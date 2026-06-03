Yamandú Orsi anunció que donará la camioneta de la polémica: “Me crié con un solo auto”

MONTEVIDEO. – En medio de la polémica por la compra de una costosa camioneta Hyundai con una llamativa rebaja sobre el precio de mercado, el presidente uruguayo Yamandú Orsi buscó controlar los daños anunciando la donación al vehículo a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

“Estas cosas tienen que ser ordenadas. Por eso la estrategia es trabajar de manera delicada. Son temas que hay que ir paso a paso y explicar. Es un tema de seriedad porque es delicado", dijo este miércoles el mandatario.

“Me enteré de una necesidad concreta de la ANEP y aventamos cualquier tipo de especulación posterior”, añadió Orsi, tratando de cerrar la controversia por el descuento de 25.000 dólares que le hicieron sobre el valor de venta.

Orsi, en el video que publicaron desde presidencia de Uruguay

“Yo me crié toda la vida con un solo auto, teníamos eso en mi casa y lo resolvíamos. Yo lo puedo resolver con lo que tengo”, aseguró. Al ser consultado sobre si hubo un “error de comunicación” cuando surgió la polémica, Orsi respondió: “Quizás sí”.

Desde presidencia comunicaron en su momento por toda respuesta que se trató de una “gentileza” que recibió Orsi de la concesionaria, dado que sería el vehículo presidencial en el que se movería. Orsi dijo por su parte que cuando ve un descuento “se tira de cabeza”.

Desde la oposición no se lo dejaron pasar. El senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, le recriminó la explicación, que consideró una respuesta burda. “Totalmente groggy. Llegar a decir esto es tomarle el pelo a la totalidad de la población. Este comentario destruye la institución. Ni Menem se animó a tanto”, disparó.

Una operación dudosa

Poco antes de asumir, Orsi compró su camioneta por 54.000 dólares, unos 25.000 menos del valor de mercado, tal como divulgó el programa Así nos va de Radio Carve. Ante las dudas que se generaron, el lunes buscó disiparlas con un mensaje grabado.

“Antes de asumir el cargo, decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de la presidencia. En esos días, se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que yo tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo, pero versión 2024 (...). Por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta”, señaló.

Orsi afirmó que cuando negoció el cambio de camioneta "no sabía" que la automotora le estaba haciendo un descuento de unos US$ 25.000 respecto al valor de mercado https://t.co/XcwSEC21yG — EL PAÍS (@elpaisuy) June 3, 2026

Orsi justificó la decisión en base a que su inmediato antecesor, Luis Lacalle Pou, circulaba en una camioneta de su propiedad y no dependía de un vehículo oficial.

Lo que no dijo Orsi en ese mensaje fue que, como informó la revista Búsqueda un rato más tarde, como parte del negocio para adquirir la camioneta no solo había entregado su propio vehículo, sino también otro que había sido donado en campaña a la fórmula del Frente Amplio por Car One, con el que se había hecho una rifa y que había quedado en manos de la fuerza política debido a que nadie había comprado el número ganador.

Según los detalles de la operación, solo dos semanas antes de acceder al gobierno, en febrero de 2025, Orsi recibió la propuesta de la automotora Oliva para cambiar la Hyundai Santa Fe que tenía –modelo 2020– por una de 2024. La concesionaria le planteó venderla a 54.000 dólares, monto que se integraba por la permuta de dos coches y un saldo de 15.000 dólares.

El presidente mostró el martes a El País documentos donde se detalla a cuánto se tomó cada vehículo: 22.000 dólares de la Hyundai Santa Fe de 2020 y 17.000 del Renault Stepway. No se entregó ninguna prueba de la transferencia bancaria por el saldo.

Yamandú Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse el día de la asunción, el 1 de marzo de 2025. Adquirió la camioneta dos semanas antes. Agencia AFP - AFP

Horas después, desde la presidencia uruguaya entregaron una prueba de dos transferencias hechas el 25 de febrero a la automotora: una de 10.000 y otra de 5000.

Sobre el Renault donado para la campaña de 2024, lo pusieron como premio de una rifa, cuyo ganador debía surgir del sorteo de la Lotería del 15 de noviembre. El número ganador fue el 00644, pero como nadie lo había comprado, la camioneta volvió a manos del comité de campaña. Según el oficialismo, amparado en las normas electorales, las donaciones fueron hechas al candidato.

El presidente del Consejo Directivo de la ANEP, Pablo Caggiani, aceptó la donación de la camioneta de la polémica. “Va a ser utilizada para trasladar a chiquilines”, señaló. Y precisó que la ANEP traslada a muchos estudiantes de educación primaria, media, especial y rural en todo el país. “Para algunos chiquilines el transporte es una barrera de acceso a la educación”.

“En Uruguay tenemos chiquilines que se levantan a las cinco de la mañana para tomarse un ómnibus y en el que vuelven pasa a las siete de la tarde”, aseguró, y agregó que ANEP trabaja con otros organismos del Estado para “bajar esas barreras de acceso”.

Con información del diario El País