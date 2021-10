El pasado fin de semana, Matthew Perry fue fotografiado en las calles de Los Ángeles cuando se dirigía a una reconocida cadena de cafeterías a comprar algo para tomar. El actor, que no suele ser visto en público, lucía un aspecto desalineado que causó preocupación.

El protagonista de Friends, de 52 años, lucía “serio y algo desorientado” mientras salía del local, con un café helado en sus manos. Junto a él estaba un amigo, con quien se quedó conversando un rato mientras se fumaba un cigarrillo arriba del auto.

Las imágenes de Matthew Perry por las calles de Los Ángeles que generan preocupación Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

En mayo de este año, luego del especial de Friends, el comportamiento del actor causó preocupación entre sus fans. Durante las casi dos horas que duró el especial, los espectadores destacaron que el actor que interpretaba a Chandler Bing en sl sitcom estuvo la mayor parte del tiempo serio y callado. Al hablar, Perry lo hacía de forma algo extraña, una actitud que, teniendo en cuenta los problemas de adicción con las drogas y el alcohol que tuvo, desató la preocupación de muchos.

Las imágenes de Matthew Perry por las calles de Los Ángeles que generan preocupación Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

Después de muchas especulaciones, personas cercanas a la estrella salieron a aclarar que Perry está completamente limpio de drogas y que su actitud se debía a que estaba todavía convaleciente de una intervención dental de urgencia a la que tuvo que someterse justo antes de rodar el especial.

Durante ese capítulo, el actor reveló lo difícil que fue por momentos la fama que le trajo Friends debido a la enorme presión casi obsesiva que sentía cada noche de rodaje en el set, con pánico a que el público no se riera con sus chistes. “Creía que me iba a morir si no se reían, empezaba a sudar y me daban convulsiones”, reveló. “Nunca nos hablaste de eso”, le respondió una conmovida y sorprendida Lisa Kudrow.

“No entendía el nivel de ansiedad y auto-tortura con el que cargaba Matthew Perry [...] y lo devastado que se sintió. Tiene mucho sentido”, reconoció Jennifer Aniston, quien interpretaba a Rachel Green, en diálogo con el medio Today.

Una venta millonaria

El penthouse que Matthew Perry puso a la venta en Los Ángeles Archivo

A mitad de año, Perry registró una de las operaciones inmobiliarias más grandes que se hicieron en Los Ángeles en este último tiempo. El actor vendió un departamento de 864 metros cuadrados con cuatro dormitorios, ocho baños y cuatro terrazas por 21,6 millones de dólares.

La estrella había comprado la propiedad en 2017 por 20 millones. En ese momento, el piso 40 estaba clasificado como el departamento más caro de la localidad, según Page Six. Detrás del condominio, se ubica otro penthouse de Century Tower, que se encuentra en el piso debajo de la antigua casa de Perry y se había vendido por 22,5 millones de dólares en 2015.

Entre las comodidades que ofrece el departamento de lujo, se encuentran una pileta, un cine, un gimnasio, un estudio de fitness, y una cava de almacenamiento para su colección privada de vinos.