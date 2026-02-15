Una violenta pelea a bordo obligó a desviar un avión y aterrizar de emergencia en Bruselas

Un violento enfrentamiento de pasajeros a bordo de un vuelo de la aerolínea británica Jet2 obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Bruselas, Bélgica, y terminó con la expulsión de dos personas. El episodio ocurrió el último jueves,en un trayecto que unía Antalya, Turquía, con la ciudad inglesa de Manchester.

Según consignó The New York Times, la discusión comenzó pocas horas después del despegue del vuelo LS896 y escaló rápidamente. En videos difundidos en X se observa a dos hombres intercambiando insultos hasta que la confrontación pasa a los golpes. La situación se descontroló al punto de que otros viajeros intervinieron para separarlos.

En medio de la situación caótica, una tripulante se subió a un asiento y gritó para intentar frenar la pelea. Finalmente, uno de los presentes logró inmovilizar a uno de los involucrados con una llave en el cuello, lo que permitió contener la situación.

Pánico en el aire: una batalla campal en pleno vuelo obligó a un avión a aterrizar de emergencia en Bélgica

A raíz del incidente, el comandante desvió la aeronave a la capital belga, unas tres horas después del inicio de un vuelo cuya duración prevista era de cinco. Una vez en tierra, la policía abordó el avión y retiró a los pasajeros señalados como responsables del enfrentamiento. El viaje a Manchester se reanudó a las 22 (hora local).

En un comunicado, la aerolínea atribuyó el incidente al “comportamiento inaceptable de dos pasajeros conflictivos” y confirmó que ambos recibieron una prohibición permanente para volar con la empresa.

Además, anticipó que buscará recuperar los costos generados por el desvío del vuelo. “Como aerolínea orientada a las familias, mantenemos una política de tolerancia cero frente a conductas disruptivas. Lamentamos profundamente que el resto de los pasajeros y la tripulación hayan tenido que atravesar esta situación”, indicaron.

Pánico en el aire: una batalla campal en pleno vuelo obligó a un avión a aterrizar de emergencia en Bélgica

No es la primera vez que Jet2 sanciona con dureza este tipo de comportamientos, reconstruyó el diario estadounidense. En 2022, la empresa reclamó unas 50.000 libras a dos hermanos por un incidente similar que también derivó en el desvío de un vuelo, además de imponerles una prohibición de por vida. En 2017, otra pareja fue vetada tras protagonizar un enfrentamiento físico durante un trayecto que obligó a aterrizar preventivamente.

Este tipo de episodios, conocidos como air rage, aumentaron en los últimos años. De acuerdo con datos citados por The New York Times, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos detectó un aumento cercano al 400% en los estallidos violentos a bordo entre 2019 y 2025, un fenómeno que expertos vinculan, entre otros factores, con la tensión y el hacinamiento propios de los vuelos comerciales.