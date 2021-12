“No sabía si reír o llorar”: dejó que su hija se preparara la vianda y recibió una insólita nota de la maestra

En general, Melissa Anne permite que su hija Emily decida que comida llevará al colegio: su idea es que la niña adopte el hábito de tener conciencia sobre su alimentación. Aunque su búsqueda no se ejemplificó cuando su maestra encontró lo que había llevado de vianda. Entonces, le envió una nota a su madre para comunicárselo, quien quedó azorada.

“No sabía si llorar, reír o sacudir la cabeza con incredulidad”, dijo la mujer al medio australiano Kidspot sobre el mensaje que recibió. En el texto en cuestión, la docente manifestó su desconcierto por el “almuerzo” que la menor había llevado a la escuela. “Quería avisarte que Emily me mostró que trajo comida para gatos en su vianda. Dijo que preparó todo ella misma y que no te lo dijo. Se la saqué. ¿Podrías hablar con ella después de clases?”, escribió.

“Caminé por el trabajo durante las siguientes dos horas riendo y moviendo la cabeza como una loca. Emily llevó comida para gatos a la escuela, ¿por qué no lo haría? ¡Es exactamente lo que haría!”, describió Anne, entre risas, su reacción al leer la nota.

Según su madre, Emily está "un poco obsesionada con los gatos": quiere tener 50

Asimismo, trató de explicar la decisión de su hija. “Está un poco obsesionada con los gatos”, indicó en diálogo con el medio australiano Kidspot. En ese sentido, precisó que en su familia tiene tres felinos. “Su aspiración en la vida es tener 50 y, en sus propias palabras, quiere ser una ‘señora de los gatos’ cuando sea mayor”, reconoció.

Para intentar darle un tono constructivo a la situación, decidió hacerle una peculiar propuesta a Emily. “Hicimos comida de gatos apta para consumo humano para el próximo almuerzo. ¡Le voy a avisar a su (increíble) maestra que no volvió a asaltar el plato de comida de la pobre Minty!”, relató.

Estaba revisando el cuaderno de su hijo y encontró un repudiable comentario de la maestra

Meses atrás, un hombre hizo pública la devolución que una docente le dio a su hijo y que consideró totalmente inapropiada. El padre, oriundo de Estados Unidos, estaba revisando el cuaderno del niño cuando encontró una desagradable nota que su maestra le dejó por escrito.

“Absolutamente patético”, se leía junto a la tarea. Indignado, decidió hacer un descargo en Facebook y comenzar una petición para que se revise el desempeño de la mujer.

Tras descubrir un agresivo mensaje de la maestra en la tarea de su hijo, un hombre decidió denunciarla públicamente Facebook

Ocurrió en Pensilvania. Chris Piland estaba mirando las actividades que su hijo había hecho en la escuela, cuando se topó con el cruel mensaje. Furioso, compartió una foto de la hoja en las redes sociales. “La maestra de mi hijo Kamdyn fue tan grosera con él y conmigo durante todo el año. Volvió a casa con esto y estoy más que frustrado con que alguien escriba algo así sobre el trabajo de un niño”, lanzó, e ironizó: “Qué gran motivación”.