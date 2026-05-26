Varios muertos en Estados Unidos por un accidente en una fábrica de papel

Washington, EE.UU. - La implosión de un tanque químico en una planta de pulpa y papel ocurrida este martes en el estado de Washington dejó un número no revelado de muertos, confirmaron las autoridades locales y directivos de la empresa.

En un comunicado conjunto, Nippon Dynawave Packaging Co. y las fuerzas del orden locales indicaron que la ruptura del tanque causó “múltiples lesiones críticas”, además de víctimas mortales. Las autoridades señalaron que no había una amenaza inmediata para el público.

Una explosión en una planta en el estado de Washington

Mike Gorsuch, jefe de batallón del departamento de bomberos en Longview, Washington, lo describió como una “escena con un gran número de víctimas”. Explicó que los equipos de primera respuesta descontaminaron a los pacientes y los trasladaron a hospitales en Longview y Vancouver, Washington.

El jefe del equipo de rescate de bomberos, Scott Goldstein, habla con la prensa Claire Rush - AP

La instalación de Nippon Dynawave Packaging Co. es una planta de pulpa y papel y de envasado de líquidos que fabrica material para pañuelos de papel, papel de impresión, vasos, platos, cajas de cartón y otros productos. Emplea a unas 1.000 personas, según el Departamento de Ecología del Estado de Washington.

Unos 40 bomberos y paramédicos acudieron al lugar, junto con un equipo regional de materiales peligrosos, indicó Gorsuch. El incidente se reportó a las 7.19 de la mañana

Hasta el momento, Nippon Dynawave no ha respondido a una solicitud de comentarios.