y agresivos.

Según explicó, la compañía se ve obligada a desviar casi un vuelo por día debido al comportamiento de viajeros que consumen alcohol en exceso. “Se está convirtiendo en un verdadero desafío para todas las aerolíneas. No logro comprender por qué alguien está sirviendo alcohol a las cinco o seis de la mañana”, afirmó O’Leary.

Michael O'Leary. CEO Ryanair Getty Images

El ejecutivo sostuvo que las excepciones a las restricciones horarias para la venta de bebidas alcohólicas en los aeropuertos contribuyen a este tipo de situaciones.

“No debería servirse alcohol en los aeropuertos fuera del horario permitido para los bares”, señaló. Además, propuso establecer un límite de dos bebidas por persona, controlado mediante la tarjeta de embarque.

“Nosotros actuamos de manera razonablemente responsable. Quienes no lo hacen y obtienen ganancias con esto son los aeropuertos”, agregó.

Un avión de la empresa Ryanair Archivo

El año pasado, Ryanair anunció que impondrá multas de 500 euros -569 dólares- a los pasajeros que incurran en conductas indebidas que deriven en su expulsión de un vuelo.

Con información de AFP.