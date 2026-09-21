Una candidata a gobernadora de Perú fue asesinada a balazos durante un acto de campaña

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo, conocida públicamente como “La China Polo”, fue asesinada a balazos durante una actividad de campaña en la ciudad peruana de Caraz.

El ataque ocurrió el sábado mientras recorría un mercado junto a seguidores y repartía propaganda electoral con vistas a los comicios regionales previstos para el 4 de octubre.

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo, fue asesinada a balazos durante una actividad de campaña

En un video difundido en redes se ve el momento exacto en que Polo, candidata al Gobierno Regional por Socios por Áncash, cae repentinamente al suelo luego de recibir el disparo. El crimen se produjo en medio de una actividad pública realizada en un concurrido mercado de Caraz, ciudad situada a más de 300 kilómetros al norte de Lima.

Imágenes difundidas por medios peruanos mostraron escenas de caos tras la balacera, con personas heridas tendidas en el suelo mientras comerciantes y vecinos intentaban resguardarse.

Imágenes sensibles

Asesinato de una candidata peruana

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), el atentado dejó además cinco personas heridas , quienes fueron trasladadas a un hospital de la región. Tras el hecho, las fuerzas de seguridad detuvieron a un ciudadano venezolano -identificado como Luis Obispo Díaz, de 32 años- al que le encontraron un arma de fuego.

De acuerdo a lo informado por RPP y La República, días antes del crimen, la periodista denunció amenazas y acusó al general PNP, Víctor Revoredo. “La China Polo” registraba dos sentencias por falsedad ideológica y falsificación de documentos.

La periodista asesinada tenía un portal informativo, “China Polo Dominical”, en el que difundía denuncias sobre presuntas irregularidades y corrupción en las fuerzas de seguridad. Hace unos días denunció en sus redes sociales que recibió amenazas desde las prisiones.

La "China Polo" era candidata al Gobierno Regional por Socios por Áncash

Investigan el ataque

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, que inició una investigación preliminar por el delito de feminicidio, dispuso la revisión de los videos captados por cámaras de videovigilancia de la zona para corroborar si el detenido estuvo en el ataque.

El Jurado Nacional de Elecciones condenó el asesinato y exigió que las autoridades competentes esclarezcan el caso con celeridad. “La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática”, indicó en un comunicado el organismo electoral.

La candidata peruana fue acribillada durante un acto de campaña

Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana también solicitó una investigación por el crimen. “Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos”, señaló en sus redes sociales.

Perú sufre un aumento de la criminalidad, principalmente de los delitos de extorsión y asesinatos, que la presidenta Keiko Fujimori prometió contrarrestar. Entre las recientes medidas figuran la declaratoria de emergencia en Lima y en cinco penales y la creación de un comité de inteligencia contra el crimen.