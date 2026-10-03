Listas: estos son todos los candidatos para las elecciones de Brasil 2026

Las elecciones presidenciales en Brasil se llevan a cabo el domingo 4 de octubre y compiten 13 espacios políticos para ocupar el Poder Ejecutivo local, por lo que resulta relevante conocer a todos los candidatos para las elecciones de Brasil 2026.

El grueso del electorado se inclina por dos candidatos Eraldo Peres - AP

Estos son todos los candidatos para las elecciones de Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

Candidato Partido Luiz Inácio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) Augusto Cury Adelante Ronaldo Caiado Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema Partido Novo Renan Santos Movimiento Missão Hertz Dias Partido Socialista de los Trabajadores Unificado Edmilson Costa Partido Comunista Brasilero Clariana Barao Democracia Cristiana Leonardo Avalanche Partido Renovador Laborista Brasileño Rui Costa Pimenta Partido de la Causa Obrera Wilson Grassi Demócrata Samara Martins Unidad Popular

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Cuáles son las condiciones para un balotaje y cuándo se votaría

El balotaje es la instancia electoral que muy probablemente defina al próximo presidente y vice de Brasil, dado que la elección general no contará con un ganador claro de la contienda. En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en la elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.

De mantenerse esta tendencia, en la que ninguno de los postulantes obtiene un triunfo en primera vuelta, se definirá la elección en un balotaje, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.

Los brasileros votan este domingo CAIO GUATELLI - Caio Guatelli / AFP

Qué dice la última encuesta sobre la intención de votos en Brasil

El trabajo de la consultora Quaest, que corresponde al lunes 28 de septiembre, indica que en la primera vuelta el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuenta con un 39%, y Flavio Bolsonaro, con 34%, para los comicios del domingo.

La encuesta señala que ahora la diferencia entre ambos postulantes es de cinco puntos, cuando en la semanas previas se llevaban apenas tres.

En tanto, en un escenario de balotaje, Quaest puntualiza que Da Silva y Bolsonaro obtendrían un 42% cada uno, marcando una paridad reñida entre ambos candidatos a ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo.