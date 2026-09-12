Un tren regional descarriló en Francia y dejó 44 heridos: uno quedó en estado crítico

PARÍS.- Un tren regional TER descarriló este viernes en el departamento de Seine-Maritime -cerca de la comuna de Cléon-, en Normadía, Francia, y dejó 44 heridos. La formación llevaba a 186 pasajeros y operaba la ruta Ruan-Caen. Por la colisión se desplegó un operativo que incluyó a más de 100 efectivos entre policías y bomberos para asistir a las víctimas.

El tren operaba la ruta Ruan-Caen, en el norte de Francia

“Estamos siguiendo de cerca la situación”, declaró, horas después del descarrilamiento, el ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, quien sostuvo que “la prioridad es atender a los pasajeros y restaurar las condiciones del tráfico”. Hasta el momento las autoridades no precisaron las causas del accidente, mientras que, a través de un comunicado, informaron que las “pruebas de detección” realizadas al conductor del tren dieron “todas negativas”.

En tanto, la fiscalía de Ruan aseguró que, entre los heridos, 43 recibieron atención médica por daños leves y una pasajera de 18 años fue evacuada en estado crítico.

Un train déraille en Seine-Maritime, 44 blessés dont une personne en urgence absolue pic.twitter.com/bH4BRfA6Yx — BFM (@BFMTV) September 11, 2026

“La investigación será larga”, advirtió la fiscal adjunta Marie-Valérie Albert durante una rueda de prensa que tuvo lugar después del accidente, según indicó el medio Le Parisien. Por su parte, el prefecto Jean-Benoît Albertini, también presente en la conferencia, recalcó que la operación de rescate “entra ahora en su segunda fase con la evacuación de las personas que no requieren atención médica inmediata”.

Louis, de 24 años y uno de los pasajeros de la formación, expresó, tal como marcó Le Figaro: “Ya no podía quedarme en mi asiento. Las ventanas se hicieron pedazos y la grava de la vía entró en el vagón. Fue realmente impactante: todavía estoy temblando”.

Así quedó una de las formaciones luego del accidente

En otro orden, la red de transporte de Normandía notificó importantes retrasos en los trenes entre Ruan y Caen, y con destino a Le Havre en ambos sentidos. Poco antes de las 23 hora local, las formaciones regionales TER con salida y llegada a la estación de Ruan-Rive-Droite sufrían retrasos de hasta dos horas y media.

“La prioridad es ayudar a los pasajeros y luego restablecer el flujo de tráfico”, manifestaron desde la SNCF Réseau, la empresa pública encargada de administrar, mantener, modernizar y desarrollar la infraestructura de la red ferroviaria de Francia.

Luego del accidente se desplegó un importante operativo

También desde SNCF expresaron su “plena solidaridad con los pasajeros heridos y sus familias, así como con todo el personal de la empresa movilizado en el lugar y comprometido a ayudar a los pasajeros durante esta difícil situación”. En esa dirección, desde la compañía agregaron que brindarán cooperación con “total transparencia” a la investigación.

Con información de AFP