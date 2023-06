Un perito naval argentino fue tajante al hablar de Titán, el sumergible desaparecido: “OceanGate no tiene plan de contingencia”

escuchar

Son horas decisivas en la búsqueda del sumergible Titán se desapareció en las profundidades del Océano Atlántico norte con cinco tripulantes, cuando se dirigía a ver los restos del Titanic, hundido en 1912. Desde el domingo 18 de junio no se sabe nada sobre el destino de la embarcación, que está siendo intensamente buscada. En este sentido, y con las últimas horas de oxígeno que podrían dar esperanza de hallar a los tripulantes vivos, Fernando Morales, perito naval argentino, aseguró que la búsqueda continuará aunque su pronóstico no fue positivo, al asegurar que “no hay ya no hay posibilidades” de supervivencia.

Cinco personas pagaron una suma individual de 250.000 dólares para tener una experiencia única como lo es conocer los restos del Titanic, acercándose a ellos con un transporte sumergible. La embarcación permanece hundida en las profundidades del océano, entre Canadá y Estados Unidos, y se volvió un atractivo turístico, que ahora ante la tragedia provoca una gran preocupación a nivel mundial, al no tener noticias sobre el paradero de sus tripulantes: Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet, Suleman Dawood y su padre Shahzada Dawood, además del CEO de la firma Stockton Rush.

ARCHIVO - Esta fotografía sin fechar proporcionada por OceanGate Expeditions en junio de 2021 muestra el sumergible Titan de la compañía.

Las reservas de oxígeno se terminan, según informan los expertos en el tema, por ello los equipos de búsqueda trabajan a contrarreloj. En este contexto, desde el programa Nosotros a la mañana (eltrece) se comunicaron con Fernando Morales, perito naval argentino, quien adelantó que los trabajos alrededor de este artefacto continuarán hasta que las autoridades ZAR, operativo de rescate que lleva a cabo la Guardia Costera de Estados Unidos, determinen que no hay posibilidades de sobrevida. “Todo indica que no hay ya no hay posibilidades. Legalmente, corresponde agotar las posibilidades”, explicó.

Asimismo, el perito indicó que este artefacto no está homologado ni tiene certificaciones de autoridades marítimas, una situación que después de los sucedido debería ser abordada por los gobiernos.

En esta línea, Morales explicó que el funcionamiento de este artefacto fue autorizado debido a que se coloca en un barco desde donde hace el descenso a las profundidades, y es este el transporte que es analizado respecto de sus condiciones, por lo que de acuerdo al experto existe “un vacío legal” al tratarse de expediciones en un mar libre que incluyen el uso de este artefacto determinado como “experimental”.

Morales agregó que el funcionamiento del sumergible mantiene una irregularidad, debido a que no cumple normas legales ya que los protocolos que pone en marcha están diagramados por la empresa constructora llamada OceanGate y no por una autoridad legal. “No es ilegal, pero no está regulado”, aseguró el especialista.

En cuanto a un posible de un rescate de los tripulantes, las estipulaciones indican que se están viviendo horas decisivas para hallar con vida a las cinco personas, ya que el oxígeno podría acabarse pronto. “En el caso que los encuentran a 4 mil metros de profundidad, quedándoles cinco horas de oxígeno, y no se murieron de frío -porque si están sin energía no tienen sistema de calefacción-, si están vivos, ¿Cómo los traés? La empresa no tiene plan de contingencia”, aseguró Morales sobre el panorama actual de la situación.

Asimismo, el especialista indicó que la embarcación actualmente es un “sarcófago”, ya que la apertura de la entrada solo se abre desde afuera, motivo por el cual los tripulantes se encontrarían encerrados, lo que hace que en caso de que se encuentren flotando en algún lugar de la superficie, la situación se tornaría igual de preocupante.

Actualmente, las autoridades estadounidenses continúan con la búsqueda en cercanías a las aguas donde el sumergible fue detectado por última vez.

