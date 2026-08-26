La muerte de Rubén Rada: los tres proyectos que preparaba el músico uruguayo

MONTEVIDEO.- Ruben Rada, fallecido este miércoles a los 83 años, vivía pensando en su siguiente paso. El artista tenía dos funciones prácticamente agotadas para homenajear a Tótem en el Auditorio Nacional del Sodre, acababa de estrenar un ciclo de encuentros con artistas de distintas generaciones y trabajaba en un disco junto a Los Auténticos Decadentes.

Eran tres proyectos muy diferentes que, de alguna manera, resumían buena parte de su historia: volver a las canciones que había ayudado a crear más de medio siglo atrás, encontrarse con músicos de otras generaciones y seguir entrando a un estudio para grabar.

El regreso a Tótem, más de medio siglo después

El más movilizante era, seguramente, el regreso a Tótem. El sábado 10 y domingo 11 de octubre, Rada planeaba reencontrarse en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre con el bajista Daniel “Lobito” Lagarde y el baterista Santiago Ameijenda para homenajear a uno de los grupos fundamentales de la música uruguaya. Las dos funciones estaban a punto de agotar sus entradas.

La idea había empezado a tomar forma meses atrás. En marzo, durante Fiesta ¡FA! en el Teatro de Verano, Rada interpretó “Dedos” y adelantó frente al público que quería reunir nuevamente a Tótem para ofrecer “un recital especial”. Semanas después confirmó a El País que el proyecto estaba en marcha y explicó que imaginaba conciertos que recuperaran algo de la cercanía de aquellas primeras presentaciones del grupo.

“Cantar esas canciones, poniendo el corazón de Tótem ahí —porque no están todos los integrantes— es realmente muy movilizante”, dijo entonces.

El proyecto había sido impulsado por su hijo Matías y adquirió otro significado en junio, cuando murió a los 89 años Mario “Chichito” Cabral, cantante y percusionista de la formación original. Rada había expresado su deseo de que Cabral, alejado de los escenarios desde hacía años, pudiera participar de alguna manera en el homenaje.

Tótem tuvo una vida breve pero decisiva. Fundado a comienzos de los setenta, combinó rock, candombe, jazz y otros ritmos afroamericanos en un lenguaje que marcaría a varias generaciones. Publicó tres discos —Tótem (1971), Descarga (1972) y Corrupción (1973)— y Rada fue la voz principal de los dos primeros.

El proyecto avanzaba. El 16 de julio, el día en que cumplió 83 años, Rada compartió una foto ensayando junto a Lagarde y contó que había pasado su cumpleaños “feliz y emocionado”, entre su familia y los preparativos para los conciertos. “¡Estoy muy feliz, en mis jóvenes 83 años, de seguir disfrutando de proyectos tan lindos!”, escribió.

¿Quién va a cantar?, el proyecto que acababa de estrenar

El día de su cumpleaños había estrenado ¿Quién va a cantar?, un ciclo grabado en El Bosque Canta, una escuela de música de El Pinar, junto a un público de unas 60 personas. La propuesta era prometedora: Rada recibiría a distintos artistas y cada encuentro tendría una canción de su repertorio y otra del invitado.

En los premios Gardel, en mayo pasado Gerardo Viercovich

“Se viene tremenda movida de músicos”, había adelantado a comienzos de julio. “Tocamos una canción mía y una de quien nos visite ese día”.

Para la primera entrega invitó a La Vela Puerca. Juntos hicieron “Biafra”, de Rada, y “El Viejo”, uno de los clásicos del grupo. En YouTube se publicaron las dos canciones por separado y una sesión de 15 minutos que permite ver además a los músicos improvisando “Vuelan palos” apenas termina “El Viejo”. El cierre quedó, inevitablemente, para la canción que le dio nombre al proyecto: “Quién va a cantar”.

La idea llevaba años dando vueltas en su cabeza. “Fue divino, loco”, contó Rada a El País después de la grabación. “Me quedé muy contento porque todos tocaron divino. Hice mucha televisión, como Décadas y El teléfono, pero siempre quise hacer un programa exclusivo de música. Ahora estamos buscando más músicos”.

Tras el estreno del ciclo en YouTube, Agustín Ferrando Trenchi —creador de Tiranos temblad— publicó un video en Instagram donde hacía un repaso de la vida de Rada y daba detalles del proyecto. El texto decía: “Y sí, todos quieren cantar con Rubén Rada. Por eso en Quién va a cantar les damos el gusto”. Entre todos los comentarios destacó el de Jorge Drexler: “¡Yo quiero!”. “Jorge, ¡querido! Te esperamos de brazos abiertos”, respondieron desde el ciclo.

Un disco junto a Los Auténticos Decadentes

El tercero de los grandes proyectos que tenía entre manos volvía a cruzarlo con la Argentina. En enero había revelado a El País que trabajaba en un disco junto a Los Auténticos Decadentes.

El proyecto incluiría ocho canciones: cuatro registradas por Rada junto a su productor y aliado musical Gustavo Montemurro y otras cuatro a cargo del grupo argentino, que había preparado nuevos arreglos de composiciones suyas.

“Ellos hicieron arreglos de canciones mías y estamos muy felices”, contó entonces. “Son unos tipos divinos. Me gustan porque hacen música para el pueblo: vas a un recital y todo lo que cantan es conocido. Es maravilloso”.

Rubén Rada, un referente del candombe Gentileza 300 Producciones

La relación entre Rada y Los Decadentes venía de lejos e incluyó escenarios y grabaciones. En 2021 habían trabajado juntos en una nueva versión de “Ayer te vi” para ADN, el proyecto con el que los argentinos revisitaron canciones que habían marcado su historia. Dos años después, el grupo fue uno de los invitados de los conciertos con los que Rada celebró sus 80 años en el Auditorio Nacional del Sodre, y él les devolvió la visita subiéndose al escenario del Antel Arena durante un show por la Noche de la Nostalgia.

El encuentro volvió a repetirse en febrero de este año, durante un concierto de Los Auténticos Decadentes en Medio y Medio. “Es para nosotros un enorme privilegio recibir a un gigante de la música”, le dijo Gustavo “Cucho” Parisi desde el escenario.

Rada respondió a su manera: “¿Cómo no voy a estar? Si para mí es un privilegio tocar con ustedes”. Y adelantó que ya habían grabado “varios temas” por los 40 años de la banda antes de ponerse a cantar “Blumana”. Tiempo después, tanto Rada como Los Decadentes compartieron imágenes desde el estudio de grabación.