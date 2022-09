Uruguay en alerta: un informe lo identifica como un nuevo puerto del tráfico global de cocaína

MONTEVIDEO.- Un informe del influyente diario británico Financial Times, en base a expertos internacionales, causó revuelo en Uruguay por señalar que este país, a menudo considerado una excepción y fuera del radar del crimen, se incorporó a las rutas del narcotráfico.

De acuerdo a la publicación, la expansión del negocio del narcotráfico en América Latina, con el cual hasta hace poco solo se asociaba a Colombia, México y poco más, creció a tal punto que llegó con sus tentáculos a sitios inesperados, pequeños países al margen de ese fabuloso negocio que no encuentra límites pese a décadas de persecución.

Precisamente es esa persecución implacable, y en cierta medida a su eficacia, la que puso a Uruguay en la mira de los narcos, según la nota del Financial Times, que destaca la necesidad de los barones de la droga de encontrar alternativas para hacer llegar sus cargamentos.

“En Uruguay, a menudo descrito como la ‘Suiza de América Latina’, aparecieron 14 cadáveres en un periodo de 10 días este año. Tres habían sido quemados y uno desmembrado”, menciona el diario en su nota titulada “El auge del tráfico de cocaína ahora mancha a la mayor parte de América Latina”, publicado la semana pasada.

Vista del puerto de Montevideo (Archivo) Dante Cosenza - LA NACION

“Detrás de esta alarmante expansión de delincuencia violenta hacia los países más pequeños de América Latina, se encuentra el creciente tráfico de cocaína. Los jefes de los cárteles, siempre deseosos de expandirse, están ideando nuevas rutas para llegar a nuevos mercados”, añade.

Según Jimena Blanco, jefa de investigación política de las Américas en Verisk Maplecroft, citada por el diario, “lo que estamos viendo ahora es la culminación de la globalización del trafico de drogas”.

De acuerdo con Jeremy McDermott, director ejecutivo de la organización que analiza las principales amenazas a la seguridad en América Latina, InSight Crime, la mayor parte de la cocaína destinada a Europa se contrabandea en contenedores de transporte, y “cuando los índices de incautación alcanzan el 20 o el 25 por ciento, los narcotraficantes suelen cambiar de ruta”.

Nueva ola de puertos

Paraguay, Uruguay y Chile son las nuevas incorporaciones a una “nueva ola de puertos”, dijo McDermott. La situación es tan grave que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la mayoría de los países continentales de América Latina son ahora “principales países de origen o tránsito” de la cocaína, con excepción de Guyana, Belice y El Salvador.

La noticia fue retomada con el correr de los días en los principales medios de Uruguay, y motivó incluso un cruce entre dirigentes oficialistas y de la oposición.

“Hubiera querido no leer esta nota, me habría gustado leer algo sobre un aumento de la inversión en ciencia, en educación, o sobre un aumento del salario. Pero la realidad es esta. Financial Times señala a Uruguay como nuevo mercado de la droga”, escribió en su cuenta de Twitter el dirigente opositor Yamandú Orsi, intendente del departamento de Canelones.

Hubiera querido no leer esta nota, me habría gustado leer algo sobre un aumento de la inversión en ciencia, en educación, o sobre un aumento del salario. Pero la realidad es esta. Financial Times señala a Uruguay como nuevo mercado de la droga - https://t.co/KNnesfPfPY — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 29, 2022

El comentario motivó un cruce con la legisladora del oficialista Partido Nacional, Graciela Bianchi, quien primero confundió el origen de la noticia y lo atribuyó a un medio paraguayo. En otro tuit añadió: “Es muy bajo ‘hacer política’ con el prestigio del país. Nuestro sistema republicano resiste los embates del narcotráfico porque el Estado y el gobierno NO ha podido ser penetrado por él”.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou

También señaló que a su juicio el Financial Times y otros medios internacionales están “desprestigiando” al país y aseguró que “sus países son grandes consumidores”. “La demanda de droga es la que sostiene y amplía el narcotráfico”, aseguró.

La noticia se conoció mientras dos ministros del gobierno de Luis Lacalle Pou están bajo el ojo del Congreso ante la demanda de dar explicaciones sobre la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, sospechoso de haber encargado dos asesinatos, incluido el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en mayo pasado.