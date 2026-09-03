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LA NACION

Vale 45 millones de dólares y está a punto de desaparecer: comienza la demolición de la mansión más cara de Brasil

Construida al estilo inglés, esta propiedad de seis suites fue edificada en 1986 por la familia Amaral, antiguos propietarios de la cadena de supermercados Disco

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O Globo/GDA
Vale 45 millones de dólares y está a punto de desaparecer: comienza la demolición de la mansión más cara de Brasil
Vale 45 millones de dólares y está a punto de desaparecer: comienza la demolición de la mansión más cara de BrasilPablo Jacob

La mansión considerada la más cara del país comienza a desaparecer del paisaje de Jardim Pernambuco, en Leblon, este jueves. Anunciada por 220 millones de reales (45 millones de dólares), la propiedad será demolida en los próximos tres meses para dar paso a un complejo residencial de lujo, tal como anticipó el blog de Ancelmo Gois en GLOBO.

Hace algunos años, el propio Neymar pudo comprar la propiedad y le pareció muy costosa
Hace algunos años, el propio Neymar pudo comprar la propiedad y le pareció muy costosa

Parte de la casa ya fue desmantelada y algunas piezas, como los marcos de las ventanas, se subastaron. El terreno de 11.500 metros cuadrados se utilizará para construir Estância Pernambuco, un minicondominio con diez viviendas. Cada lote tiene un precio a partir de 19 millones de reales (3,8 millones de dólares).

El nuevo proyecto será desarrollado por Mozak y contará con residencias diseñadas a medida. Los diseños llevan la firma del arquitecto Thiago Bernardes, responsable del Museo de Arte de Río (MAR) y de los proyectos de ampliación del Instituto Moreira Salles y del Instituto Burle Marx.

Así se ve la biblioteca de la casa más cara de Brasil
Así se ve la biblioteca de la casa más cara de Brasil

La idea es transformar uno de los terrenos más exclusivos de la ciudad en una urbanización residencial, con la atmósfera refinada que caracterizó la historia de la antigua propiedad. Construida al estilo inglés, la mansión de seis suites fue edificada en 1986 por la familia Amaral, antiguos propietarios de la cadena de supermercados Disco.

Por Fernanda Pontes

O Globo/GDA
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