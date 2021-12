Una joven le inició una demanda millonaria al médico de su madre por permitir que naciera

Una joven inglesa está demandando al médico de su madre por “concepción errónea”, alegando que nunca debería haber nacido. Evie Toombes, de 20 años, padece espina bífida y le exige millones de dólares al doctor Philip Mitchell por supuestamente no aconsejarle a su progenitora que tomara suplementos de ácido fólico antes de quedar embarazada, lo que habría servido para minimizar las posibilidades de sufrir la afección.

Toombes, de Lincolnshire, fue diagnosticada al nacer con lipomielomeningocele, un defecto del tubo neural de la columna. En consecuencia, sus huesos nunca se desarrollaron adecuadamente a lo largo de la médula espinal, lo que le provocó una discapacidad permanente, reportó el medio británico The Telegraph.

Susan Rodway, abogada de la joven, le dijo al juez del Tribunal Superior del Reino Unido que Toombes estaba demandando por “haber nacido en un estado dañado”, y que desea recuperar los millones de dólares necesarios para cubrir los costos de vivir con su condición.

El caso de Evie Toombes llegó a la realeza: la joven tuvo una entrevista con el príncipe Harry y Meghan Markle Express

La defensa del médico acusado

Por su parte, el doctor Mitchell negó cualquier responsabilidad y dijo que a Caroline Toombes, la madre, le dio “consejos razonables”, aunque es una práctica común aconsejar a las madres potenciales que tomen el suplemento antes de concebir y durante las primeras 12 semanas de embarazo.

Su abogado argumentó que normalmente los médicos recetan 400 miligramos de ácido fólico; sin embargo, si la madre hubiera tenido una buena dieta, los niveles de ácido fólico hubieran registrado un nivel saludable.

“Me dijo que no era necesario”, le dijo Caroline al juez sobre su visita al médico en febrero de 2001. “Me dijeron que si tenía una buena dieta anteriormente, no tendría que tomar ácido fólico”. Rodway dijo que Caroline Toombes habría tenido un bebé “normal y saludable”, pero hubiera sido una “persona genéticamente diferente” a Evie Toombes.

Evie Toombes practica equitación cuando no está bajo tratamiento y espera clasificar para los Juegos Paraolímpicos Instagram: @evie.toombes

Hoy en día, a pesar de que su limitada movilidad, Evie practica la equitación y espera competir en los Juegos Paralímpicos, pese a estar conectada a tubos médicos las 24 horas del día. La joven también sufre problemas intestinales y de vejiga debido a su condición.