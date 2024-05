Luis Ventura se cruzó con Fabio Cuggini y abandonó el estudio: “¡Dejaste pelado a Luis Miguel!”

Escuchar

Este jueves, Luis Ventura y Fabio Cuggini tuvieron un feroz cruce en vivo en A la Tarde (América TV), que sorprendió a todos. El escándalo empezó en el momento en que el peluquero defendía a Roberto Giordano en medio del escándalo que lo involucra, tras ser condenado “por insolvencia fiscal fraudulenta y quiebra fraudulenta”. En ese marco, lanzó un comentario que hizo estallar al periodista, que no se guardó nada.

Luego de que diera a conocer que el reconocido peluquero fue condenado a tres años de prisión en suspenso al ser acusado de ocultar 17 bienes que valdrían millones y evasión de impuestos, Cuggini apareció en los medios para defenderlo. “Yo creo que hay que hacerle un monumento a Roberto, creo que es un ícono del país”, comenzó diciendo el peluquero y expresó: “Tuvo un juicio por insolvencia fraudulenta que durante 20 años la Justicia no definió y los medios se encargaron de tapar”. “Yo iba a hacer el homenaje a Roberto antes de la pandemia por Telefe, pero no lo pude realizar”, dijo, también.

Fabio Cuggini le dijo de todo a Ventura, que no se quedó atrás: "Lo voy a ir a buscar"

Por otro lado, opinó que la situación laboral de los trabajadores estuvo precarizada durante mucho tiempo. “En las peluquerías nosotros no estamos regulados, yo no tengo más empleados porque me fundí, porque en este país te fundís”, lanzó y luego comentó: “Lo que digo es que Roberto aceptó para darle un punto terminado y lo dirimió en la Justicia”. “Nosotros hicimos la plata con la propina, plata negra. Yo con mi tío, con la propina, junté platita negra”, aseveró.

Luis Ventura estalló contra Cuggini: “¡Caradura!”

Fue en ese momento, en que la defensa a Giordano escalaba, cuando Ventura explotó. “Callate, mamarracho. Devolvele la peluquería a tu tío, ladrón. Andá a devolver la guita que te choreaste de Mar del Plata en la gestión de Daniel Scioli, a ver si el coche y la moto que tenés los hiciste cortando pelo. Lo dejaste pelado a Luis Miguel, te caga... en todos tus amigos, le empujabas la silla al pobre Carlín Calvo. Sos un caradura, cornudo, sos de lo peor”, arremetió sin filtro el periodista. Ante esto, Karina Mazzocco, la conductora, se “escondió” detrás del decorado y miraba, sin poder creerlo, la situación. En paralelo, Ventura no se quedó quieto y se paró de su silla dispuesto a abandonar el estudio.

Luis Ventura abandonó el estudio (Captura: América TV)

En ese mismo momento, Cuggini no se quedó callado y, a los gritos, expresó: “Escuchame, bola de grasa, mercenario. Habría que averiguar si lo de Lilita Carrió no fue una operación política paga, yo declaré como corresponde. Inútil. Te metiste con mi mamá. Sos un miserable”. Tras eso, Ventura regresó delante de cámara y lo increpó: “Decime dónde estás y lo aclaramos, te voy a ir a buscar”. Claramente, al ver que la situación iba escalando, Karina Mazzocco intentó frenar los insultos pero, al no lograrlo, terminó sacándolo del aire.

“El que lo subió al ring a Ventura fue Fabio Cuggini. Él se mantuvo en silencio. El tema era Roberto Giordano, dijo que quería defenderlo, pero lo que quería era pelearse con Ventura al aire”, opinó la conductora, de manera contundente. A su vez, al respecto de su exabrupto, el periodista comentó: “Él me provocó, no se lo voy a permitir. Donde lo encuentre, lo cag... a trompadas”. “Yo tengo moral, soy un tipo limpio y honesto. No puede meterse con mi apellido, con uno de mis hijos”, sentenció, dejando en claro su enojo.

LA NACION