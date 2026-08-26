Uruguay decretó duelo oficial para este jueves por la muerte de Rubén Rada

A raíz de la muerte del legendario músico Rubén Rada a sus 83 años, el gobierno de Uruguay decretó duelo para este jueves y anunció que el velatorio se realizará a partir de las 14 en el Palacio Legislativo.

“El Poder Ejecutivo decretó duelo oficial para este jueves 27 por el fallecimiento del músico uruguayo Rubén Rada. El decreto presidencial también dispone que se tributen honores fúnebres en memoria del artista”, informó mediante un comunicado la presidencia del país hermano.

El comunicado de la presidencia uruguaya Captura

Además, indicó que el velorio se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

“El pabellón nacional deberá permanecer a media asta durante toda la jornada en todos los edificios públicos, embajadas en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aérea y buques de guerra, según indica el artículo 2° de la normativa", agregó.

Por su parte, el presidente uruguayo Yamandú Orsi, publicó vía X una imagen junto a Rada para despedirlo.

La imagen que compartió Orsi Captura

“Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto”, manifestó el mandatario.

El comunicado de la familia

La muerte del compositor fue comunicada por la familia mediante un breve texto en Instagram. Sus allegados señalaron que el músico falleció a las 15.30 de este miércoles luego de luchar por un mes contra una neumonía.

Rubén Rada falleció este miércoles, a los 83 años, en Montevideo Santiago Cichero/AFV

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15.30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra la neumonía y sus complicaciones”, expresaron.

A su vez, le agradecieron a todos los cercanos, fanáticos y seguidores del músico “por los mensajes de preocupación y el amor” y al equipo médico por hacer “todo lo posible y más” para poder salvarle la vida a Rada.

Despedida de artistas

Con el correr de las horas, reconocidos artistas despidieron al músico uruguayo a través de redes sociales. Uno de ellos fue Charly García, quien compartió una imagen en Instagram, sin texto y con la canción “Dedos” -compuesta por Rada- de fondo.

La imagen que compartió Charly García Captura

“Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata. El querido Negro Rada nos deja un legado maravilloso. Su música y su estilo inconfundibles. Gracias por tanto querido amigo. Que la luz ilumine tu camino hacia el descanso eterno. Prometo recordarte con una sonrisa. Mis condolencias a su familia y amigos. Rubén Rada QEPD”, expresó, por su parte, Valeria Lynch.

Además, también lo despidió Natalia Oreiro: “Querido Negro... no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay... como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente”.