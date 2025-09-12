Uruguay: una mujer alcoholizada atropelló a varias personas a la salida del recital de La Konga

Un grave hecho ocurrió en la noche del jueves a la salida del concierto del grupo cordobés La Konga en la ciudad de Montevideo, Uruguay, cuando una mujer que conducía en estado de ebriedad atropelló con su vehículo a varias personas.

El siniestro sucedió alrededor de las 23.30 en las inmediaciones del estadio cubierto Antel Arena, ubicado en José Pedro Varela y Dámaso Antonio Larrañaga. Allí, la sospechosa -de 28 años- despistó y embistió a las personas con su camioneta Fiat Fiorino.

Tras el incidente, cuatro individuos resultaron heridos y uno de ellos quedó internado en grave estado, de acuerdo a lo que publicó el medio uruguayo El País. Un fuerte operativo que incluyó a varias ambulancias se desplegó en el lugar.

Antel Arena, Montevideo, Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images) Ernesto Ryan - Getty Images South America

Si bien la joven luego del incidente se dio a la fuga, un rato más tarde se presentó en la sede policial Seccional 13 y se entregó. Inmediatamente, las autoridades le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó 3,8 gramos de alcohol por litro de sangre, en un país donde rige la ley de 0,0.

En la sede la mujer declaró que se había fugado porque tenía miedo de ser agredida.

Respecto a los lesionados, según las primeras versiones un adolescente de 16 sufrió un traumatismo en su pierna izquierda, mientras que un adulto de 40 años presentó un traumatismo craneoencefálico, al igual que otro hombre de 53. Ellos tres permanecen internados en observación.

Además, una mujer de 53 fue trasladada a un sanatorio y se encuentra internada en grave estado.

La Konga se encontraba en su gira de festejo por sus 22 años como banda, fundada en 2003 en la provincia de Córdoba. El concierto se desarrolló con normalidad. El grupo musical todavía no se pronunció sobre el incidente en redes sociales.

Antel Arena es un estado cubierto ubicado al norte de la capital uruguaya, en el límite de los barrios Simón Bolívar y Villa Española.

Noticia en desarrollo