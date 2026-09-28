Una inesperada polémica por la Virgen irrumpe en la recta final de la campaña en Brasil mientras persiste la extrema paridad

SAN PABLO.– El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro empezaron la última semana de campaña marcada ahora por una controversia religiosa sobre la Virgen María, en un contexto de extrema paridad en los sondeos, que anticipan un empate técnico de cara a un casi seguro balotaje.

A menos de una semana de la primera vuelta, dos encuestas divulgadas este lunes muestran diferencias dentro del margen de error en un eventual balotaje. El sondeo de Quaest, encargado por O Globo, les atribuye 42% cada uno, mientras que el de BTG Pactual/Nexus les atribuye 46% al presidente y 44% al senador. Ambos estudios tienen un margen de error de dos puntos porcentuales.

En la primera vuelta de este domingo, en cambio, Lula mantiene una ventaja más amplia. Según Quaest, el presidente obtendría 39% de los votos frente al 34% de Flavio, mientras que BTG/Nexus le atribuye 42% contra 37%. En la medición anterior de Quaest, Lula tenía 37% y Flavio 33%, mientras que BTG/Nexus registraba 40% y 37%, respectivamente.

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos el 4 de octubre, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta el 25 de octubre.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en San Pablo, Brasil Allison Sales - AP

La religión se mete en la campaña

La encuesta también confirma cómo la religión volvió a cobrar fuerza en el tramo final de la campaña presidencial brasileña tras la viralización de una noticia falsa que involucra a Nuestra Señora de Aparecida, la patrona del país.

En los últimos días, las redes sociales se inundaron con el rumor de que el bolsonarismo, fuertemente alineado con las iglesias evangélicas neopentecostales, planeaba impulsar un proyecto de ley para quitarle a esa advocación religiosa su estatus oficial como protectora de la nación. La controversia cobró dimensiones institucionales luego de que una periodista del canal GloboNews se hiciera eco de la versión al aire, lo que desató una inmediata oleada de desmentidos y disculpas públicas por parte de la cadena televisiva.

El origen de la fake news surgió a partir de una interpretación distorsionada de un antiguo proyecto de ley presentado en 2007 por un exasesor del bolsonarismo que fue archivado hace años y carece de sustento en el debate legislativo actual.

A máfia do pt inventou uma mentira de que eu iria acabar com a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida .



Respeito todas as religiões e também quem não tem religião!



Diferente do lula, que quer se meter até nas regras da Igreja Católica.



Deus no comando sempre! pic.twitter.com/04MLzZpWBh — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 25, 2026

La controversia se intensificó después de que Flavio acusara el domingo a miembros de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) de ayudar al PT a difundir lo que calificó como “la mayor fake news de la campaña”.

“Sé que el PT lleva varios días intentando difundir esta noticia falsa y, lamentablemente, con la ayuda de personas de la CNBB, lo han conseguido”, afirmó durante una entrevista.

La disputa se produce mientras obispos y diócesis brasileños han incrementado sus pronunciamientos sobre democracia, pobreza, medio ambiente y otros asuntos públicos, aunque sin manifestar formalmente su respaldo a ningún candidato.

La polémica llegó también al Poder Judicial, ya que el viernes el ministro André Mendonça, del Tribunal Superior Electoral (TSE), ordenó retirar publicaciones que atribuían a Flavio la intención de modificar el estatus de Nuestra Señora de Aparecida.

Dos días después, el ministro Flavio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), revocó la decisión y ordenó restituir el contenido, al considerar que podía vulnerar la libertad de expresión y religiosa. La defensa de Flavio Bolsonaro pidió ahora al ministro Luiz Fux, también del STF, que suspenda los efectos de la decisión de Dino.

Tras esta polémica, en los sondeos para la primera vuelta, entre los votantes católicos, Lula pasó del 43% al 48% respecto de la semana anterior, mientras Flavio Bolsonaro avanzó del 27% al 29%. Entre los evangélicos, Lula pasó del 23% al 27%, mientras Flavio retrocedió del 49% al 46%.

La misma tendencia aparece en la simulación de segunda vuelta. Entre los católicos, Lula pasó del 46% al 50%, mientras Flavio se mantuvo en 37%. Entre los evangélicos, en tanto, el apoyo al senador cayó del 58% al 54%, mientras el del presidente aumentó del 28% al 30%.

Abstención

Además, la paridad de la disputa llevó a las campañas y a los analistas a prestar especial atención a la participación electoral. La posibilidad de un aumento de la abstención y de los votos blancos y nulos se convirtió en uno de los elementos bajo observación en una elección que podría definirse por una diferencia estrecha.

La encuesta de Quaest fue realizada entre 2004 personas entre el 24 y el 27 de septiembre, mientras que Nexus entrevistó a 2000 electores entre el 25 y el 27 de septiembre.

El candidato presidencial brasileño de derecha Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), saluda a sus seguidores durante una caravana en Goiania, Brasil SERGIO LIMA - AFP

Los analistas citados por OGlobo advierten que las series históricas no permiten determinar con certeza si la abstención aumentará. El politólogo Jairo Nicolau, profesor del Centro de Investigación y Documentación de la Historia Contemporánea de Brasil, consideró posible un incremento tanto de la abstención como de los votos blancos y nulos, aunque aclaró que se trata de una apreciación y no de una proyección basada en las encuestas.

“Intuitivamente, creo que habrá un incremento de ambas cosas: abstención y votos en blanco y nulos. Puedo estar equivocado”, señaló Nicolau. Según el especialista, una segunda vuelta particularmente reñida podría volver a movilizar a electores actualmente apáticos.

El politólogo Lucio Rennó, profesor de la Universidad de Brasilia, también detectó señales de desinterés. Un estudio realizado por el ObservaDF entre electores del Distrito Federal mostró desaliento frente a la política y las elecciones, aunque Rennó advirtió que sus resultados no pueden extrapolarse directamente al conjunto del país.

“Hay un desinterés muy grande en esta elección. Hay poco compromiso y poca gente movilizada”, afirmó.

La participación de los votantes mayores se convirtió en una preocupación particular para Lula. Casi uno de cada cuatro electores brasileños tiene más de 60 años y el voto deja de ser obligatorio a partir de los 70. Según recientes encuestas de Quaest y Datafolha, ese es uno de los grupos en los que el presidente registra una mayor ventaja frente a Flavio.

Por eso, Lula dedicó parte de sus últimos actos a pedir a los mayores que concurran a las urnas. “Tenemos que convencer a las personas de 70 años de que voten. Levántense y vayan a votar, Brasil los necesita”, dijo durante una caravana en São Gonçalo, en la región metropolitana de Río de Janeiro.

Partidarios del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, asisten a un mitin de campaña al estilo del carnaval en Río de Janeiro, Brasil Silvia Izquierdo - AP

Los niveles de rechazo hacia ambos candidatos constituyen otro de los elementos relevantes. Quaest mide el porcentaje de electores que conocen a cada candidato y dicen que no votarían por él: en esa medición, Lula alcanza 55% de rechazo y Flavio 56%. Datafolha utiliza una metodología diferente y ubica a ambos en 45%.

Para Mauricio Moura, fundador del instituto Ideia y columnista de OGlobo, el elevado rechazo, el número de indecisos y el bajo entusiasmo conforman un escenario que podría favorecer una menor participación.

Agencia Reuters y diario OGlobo/GDA