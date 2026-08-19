Una pareja murió en un accidente de helicóptero en Grecia durante su luna de miel

Una pareja británica murió durante su luna de miel en un accidente de helicóptero en la isla de Sifnos.

El siniestro involucró al helicóptero privado Bell 206 que se estrelló a pocos metros de una plataforma de aterrizaje. Además de los recién casados, identificados como Alexander Cromie y Marie Ebert, en el accidente también murió el piloto de la aeronave de nacionalidad griega.

Video del accidente aéreo en Grecia

Vecinos describieron haber escuchado un “extraño ruido en el motor” instantes antes del impacto del vehículo que procedía de la localidad de Markopoulo, en las afueras de Atenas.

El helicóptero cayó a escasa distancia de un grupo de viviendas, lo que desató un incendio que debió ser sofocado de urgencia por los bomberos. El teniente de alcalde de Sifnos, Manolis Foundoulakis, afirmó al medio de comunicación local Newsit que prácticamente no quedaba “nada” del avión.

Los cuerpos de la pareja fueron encontrados entre los restos del avión, mientras que la tercera se encontraba a poca distancia.

“Nuestros pensamientos están con las familias en estos momentos difíciles. Estamos prestando asistencia consular y en contacto con las autoridades griegas”, declararon a la BBC desde el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

Accidente helicóptero Grecia

La autoridad de seguridad aérea de Grecia investiga las causas y circunstancias del accidente. Se estima que las tareas de peritaje en la isla se extenderán durante al menos tres días.

Despedida a la pareja

La firma de gestión de activos Blackstone, donde trabajaba Cromie, declaró en un comunicado: “Estamos consternados por el trágico fallecimiento de tres personas, entre ellas nuestro compañero Alex Cromie y su esposa Marie Ebert, que estaban celebrando su luna de miel”.

“Alex era muy querido por todos los que lo conocieron y trabajaron con él en Blackstone, y nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos”.

Por su parte, la consultora Bain & Company donde trabajaba Ebert manifestó en un texto: “Nos sorprende leer las noticias sobre el trágico accidente ocurrido en Grecia que involucró a una de nuestras compañeras y a su esposo”.

El accidente aéreo ocurrió en la Isla de Sifnos

El vicealcalde de turismo de la isla, Yiannis Rafeletos, declaró a la BBC que los habitantes de Sifnos están “devastados” y “profundamente conmocionados”. “Tanta felicidad se ha convertido en tristeza”, añadió.