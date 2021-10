Una exempleada de Jeff Bezos lanzó una dura advertencia sobre sus naves para viajar al espacio

Una exempleada de Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, dio una extensa entrevista en la que habló de la seguridad de las naves y el ambiente de laboral que viven los empleados del multimillonario. En el reportaje emitido por la cadena CBS, Alexandra Abrams, reveló información que generó revuelo en el mundo aeroespacial.

Abrams fue la jefa de comunicaciones de la compañía fundada en el 2000 y, junto a un grupo de 20 trabajadores (algunos ya no forman parte de la empresa pero otros sí), difundieron un texto en el que aseguran que en los ensayos de 2018 un equipo documentó “más de 1000 informes de problemas técnicos con los motores que alimentan los cohetes de Blue Origin que nunca se habían abordado”.

Consultada por la presentadora Laurie Segall sobre si confiaría en las naves para viajar al espacio, la mujer contestó de forma contundente: “Desafortunadamente no confiaría en un vehículo Blue Origin que vaya al espacio”. Según advirtieron desde la cadena de televisión, una persona que permaneció en el anonimato pero que trabajó en la empresa, también aseguró que “no se sentiría cómodo volando en la nave espacial de la compañía”.

Alexandra Abrams fue la jefa de comunicaciones de Blue Origin y junto a un grupo de 20 empleados entregaron un informe sobre la seguridad de las naves

Abrams destacó el trabajo y valentía de sus compañeros por la colaboración que hicieron en este tiempo para documentar absolutamente todo para presentarlo ante la Administración Federal de Aviación (FFA). “Las personas que firmaron este ensayo son seres humanos absolutamente increíbles, valientes y brillantes. Miro a este grupo y veo luchadores por la verdad, por la seguridad y la calidad”, sostuvo.

“No se puede crear una cultura de seguridad y de miedo al mismo tiempo. ¡Son incompatibles! A menudo, cuando intentaba conciliar lo que escuchaba de los ingenieros que estaban cerca del vehículo con el liderazgo sobre el riesgo y la seguridad, iba directamente y decía: ‘Está bien...¿Cómo se supone que debo pensar en esto?’ y la respuesta era: ‘Bueno, esa persona en particular simplemente no tiene una tolerancia lo suficientemente alta al riesgo’”, recordó Abrams.

En julio pasado Jeff Bezos hizo un viaje al espacio junto a otros tres pasajeros

En esa línea, la exempleada de la compañía sostuvo que hasta hace algunos años pudieron trabajar tranquilamente y a un ritmo seguro. “Fue genial cuando Blue Origin era estable y lento hasta que Jeff comenzó a impacientarse porque Elon y Branson se estaban adelantando. Después comenzamos a sentir esta presión e impaciencia, que era cada vez mayor y que definitivamente repercutió en el liderazgo”, explicó.

Por otro lado, el informe también advierte que dentro de la compañía había un ambiente “plagado de sexismo” en el que las ideas de las mujeres no eran consideradas de la misma forma que las de sus pares varones. “En Blue Origin son tratadas de manera absolutamente diferente a los hombres. Sus ideas no son escuchadas”, sostuvo.

Luego de revelarse este testimonio, Blue Origin salió a responder. La empresa aseguró que allí “no se tolera ningún acto de discriminación, racismo o acoso”. Además, se comprometieron a investigar las denuncias de los empleados y exempleados. Más allá de eso, no hicieron referencia a las declaraciones sobre la seguridad de sus naves.