Un terremoto de magnitud 6,3 afectó a Alaska

Un sismo de magnitud 6,3 en la escala de Richter se registró a este jueves 167 kilómetros al oeste de Nikolski, Alaska, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro, con una profundidad de 83 kilómetros, se determinó inicialmente a 52,81 grados de latitud norte y 171,34 grados de longitud oeste.