El tajante mensaje de Claudia Villafañe tras las declaraciones de Mavys Álvarez sobre Diego Maradona

Mavys Álvarez, la joven menor de edad que tuvo un vínculo con Diego Maradona en Cuba, brindó una entrevista a un canal de Miami en el que contó detalles de su intimidad con el Diez. El martes, Omar Suárez, amigo de Maradona, pidió disculpas públicamente por haber facilitado aquel vínculo. Poco después de este descargo, Claudia Villafañe publicó un fuerte mensaje en sus historias de Instagram donde, sin nombrar a nadie, disparó sin filtro.

“Te merecés todo lo que le hiciste a otros. Tú sabrás si eso te da miedo o felicidad…”, lanzó la exesposa de Maradona en la red social.

El duro mensaje que Claudia Villafañe publicó en Instagram luego de las declaraciones de Mavys Álvarez y las disculpas de Omar Suárez Instagram: @claudiavillafaneok

Álvarez, de 41 años, declaró en la entrevista que estuvo de novia con Diego Maradona en Cuba, cuando ella tenía 16. Pese a afirmar que la relación fue consentida, dio estremecedores detalles sobre su vínculo con el Diez, como que “el futbolista le insistía para que probara la cocaína” y reveló que se negó a hablar públicamente durante dos décadas por miedo a sufrir represalias por parte del deportista o del Gobierno de su país.

“Lastimar y medir a cualquier precio”

El martes, Omar Suárez, el propietario del boliche porteño Cocodrilo y amigo de Maradona, salió al aire en A fondo (América) y pidió disculpas públicamente por haber integrado el círculo de personas que estuvieron presentes durante aquel vínculo y no intervinieron para ponerle un freno o resguardar a la adolescente.

“Hoy escuchar estas historias de Mavys... la verdad es que a mí me da muchísima pena. Me da muchísima vergüenza. Yo quería pedirle perdón, públicamente, por lo menos de mi lado, por no haber sabido ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Eran otros tiempos, era otro país y uno vivía, por ahí, de otra manera. Y, lamentablemente, uno no se dio cuenta de lo que realmente estaba viviendo esta mujer. Y que hoy, gracias a Dios, lo puede expresar para que no vuelva a suceder con ninguna otra chica”, manifestó el empresario.

Gianinna Maradona también salió a hablar tras las declaraciones de Mavys y Suárez, y lo hizo como su mamá: por medio de las redes sociales. La heredera del Diez hizo su descargo en Twitter, donde escribió: “No vi la entrevista de Intrusos, no tuve el honor. Sin embargo, sé qué entre esas personas solo hay un fin: LASTIMAR. Medir a cualquier precio”.

"Los odio a todos", sentenció la hija del astro en las redes sociales Instagram/@giamaradona

Luego, en sus historias de Instagram, con una placa similar a la que publicó “La Tata”, sentenció: “Hijos de pu**, ni la muerte les deseo, simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas”. En otro posteo, agregó: “No se gasten en escribirme que no me enganche. Basta. Me pudrieron. Los odio a todos, hijos de mil pu**”.

Por su parte, Dalma Maradona también publicó una placa negra en sus historias de Instagram que decía: “Cada uno siente y se imagina el Maradona que se merece”.

El enigmático mensaje de Dalma Maradona tras las declaraciones de Mavys Álvarez Instagram: @dalmaradona

Pese a que, al igual que sus hijas, Villafañe no dio ningún nombre como destinatario de su mensaje, se presume que la frase estaría dirigida al propietario de Cocodrilo.