Nicolás Maduro reapareció y publicó fotos desde la cárcel en Nueva York: “Pequeño regalo de amor y esperanza”

El exlíder chavista Nicolás Maduro reapareció en redes sociales y publicó un mensaje para sus seguidores acompañado de una serie de fotografías en la que se lo puede ver en la cárcel en la que permanece recluido en Nueva York desde enero de este año a la espera de su juicio por narcoterrorismo, tras ser capturado por el gobierno del presidente Donald Trump.

“Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió Maduro este domingo en su cuenta de X.

En las imágenes se lo ve vistiendo un conjunto deportivo, sonriente y realizando el gesto de la paz con la mano. “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, añadió.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

“Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia [Flores, su esposa, también detenida] y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Como dice el apóstol Pablo: ‘Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó’ (Rom 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones”, cerró el mensaje.

El exlíder chavista y su esposa permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde principios de enero, cuando la “Operación Determinación Absoluta” del gobierno estadounidense —que combinó el trabajo de inteligencia de la CIA con el despliegue de 150 aeronaves y fuerzas especiales— intervino en el territorio venezolano.

Días después de la detención, Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”, hijo del presidente depuesto, había dado a conocer el primer mensaje de su padre desde la cárcel. “Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, afirmó.

“Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte”, recalcó.

La intervención en Venezuela

El asalto nocturno en el cual fue detenido Maduro dejó al menos 80 muertos y decenas de heridos en Caracas tras meses de planificación secreta y ensayos en réplicas de la residencia oficial.

Maduro y Flores se rindieron en el lugar y ambos fueron evacuados en helicóptero hacia un buque de guerra y luego a una base militar norteamericana. Trump publicó en la red social Truth Social una imagen del mandatario venezolano con ropa deportiva gris, audífonos y un visor protector. El expresidente anticipó el juicio en territorio estadounidense.

Donald Trump publicó una imagen de Nicolás Maduro y la acompañó con el texto "a bordo del USS Iwo Jima" TruthSocial/@realDonaldTrump

El Departamento de Justicia de EE.UU. imputó a Maduro por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Pam Bondi, abogada y exfiscal general de Estados Unidos, afirmó que Maduro y Flores “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, agradeciendo al presidente Trump por su liderazgo y a las “valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.