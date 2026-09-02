La impactante demostración de fuerza de Chile en Magallanes tras la tensión con la Argentina y en medio de la caída de Kast

SANTIAGO, Chile.– El presidente de Chile José Antonio Kast encabezará este miércoles en Magallanes una revisión militar a la Fuerza de Tarea Naval de la Armada chilena, en un despliegue que incluirá maniobras tácticas, ejercicios antisubmarinos, operaciones de abordaje y fuego real en aguas del extremo sur del país. La actividad se realizará mientras Santiago y Buenos Aires buscan desactivar una nueva controversia por el estrecho, reavivada en los últimos días por declaraciones de un jefe militar argentino.

Kast estará a bordo de la fragata Capitán Prat, acompañado por los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Defensa, Fernando Barros, además del comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera. Desde allí supervisará una serie de ejercicios destinados a evaluar la capacidad de respuesta de las fuerzas chilenas en la Zona Austral.

Las maniobras buscan poner a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas chilenas desplegadas en la Zona Austral

La demostración estará dividida en cuatro fases. La primera consistirá en la simulación de un suceso crítico con participación de un submarino, en una operación antisubmarina. Luego se desarrollará una operación de interdicción marítima, que incluirá el abordaje de una embarcación mediante la inserción de personal especializado desde un helicóptero al remolcador Lientur.

La tercera etapa será un ejercicio de reaprovisionamiento en el mar, una maniobra que permite transferir combustible y suministros entre buques mientras navegan. Finalmente, se realizará una demostración de fuego real que combinará disparos de artillería naval de la fragata Almirante Latorre contra blancos marítimos o costeros con una acción ofensiva diurna de la Infantería de Marina.

Soberanía en disputa

El ejercicio se produce en un momento particularmente sensible para las relaciones entre Chile y la Argentina. La controversia se reavivó después de los dichos de un jefe militar argentino que cuestionó la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes, un paso estratégico que Chile considera bajo su soberanía en virtud de los tratados bilaterales.

El gobierno de Javier Milei buscó posteriormente bajar el tono de la disputa y calificó las declaraciones como “desprolijas”. A su vez, el gobierno chileno espera que Buenos Aires concrete una modificación normativa que Santiago considera pendiente desde hace más de un año.

El origen del conflicto está en el decreto argentino 457/2021, firmado durante la administración de Alberto Fernández, que define al estrecho de Magallanes y al mar de Drake como un “espacio compartido” que requiere “exploración, estudio y control conjunto”. Para Chile, esa formulación entra en contradicción con la interpretación de los tratados que regulan la frontera y la navegación en la zona.

En marzo de 2025, Milei se comprometió formalmente a modificar el decreto tras reconocer que contenía un “error de interpretación” de los acuerdos bilaterales. Sin embargo, la norma continúa vigente.

Los ejercicios se desarrollan antes del encuentro entre Kast y Javier Milei, en medio de una nueva controversia por el estrecho de Magallanes Hernan Zenteno - La Nacion

El ministro Barros aseguró el martes que la situación estaría cerca de resolverse. En una entrevista con Radio Duna, afirmó que la Argentina ya cuenta con un nuevo texto listo para la firma de Milei. “De un compromiso hemos pasado a un texto que se nos dice que está para la firma del presidente Milei. Por lo tanto, yo creo que ese tema está cerrado”, sostuvo el responsable chileno.

Barros también relató que conversó sobre el asunto con su par argentino, el teniente general Carlos Alberto Presti, quien le habría pedido “paciencia”. Según el funcionario chileno, las autoridades argentinas reconocieron que las expresiones que dieron origen a la última polémica respondieron a un error o una confusión.

“Cuando el ministro de Defensa y el comandante en jefe de la Armada (argentina) dicen que el Estrecho es chileno, se acabó la discusión”, afirmó Barros.

La disputa podría formar parte de la agenda de la visita de Milei a Chile, prevista para este jueves para participar del Foro de Madrid y mantener una reunión bilateral con Kast. El propio presidente chileno reconoció que el tema deberá ser conversado.

La Armada chilena realizará ejercicios de combate, interdicción marítima y reaprovisionamiento en aguas del extremo sur Esteban Felix - AP

El despliegue militar ocurre además cuando Kast atraviesa un momento de menor respaldo ciudadano, después del fuerte apoyo con el que inició su mandato. Las encuestas muestran un deterioro de su aprobación desde marzo y una creciente distancia entre quienes respaldan y quienes desaprueban su gestión.

En julio, por ejemplo, Cadem situó la aprobación presidencial en 38%, frente a un 58% de desaprobación, mientras que mediciones posteriores también registraron retrocesos, aunque con cierta recuperación asociada a la agenda de seguridad. El escenario agrega presión sobre el gobierno, que busca mostrar avances en seguridad y control territorial mientras enfrenta dificultades económicas y un desempleo que llegó al 9,5%, su nivel más alto en cinco años.

Agencia ANSA y diario Emol/GDA