Un sismo de magnitud 4.9 sacudió varias ciudades de Colombia a dos semanas del devastador terremoto

Un sismo de magnitud 4.9 ‌sacudió ‌el miércoles ⁠varias ciudades de Colombia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ​lo ⁠que provocó ⁠la evacuación de edificios en ​la capital, Bogotá.

El movimiento telúrico se registró ‌a una profundidad ​de 149 ​kilómetros con epicentro den el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, precisó además el Servicio Geológico Colombiano en X.

El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 149 kilómetros con epicentro den el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander,

Desde el organismo local, en contraposición con el USGS, sostuvieron que la magnitud del terremoto fue de 5.1. La Presidencia del país ⁠dijo en la misma res social que, tras el ‌sismo, “se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones”.

El país sudamericano fue azotado el pasado 10 ‌de agosto por un fuerte terremoto de ⁠magnitud 7.4 con epicentro ‌en San José del Palmar, ⁠en el departamento ⁠del Chocó, que dejó más de 330 personas muertas.

La Presidencia del país dijo en X que tras el sismo “se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones” Captura de Pantalla

Derribó además edificios de apartamentos y dañó viviendas, escuelas, hospitales ‌y carreteras, ​desde el puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico, hasta ciudades como Quibdó, Cali, Pereira ‌y Manizales.

El presidente derechista Abelardo de la Espriella decretó la emergencia económica por “el sismo más fuerte registrado en este siglo” en el país de América del Sur. El gobierno estima que el valor de la reconstrucción de las zonas afectadas será de unos US$9570 millones de dólares.

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Con información de Reuters y AFP