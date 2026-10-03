Listas: estos son todos los candidatos para las elecciones de Brasil 2026
En los comicios compiten 13 propuestas electorales, pero las preferencias se inclinan por dos; cuándo es la fecha de balotaje
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Las elecciones presidenciales en Brasil se llevan a cabo el domingo 4 de octubre y compiten 13 espacios políticos para ocupar el Poder Ejecutivo local, por lo que resulta relevante conocer a todos los candidatos para las elecciones de Brasil 2026.
Estos son todos los candidatos para las elecciones de Brasil 2026
Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:
|Candidato
|Partido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Leonardo Avalanche
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular
Qué se elige en Brasil
Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Cuáles son las condiciones para un balotaje y cuándo se votaría
El balotaje es la instancia electoral que muy probablemente defina al próximo presidente y vice de Brasil, dado que la elección general no contará con un ganador claro de la contienda. En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en la elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.
De mantenerse esta tendencia, en la que ninguno de los postulantes obtiene un triunfo en primera vuelta, se definirá la elección en un balotaje, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.
Qué dice la última encuesta sobre la intención de votos en Brasil
El trabajo de la consultora Quaest, que corresponde al lunes 28 de septiembre, indica que en la primera vuelta el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuenta con un 39%, y Flavio Bolsonaro, con 34%, para los comicios del domingo.
La encuesta señala que ahora la diferencia entre ambos postulantes es de cinco puntos, cuando en la semanas previas se llevaban apenas tres.
En tanto, en un escenario de balotaje, Quaest puntualiza que Da Silva y Bolsonaro obtendrían un 42% cada uno, marcando una paridad reñida entre ambos candidatos a ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo.
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