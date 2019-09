Sharleen Ndungu Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 16:15

"No comí carne en años. Cuando me di cuenta, me empezó a doler la panza y el corazón se volvió loco", dijo Sharleen Ndungu al medio británico Metro. Sharleen tiene 20 años, es vegana y comió una salchicha por error.

Fue en un comercio en Kent, sudeste de Inglaterra. "Me entró pánico porque eso [que se le acelere el ritmo cardíaco] sólo ocurre cuando consumo carne, pero no cuando como otros alimentos", dijo Ndungu.

"Ahora estoy traumada", agregó.

La mujer había comprado un pan relleno y, por error, le dieron uno relleno con carne de cerdo. "Hay gente que es alérgica y puede morir por un error tan estúpido. Mi elección es no consumir carne", dijo la mujer.

Según Metro, a Ndungu le ofrecieron primero la devolución de las dos libras que costó la comida. La mujer rechazó la devolución y le ofrecieron un voucher por 30 libras, que también rechazó.

"Quiero que hagan una disculpa pública", pidió. La empresa, Greggs, dijo que su política es ofrecer una devolución y luego un voucher, y siempre pedir disculpas por este tipo de incidentes.