Una menor de 14 asesinó a su madre de un martillazo en Chile: confesó el crimen luego de ir al colegio

Un hecho de terror se registró en las últimas horas en Chile luego de que una menor de 14 años matara a su propia madre de un martillazo, pasara la noche con ella en el departamento en el que convivían y se entregara luego de asistir al colegio.

El episodio ocurrió cerca de las 12.15 del último domingo en el piso 13 de un departamento ubicado en la intersección de la Avenida Vicuña Mackenna con calle Celia Solar, en la comuna de San Joaquín, una localidad situada en la zona sur de Santiago de Chile.

De acuerdo a lo que informó la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la joven tomó un martillo que se encontraba en un sillón en medio de una discusión y lo golpeó contra su madre hasta dejarla inconsciente.

Según consignó Radio Biobío, la menor se cambió de ropa y salió del edificio a las 14.15, presuntamente sin saber que su mamá, de 48 años, había fallecido.

La adolescente se reunió con su padre, separado de su madre, y regresó a su hogar a las 23. Según lo que declaró ante la Policía, fue en ese momento en que se dio cuenta de lo sucedido.

Sin embargo, decidió taparla con una sábana y dormir allí. Al día siguiente, el lunes, asistió a su colegio y fue luego de salir que se entregó voluntariamente en la 3ra. Comisaría de Santiago.

“En este momento lo que tenemos es una persona de sexo femenino de 48 años de edad que es víctima del delito de parricidio, que se encuentra en un departamento en el piso 13, el cual presenta diversas heridas contusas por un elemento contundente y cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad”, explicó el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, en conferencia de prensa.

La PDI trabajó en el lugar de los hechos PDI

A su vez, Briones aseguró que el hecho fue denunciado por “la propia imputada” en la tarde del lunes en una dependencia de Carabineros.

De acuerdo a Biobio, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística.

Las diligencias continúan con la recolección de evidencia y de testimonios. Los investigadores intentan establecer los motivos del asesinato y buscan saber si existieron eventuales vulneraciones a los derechos de la menor que pudieran haber desatado el ataque.

El edificio se ubica a metros de la intersección de Avenida Mackenna y Celia Solar, en San Joaquín Google Maps

Por otro lado, se explora la posibilidad de que un tercero haya participado de la escena. Sin embargo, la principal hipótesis radica en que madre e hija se encontraban solas al momento del hecho.

Por su parte, la adolescente permanece detenida y en la tarde de este martes se puso a disposición del 12º Juzgado de Garantía de Santiago.