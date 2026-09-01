Una estudiante de 19 años fue apuñalada por un compañero en la Facultad de Medicina de Uruguay. La joven se halla “fuera de peligro”, según confirmó el decano de la institución, Arturo Briva, en diálogo con medios locales, mientras el agresor quedó detenido y aún se investigan los motivos del ataque.

El episodio ocurrió en las últimas horas en el tercer piso del edificio situado en Montevideo y luego de finalizada una clase, de acuerdo a lo relatado por Brivia.

“Lo que tuvimos fue una agresión a una estudiante de facultad dentro del edificio, inmediatamente terminada la clase, a manos de un agresor que era otro estudiante, compañero de generación”, indicó el decano de la facultad.

Así retiraba la Policía al agresor

Sobre la víctima, afirmó que “está fuera de peligro y siendo asistida por los equipos”.

“Obviamente está en una mezcla de de conmoción por el shock emocional de haber sido víctima de una agresión tan violenta y se están tratando las heridas producto de la agresión, pero está absolutamente fuera de peligro”, insistió.

Por su parte, la Jefatura de la Policía de Montevideo consignó en un comunicado que, al llegar al establecimiento educativo, los efectivos encontraron a la adolescente con “heridas de arma blanca y abundante sangrado”.

“Fue asistida por personal médico y trasladada para su atención”, agregó la fuerza, según consignó El Observador.

El agresor

El atacante, también de 19 años, fue arrestado tras la llegada de Personal de Zona 1 de la Policía de la capital uruguaya. Los investigadores aún intentan determinar los motivos por los cuales cometió la agresión.

Por otro lado, Pablo Hernández, trabajador de la facultad e integrante de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), sostuvo que el ataque se debió a un inconveniente “entre estudiantes”.

“Sabemos que fue un problema entre estudiantes, no sabemos las causas, no sabemos si hay vínculo”, señaló ante los medios locales.

El joven detenido Captura

Además, manifestó que existen “carencias” en la facultad que dificultan la intervención del personal en casos de violencia.

“or ejemplo, en ese momento justo había una compañera de vigilancia sola, que igual no iba a poder resolver el tema, porque justo había un curso de RCP que es obligatorio para vigilantes. Además expone los problemas estructurales de que acá los compañeros trabajan a ciegas, no hay cámaras en los pisos”, expresó.

Las clases se retomarán este miércoles

Luego del hecho, Brivia confirmó la suspensión de las clases para el resto de la jornada, aunque anunció que este miércoles se retomarán con el objetivo de hablar con los estudiantes.

El comunicado de la Facultad de Medicina Redes

“En principio suspendimos el dictado de clases para el día de hoy, pero también quiero anunciar que a partir de mañana vamos a retomar las clases. Vamos a trabajar con todos los estudiantes que estuvieron involucrados porque, evidentemente, tenemos que pensar que hay una secuela de estrés postraumático con la que tenemos que trabajar”, señaló.

Por otro lado, indicó que la institución respaldará “cualquier tipo de investigación” de la Policía con el fin de que se puedan “aclarar todos los hechos que sean necesarios”.