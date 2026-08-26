Una avalancha de hielo y roca habría provocado las devastadoras inundaciones en la frontera entre Nepal y el Tíbet

KATMANDÚ.– Al menos 160 personas murieron y cientos permanecen desaparecidas después de las inundaciones repentinas que golpearon este miércoles la frontera entre Nepal y el Tíbet, donde una violenta crecida arrasó pueblos, rutas, puentes y viviendas.

Una inundación y un deslizamiento de tierra masivos en la frontera entre Nepal y el Tíbet causaron la muerte de casi 100 personas el 26 de agosto y dejaron a varios cientos de desaparecidas, muchas de ellas turistas extranjeros HANDOUT - 2026 Planet Labs PBC

Esta imagen satelital distribuida por Planet Labs el 26 de agosto de 2026 muestra una vista aérea del río Trishuli después de una inundación masiva en Chappthoke, Nepal HANDOUT - 2026 Planet Labs PBC

Las autoridades investigan el origen del desastre, aunque la principal hipótesis apunta a un desprendimiento de hielo y roca en una zona glaciar, posiblemente provocado por un terremoto.

La inundación golpeó con fuerza a las comunidades ubicadas junto a los ríos Lhende Khola y Bhote Koshi. El agua también desencadenó un deslizamiento que golpeó Gyirong Port, un importante paso terrestre entre Nepal y el Tíbet, y dejó sectores sin rutas, comunicaciones ni electricidad. Decenas de personas resultaron heridas y las tareas de rescate avanzan con dificultad por los sedimentos y el nivel del agua.

Los rescatistas utilizan una excavadora para trasladar a una víctima de las inundaciones repentinas a un lugar seguro a lo largo del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal Niranjan Shrestha - AP

Una primera explicación de las autoridades nepalesas señala que un terremoto pudo haber provocado una avalancha de hielo y roca sobre el Lhende Khola, un río que atraviesa Nepal y el Tíbet. Esa masa habría caído sobre un lago glaciar o bloqueado el cauce y generado después una descarga repentina de agua, hielo y escombros que descendió hacia el Bhote Koshi.

La hipótesis ganó fuerza a partir de un análisis preliminar de imágenes satelitales de Planet Labs, difundido por la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal. Según informó NDTV, las imágenes muestran un desprendimiento unos 20 kilómetros al noreste del paso fronterizo de Rasuwagadhi. La comparación entre fotografías del 25 y el 26 de agosto ofrece evidencia visual de un cambio abrupto en la zona antes de la tragedia.

Varias casas quedaron parcialmente sumergidas en agua lodosa a orillas de un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal PRABIN RANABHAT - AFP

Ese desprendimiento habría liberado una mezcla de hielo glaciar, agua de deshielo, rocas y sedimentos que bajó con fuerza por el valle. NDTV señaló que la crecida del Bhote Koshi se produjo alrededor de las 9 de la mañana y destruyó aldeas, rutas y obras hidroeléctricas. La misma región ya había sufrido en agosto de 2025 una inundación repentina después del desborde de un lago glaciar en el Tíbet por las altas temperaturas, episodio que dejó nueve muertos y dañó infraestructura crítica, incluido un puente entre Nepal y China.

Las nuevas imágenes de Planet Labs permiten precisar mejor la secuencia que habría desencadenado la catástrofe. Expertos consultados sostienen que una parte importante del frente del glaciar se desprendió a unos 5200 metros de altura y cayó unos 1200 metros hasta el fondo del valle, junto con roca y sedimentos.

#Internacionales | 🇳🇵🔴 Esta imagen ayuda a explicar lo que ocurrió en la frontera entre Nepal y el Tíbet. Según informes, un sismo de magnitud 4.4 en el lado tibetano desencadenó una avalancha de hielo, que luego provocó la inundación repentina del río Bhotekoshi en #Nepal. https://t.co/cWy8iHbTBR pic.twitter.com/fDeOtKIyDl — Porttada (@porttada) August 26, 2026

En las imágenes previas se observa una ladera verde y un cauce relativamente definido; en las posteriores, buena parte de esa superficie aparece cubierta por una extensa franja clara de escombros y sedimentos, compatible con el paso de una avalancha de hielo y roca.

“Está confirmado que una porción sustancial del frente del glaciar colapsó e inició el evento”, explicó Vikram Gupta, especialista en geología de ingeniería de la Universidad de Sikkim.

Lo que todavía no está claro es qué provocó ese colapso.

Autoridades nepalesas señalaron como posibilidad un terremoto registrado minutos antes, aunque los especialistas no pudieron establecer todavía una relación directa.

Un alud masivo de lodo golpeó el puerto de Gyirong en la frontera entre China y Nepal

Dan Shugar, científico de la Tierra de la Universidad de Calgary, advirtió además que las imágenes muestran una fuerte pérdida de nieve en las 24 horas anteriores: glaciares que aparecían cubiertos de nieve pasaron a mostrar hielo casi desnudo, señal de un probable episodio de temperaturas elevadas. El papel del cambio climático también permanece bajo análisis, pero el contexto regional es significativo: según datos de Naciones Unidas, las montañas de Nepal perdieron cerca de un tercio de su hielo en poco más de tres décadas, y el ritmo de derretimiento de sus glaciares fue un 65% más rápido en la última década que en la anterior.

El balance humano todavía cambia a medida que avanzan las operaciones. La policía confirmó la recuperación de al menos 95 cuerpos.

DEVASTADOR. Segundo relatos, um terremoto de magnitude 4,4 do lado tibetano desencadeou uma enorme avalanche de gelo, que então levou à enchente repentina do rio Bhotekoshi no Nepal. Ainda não é possível estimar os desaparecidos e mortos. pic.twitter.com/stUl3bVBZn — Bic Müller  (@bicmuller) August 26, 2026

Las cifras de desaparecidos varían entre las fuentes, pero todas hablan de números que oscilan entre los 340 y los 390. Entre ellos figuran más de un centenar de ciudadanos indios, además de nepaleses, británicos, estadounidenses, malayos, sudafricanos, australianos y holandeses.

También permanecen sin localizar ocho surcoreanos que trabajaban en una planta hidroeléctrica. NDTV indicó que buena parte de los desaparecidos extranjeros podrían ser peregrinos indios que viajaban hacia el monte Kailash, en el Tíbet, un lugar sagrado para el hinduismo.

El cuerpo de una víctima de una inundación repentina yace en el suelo a orillas del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el miércoles 26 de agosto de 2026. Niranjan Shrestha - AP

Las autoridades advirtieron además que el peligro no terminó. Un bloqueo continúa alojado río arriba en el Lhende Khola y podría provocar una segunda inundación.

Nepal trasladó a habitantes de zonas bajas hacia lugares más seguros y pidió a quienes están cerca de los ríos que mantengan la alerta. También se emitieron avisos en los estados indios de Bihar y Uttar Pradesh, donde desembocan varios cursos de agua que descienden desde el Himalaya.

Policías y militares participan de las tareas de rescate, aunque los helicópteros no pueden aterrizar en algunos de los sectores afectados hasta que baje el agua. China desplegó al menos 574 rescatistas en la zona del paso fronterizo. India coordina con Katmandú las operaciones de ayuda y el primer ministro Narendra Modi habló con su par nepalés, Balendra Shah, para ofrecer asistencia humanitaria.

Corea del Sur, por su parte, anunció el envío de un equipo de respuesta rápida con funcionarios y personal de bomberos y policía.

Agencia Reuters